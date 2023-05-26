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البنك الدولي يعلن تقديم 300 مليون دولار لدعم الأسر الفقيرة في لبنان
البنك الدولي يعلن تقديم 300 مليون دولار لدعم الأسر الفقيرة في لبنان
وافق البنك الدولي، اليوم الجمعة، على تقديم تمويل إضافي قيمته 300 مليون دولار لدعم الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا في لبنان. 26.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-26T09:28+0000
2023-05-26T09:29+0000
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وحسب الوكالة الوطنية للإعلام، قال البنك الدولي في بيان، إن ذلك بهدف دعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة للأزمة وجائحة كوفيد-19 في لبنان.وأوضح البيان أن هذا التمويل الإضافي سيسمح "بمواصلة وتوسيع نطاق تقديم التحويلات النقدية للأسر اللبنانية الفقيرة والأكثر احتياجا".كما أشار إلى أن التمويل الجديد سيسهم أيضاً في "دعم تطوير نظام موحد لشبكات الأمان الاجتماعي يمكن من الاستجابة للصدمات الحالية والمستقبلية على نحو أفضل".ويشهد لبنان منذ أكثر من 3 سنوات أزمة اقتصادية ومالية هي من بين أسوأ الأزمات التي شهدها العالم. وقد أدى الانكماش الكلي بنسبة 39.9% في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي منذ عام 2018، إلى تبديد ما تحقق من نمو اقتصادي على مدار 15 عاماً.ولا تزال هذه الأزمة تؤثر بشدة على المستوى الاجتماعي، وتعرقل حصول المواطنين على الخدمات العامة الأساسية.ومع التدهور الحاد في العملة، والتضخم الذي بلغ خانة المئات، وتزايد انعدام الأمن الغذائي وارتفاع أسعار المواد الغذائية، لا تزال الأوضاع المعيشية للأسر الأكثر احتياجا والأشد فقرا تشهد تدهورا مستمرا.
https://sputnikarabic.ae/20230430/محلل-اقتصادي-نسب-التضخم-في-لبنان-مهولة-قياسا-بانهيار-أسعار-العملة-المحلية-1076499190.html
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لبنان, أخبار لبنان, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار

البنك الدولي يعلن تقديم 300 مليون دولار لدعم الأسر الفقيرة في لبنان

09:28 GMT 26.05.2023 (تم التحديث: 09:29 GMT 26.05.2023)
© AFP 2023 / JOSEPH EIDبنك بيروت، لبنان
بنك بيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2023
© AFP 2023 / JOSEPH EID
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وافق البنك الدولي، اليوم الجمعة، على تقديم تمويل إضافي قيمته 300 مليون دولار لدعم الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا في لبنان.
وحسب الوكالة الوطنية للإعلام، قال البنك الدولي في بيان، إن ذلك بهدف دعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة للأزمة وجائحة كوفيد-19 في لبنان.
وأوضح البيان أن هذا التمويل الإضافي سيسمح "بمواصلة وتوسيع نطاق تقديم التحويلات النقدية للأسر اللبنانية الفقيرة والأكثر احتياجا".

كما أشار إلى أن التمويل الجديد سيسهم أيضاً في "دعم تطوير نظام موحد لشبكات الأمان الاجتماعي يمكن من الاستجابة للصدمات الحالية والمستقبلية على نحو أفضل".
يحاول المتظاهرون سحب البوابة المؤدية إلى قصر العدل في العاصمة اللبنانية بيروت في 19 سبتمبر 2022، مطالبين بالإفراج عن شخصين متورطين في سرقة بنك الأسبوع السابق. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2023
محلل اقتصادي: نسب التضخم في لبنان مهولة قياسا بانهيار أسعار العملة المحلية
30 أبريل, 20:17 GMT
ويشهد لبنان منذ أكثر من 3 سنوات أزمة اقتصادية ومالية هي من بين أسوأ الأزمات التي شهدها العالم.
وقد أدى الانكماش الكلي بنسبة 39.9% في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي منذ عام 2018، إلى تبديد ما تحقق من نمو اقتصادي على مدار 15 عاماً.
ولا تزال هذه الأزمة تؤثر بشدة على المستوى الاجتماعي، وتعرقل حصول المواطنين على الخدمات العامة الأساسية.
ومع التدهور الحاد في العملة، والتضخم الذي بلغ خانة المئات، وتزايد انعدام الأمن الغذائي وارتفاع أسعار المواد الغذائية، لا تزال الأوضاع المعيشية للأسر الأكثر احتياجا والأشد فقرا تشهد تدهورا مستمرا.
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