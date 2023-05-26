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https://sputnikarabic.ae/20230526/البنتاغون-يدمر-آمال-أوكرانيا-في-الحصول-على-سلاح-معجزة-1077438116.html
البنتاغون يدمر آمال أوكرانيا في الحصول على سلاح معجزة
البنتاغون يدمر آمال أوكرانيا في الحصول على سلاح معجزة
صرح رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، مارك ميلي، يوم أمس الخميس، أن مقاتلات "إف-16" الأمريكية لن تكون سلاحًا معجزة بالنسبة لأوكرانيا، وستكلف أكثر بكثير من... 26.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-26T04:54+0000
2023-05-26T05:36+0000
رصد عسكري
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وقال: "لدى الروس ألف مقاتلة من الجيل الرابع، إذا كنتم ستواجهون روسيا في الجو، فستحتاجون إلى عدد كبير من مقاتلات الجيلين الرابع والخامس، لذلك بعد تحليل التكاليف، فإن الشيء الأكثر منطقية هو بالضبط ما فعلناه - تسليم عدد كبير من أنظمة الدفاع الجوي المتكاملة - لتغطية الفضاء القتالي ومنع الهيمنة الروسية في السماء".وفقًا لميلي، فإن الطائرات المقاتلة أغلى بكثير من قذائف المدفعية والمركبات الأرضية، ما يجعل إنفاق الأموال على الدفاع الجوي أكثر فائدة.وأكد الجنرال: "في الحرب، لا يوجد سلاح معجزة، والطائرة إف-16 ليست كذلك، مثل أي شيء آخر"، وفقا لصحيفة "بوليتيكو".
https://sputnikarabic.ae/20230525/وزير-الدفاع-الأمريكي-نأمل-بدء-تدريب-الطيارين-الأوكرانيين-على-مقاتلات-إف-16-خلال-أسابيع-1077423546.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

البنتاغون يدمر آمال أوكرانيا في الحصول على سلاح معجزة

04:54 GMT 26.05.2023 (تم التحديث: 05:36 GMT 26.05.2023)
© AFP 2023 / VINCENT JANNINKالجيش الهولندي - القوات الجوية الهولندية - مقاتلات إف - 16 ومقاتلات إف - 35
الجيش الهولندي - القوات الجوية الهولندية - مقاتلات إف - 16 ومقاتلات إف - 35 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2023
© AFP 2023 / VINCENT JANNINK
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صرح رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، مارك ميلي، يوم أمس الخميس، أن مقاتلات "إف-16" الأمريكية لن تكون سلاحًا معجزة بالنسبة لأوكرانيا، وستكلف أكثر بكثير من القذائف والمعدات الأرضية.
وقال: "لدى الروس ألف مقاتلة من الجيل الرابع، إذا كنتم ستواجهون روسيا في الجو، فستحتاجون إلى عدد كبير من مقاتلات الجيلين الرابع والخامس، لذلك بعد تحليل التكاليف، فإن الشيء الأكثر منطقية هو بالضبط ما فعلناه - تسليم عدد كبير من أنظمة الدفاع الجوي المتكاملة - لتغطية الفضاء القتالي ومنع الهيمنة الروسية في السماء".
وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2023
وزير الدفاع الأمريكي: نأمل بدء تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات "إف 16" خلال أسابيع
أمس, 12:41 GMT
وفقًا لميلي، فإن الطائرات المقاتلة أغلى بكثير من قذائف المدفعية والمركبات الأرضية، ما يجعل إنفاق الأموال على الدفاع الجوي أكثر فائدة.
وأكد الجنرال: "في الحرب، لا يوجد سلاح معجزة، والطائرة إف-16 ليست كذلك، مثل أي شيء آخر"، وفقا لصحيفة "بوليتيكو".
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