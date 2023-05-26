https://sputnikarabic.ae/20230526/الأمم-المتحدة-ربط-البنوك-الروسية-بعمليات-تصدير-الغذاء-يسهل-تنفيذ-صفقة-الحبوب-1077462968.html
الأمم المتحدة: ربط البنوك الروسية بعمليات تصدير الغذاء يسهل تنفيذ "صفقة الحبوب"
الأمم المتحدة: ربط البنوك الروسية بعمليات تصدير الغذاء يسهل تنفيذ "صفقة الحبوب"
صرح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم الجمعة، أن إعادة ربط البنوك الروسية بعمليات تصدير المواد الغذائية والأسمدة سيسهل تنفيذ "صفقة... 26.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-26T17:49+0000
2023-05-26T17:49+0000
2023-05-26T17:49+0000
روسيا
منظمة الأمم المتحدة
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وأوضح دوجاريك في مؤتمر صحفي: "بالشراكة مع "أفريكسيم بنك"، يقوم "يونيكتاد" (مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية) بتطوير منصة تداول من أجل ضمان المعاملات الفعّالة بين مصدّري الأغذية والأسمدة الروس والمشترين في أفريقيا".وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في 22 أيار/ مايو، أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش يواجه موقفًا غير بناء من جانب بعض الدول الغربية فيما يتعلق بالجزء الروسي من "صفقة الحبوب"، ما يعقد العملية، لكن الاتصالات بشأنه ستستمر.وقال بيسكوف للصحفيين: "أحد المؤشرات على أنه بالرغم من كل جهود الأمم المتحدة غوتيريش يواجه موقفًا غير بناء لبعض الغربيين. وهذا يعقد هذه العملية حقا".
https://sputnikarabic.ae/20230518/الخارجية-الروسية-تمديد-صفقة-الحبوب-حتى-17-يوليو-دون-أي-تغييرات-1077186822.html
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روسيا, منظمة الأمم المتحدة
روسيا, منظمة الأمم المتحدة
الأمم المتحدة: ربط البنوك الروسية بعمليات تصدير الغذاء يسهل تنفيذ "صفقة الحبوب"
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صرح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم الجمعة، أن إعادة ربط البنوك الروسية بعمليات تصدير المواد الغذائية والأسمدة سيسهل تنفيذ "صفقة الحبوب"، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن هذا القرار "ليس بين يدي الأمم المتحدة وحدها".
وأوضح دوجاريك في مؤتمر صحفي: "بالشراكة مع "أفريكسيم بنك"، يقوم "يونيكتاد" (مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية) بتطوير منصة تداول من أجل ضمان المعاملات الفعّالة بين مصدّري الأغذية والأسمدة الروس والمشترين في أفريقيا".
وقال: "من الواضح أن ربط البنوك الروسية ذات الصلة في تجارة الأسمدة والمواد الغذائية (التي لا تخضع للعقوبات) سيسهل تنفيذ (صفقة الحبوب) ولكن كما تعلمون هذا القرار ليس بيدي الأمم المتحدة وحدها".
وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في 22 أيار/ مايو، أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش يواجه موقفًا غير بناء من جانب بعض الدول الغربية فيما يتعلق بالجزء الروسي من "صفقة الحبوب"، ما يعقد العملية، لكن الاتصالات بشأنه ستستمر.
وقال بيسكوف
للصحفيين: "أحد المؤشرات على أنه بالرغم من كل جهود الأمم المتحدة غوتيريش يواجه موقفًا غير بناء لبعض الغربيين. وهذا يعقد هذه العملية حقا".