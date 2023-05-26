عربي
أدلة جديدة تشير إلى تورط أوكرانيا في تفجيرات "نورد ستريم"
https://sputnikarabic.ae/20230526/الجيش-الألماني-يطلب-18-دبابة-ليوبارد-2-جديدة-لتحل-محل-الدبابات-المرسلة-إلى-أوكرانيا-1077465328.html
الجيش الألماني يطلب 18 دبابة "ليوبارد 2" جديدة لتحل محل الدبابات المرسلة إلى أوكرانيا
الجيش الألماني يطلب 18 دبابة "ليوبارد 2" جديدة لتحل محل الدبابات المرسلة إلى أوكرانيا
أفادت شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية، اليوم الجمعة، بأن الجيش الألماني طلب 18 دبابة "ليوبارد 2" جديدة لتحل محل المركبات التي تم إرسالها إلى أوكرانيا في وقت... 26.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-26T20:14+0000
2023-05-26T20:14+0000
الأخبار
أخبار ألمانيا
أخبار أوكرانيا
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102120/48/1021204872_0:0:3563:2004_1920x0_80_0_0_fbcc6240ffb987772912964ce8b57d23.jpg
و قالت شركة "Krauss-Maffei Wegmann" (مقرها ميونيخ) إن عقدًا لدبابات "ليوبارد 2A8" تم توقيعه مع المكتب الفيدرالي للمعدات العسكرية التابع لوزارة الدفاع الألمانية، وفق وكالة "أسوشيتد برس".ولم تذكر الشركة تفاصيل مالية، لكن لجنة الميزانية في البرلمان الألماني وافقت يوم الأربعاء على تمويل نحو 525 مليون يورو (563 مليون دولار).وقالت الشركة إنه من المقرر أن يبدأ تسليم الدبابات الجديدة في عام 2025، وأن الصفقة تتضمن خيارات 105 دبابات "ليوبارد 2A8" أخرى.وأضافت أنها ستنتج أيضا 12 مدفع هاوتزر ذاتي الدفع للجيش الألماني كجزء من خيار تم الاتفاق عليه في مارس/آذار الماضي.وكان وزير الدفاع الألماني قد دعا إلى الحصول على دبابات جديدة في أسرع وقت ممكن بعد أن وافقت الحكومة في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي على تقديم 14 دبابة قتالية من طراز "ليوبارد 2A6" إلى أوكرانيا.وبعد بضعة أسابيع، تم زيادة هذا العدد إلى 18 حيث سارعت برلين ودول أخرى إلى تجميع كتيبتين من دبابات "ليوبارد 2" في كييف.كما وافقت ألمانيا والدنمارك وهولندا أيضا على تزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد 1" المجددة، وهو نموذج قديم لم يستخدمه الجيش الألماني منذ عقدين.
https://sputnikarabic.ae/20230125/ما-هي-دبابة-ليوبارد-2-ولماذا-اعتبرها-البعض-خطيرة-1072701723.html
https://sputnikarabic.ae/20230518/القوات-الروسية-تدمر-مدفع-هاوتزر-أوكرانيا-بالقرب-من-خيرسون-1077165280.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102120/48/1021204872_370:0:3101:2048_1920x0_80_0_0_049ddeffd8e3348ad584daccf38f2f44.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار, أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
الأخبار, أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

الجيش الألماني يطلب 18 دبابة "ليوبارد 2" جديدة لتحل محل الدبابات المرسلة إلى أوكرانيا

20:14 GMT 26.05.2023
© AP Photo / Michael Sohnدبابة "ليوبارد 2"
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2023
© AP Photo / Michael Sohn
تابعنا عبرTelegram
أفادت شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية، اليوم الجمعة، بأن الجيش الألماني طلب 18 دبابة "ليوبارد 2" جديدة لتحل محل المركبات التي تم إرسالها إلى أوكرانيا في وقت سابق من هذا العام.
و قالت شركة "Krauss-Maffei Wegmann" (مقرها ميونيخ) إن عقدًا لدبابات "ليوبارد 2A8" تم توقيعه مع المكتب الفيدرالي للمعدات العسكرية التابع لوزارة الدفاع الألمانية، وفق وكالة "أسوشيتد برس".
ولم تذكر الشركة تفاصيل مالية، لكن لجنة الميزانية في البرلمان الألماني وافقت يوم الأربعاء على تمويل نحو 525 مليون يورو (563 مليون دولار).
دمية لفهد وضع على دبابة ليوبارد 2 خلال حفل تسليم الدبابات في قاعدة الجيش المجري بتاريخ في 24 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ما هي دبابة "ليوبارد 2" ولماذا اعتبرها البعض خطيرة؟
25 يناير, 15:14 GMT
وقالت الشركة إنه من المقرر أن يبدأ تسليم الدبابات الجديدة في عام 2025، وأن الصفقة تتضمن خيارات 105 دبابات "ليوبارد 2A8" أخرى.
وأضافت أنها ستنتج أيضا 12 مدفع هاوتزر ذاتي الدفع للجيش الألماني كجزء من خيار تم الاتفاق عليه في مارس/آذار الماضي.
وكان وزير الدفاع الألماني قد دعا إلى الحصول على دبابات جديدة في أسرع وقت ممكن بعد أن وافقت الحكومة في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي على تقديم 14 دبابة قتالية من طراز "ليوبارد 2A6" إلى أوكرانيا.
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر مدفع "هاوتزر" أوكرانيا بالقرب من خيرسون
18 مايو, 08:47 GMT
وبعد بضعة أسابيع، تم زيادة هذا العدد إلى 18 حيث سارعت برلين ودول أخرى إلى تجميع كتيبتين من دبابات "ليوبارد 2" في كييف.
كما وافقت ألمانيا والدنمارك وهولندا أيضا على تزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد 1" المجددة، وهو نموذج قديم لم يستخدمه الجيش الألماني منذ عقدين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:58 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 05:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала