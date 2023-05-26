https://sputnikarabic.ae/20230526/الأمم-المتحدة-ربط-البنوك-الروسية-بعمليات-تصدير-الغذاء-يسهل-تنفيذ-صفقة-الحبوب-1077462968.html

الأمم المتحدة: ربط البنوك الروسية بعمليات تصدير الغذاء يسهل تنفيذ "صفقة الحبوب"

الأمم المتحدة: ربط البنوك الروسية بعمليات تصدير الغذاء يسهل تنفيذ "صفقة الحبوب"

صرح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم الجمعة، أن إعادة ربط البنوك الروسية بعمليات تصدير المواد الغذائية والأسمدة سيسهل تنفيذ "صفقة... 26.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-26T17:49+0000

2023-05-26T17:49+0000

2023-05-26T17:49+0000

روسيا

منظمة الأمم المتحدة

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وأوضح دوجاريك في مؤتمر صحفي: "بالشراكة مع "أفريكسيم بنك"، يقوم "يونيكتاد" (مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية) بتطوير منصة تداول من أجل ضمان المعاملات الفعّالة بين مصدّري الأغذية والأسمدة الروس والمشترين في أفريقيا".وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في 22 أيار/ مايو، أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش يواجه موقفًا غير بناء من جانب بعض الدول الغربية فيما يتعلق بالجزء الروسي من "صفقة الحبوب"، ما يعقد العملية، لكن الاتصالات بشأنه ستستمر.وقال بيسكوف للصحفيين: "أحد المؤشرات على أنه بالرغم من كل جهود الأمم المتحدة غوتيريش يواجه موقفًا غير بناء لبعض الغربيين. وهذا يعقد هذه العملية حقا".

https://sputnikarabic.ae/20230518/الخارجية-الروسية-تمديد-صفقة-الحبوب-حتى-17-يوليو-دون-أي-تغييرات-1077186822.html

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