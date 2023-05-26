https://sputnikarabic.ae/20230526/الجيش-الألماني-يطلب-18-دبابة-ليوبارد-2-جديدة-لتحل-محل-الدبابات-المرسلة-إلى-أوكرانيا-1077465328.html

الجيش الألماني يطلب 18 دبابة "ليوبارد 2" جديدة لتحل محل الدبابات المرسلة إلى أوكرانيا

الجيش الألماني يطلب 18 دبابة "ليوبارد 2" جديدة لتحل محل الدبابات المرسلة إلى أوكرانيا

أفادت شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية، اليوم الجمعة، بأن الجيش الألماني طلب 18 دبابة "ليوبارد 2" جديدة لتحل محل المركبات التي تم إرسالها إلى أوكرانيا في وقت... 26.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-26T20:14+0000

2023-05-26T20:14+0000

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و قالت شركة "Krauss-Maffei Wegmann" (مقرها ميونيخ) إن عقدًا لدبابات "ليوبارد 2A8" تم توقيعه مع المكتب الفيدرالي للمعدات العسكرية التابع لوزارة الدفاع الألمانية، وفق وكالة "أسوشيتد برس".ولم تذكر الشركة تفاصيل مالية، لكن لجنة الميزانية في البرلمان الألماني وافقت يوم الأربعاء على تمويل نحو 525 مليون يورو (563 مليون دولار).وقالت الشركة إنه من المقرر أن يبدأ تسليم الدبابات الجديدة في عام 2025، وأن الصفقة تتضمن خيارات 105 دبابات "ليوبارد 2A8" أخرى.وأضافت أنها ستنتج أيضا 12 مدفع هاوتزر ذاتي الدفع للجيش الألماني كجزء من خيار تم الاتفاق عليه في مارس/آذار الماضي.وكان وزير الدفاع الألماني قد دعا إلى الحصول على دبابات جديدة في أسرع وقت ممكن بعد أن وافقت الحكومة في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي على تقديم 14 دبابة قتالية من طراز "ليوبارد 2A6" إلى أوكرانيا.وبعد بضعة أسابيع، تم زيادة هذا العدد إلى 18 حيث سارعت برلين ودول أخرى إلى تجميع كتيبتين من دبابات "ليوبارد 2" في كييف.كما وافقت ألمانيا والدنمارك وهولندا أيضا على تزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد 1" المجددة، وهو نموذج قديم لم يستخدمه الجيش الألماني منذ عقدين.

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