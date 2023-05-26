https://sputnikarabic.ae/20230526/الجيش-الروسي-يدمر-بصواريخ-جوية-موجهة-مخازن-الذخيرة-الأوكرانية-1077452578.html
الجيش الروسي يدمر بصواريخ جوية موجهة مخازن الذخيرة الأوكرانية
الجيش الروسي يدمر بصواريخ جوية موجهة مخازن الذخيرة الأوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، عن توجيه ضربات متناهية الدقة دمرت خلالها مستودعات لتخزين الذخيرة تابعة لقوات نظام كييف. 26.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-26T11:56+0000
2023-05-26T11:56+0000
2023-05-26T11:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في البيان الصادر، اليوم الجمعة: "دمرت القوات الروسية مستودعات ذخيرة تابعة للقوات الأوكرانية في هجوم صاروخي متعدد".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
الجيش الروسي يدمر بصواريخ جوية موجهة مخازن الذخيرة الأوكرانية
11:56 GMT 26.05.2023 (تم التحديث: 11:57 GMT 26.05.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، عن توجيه ضربات متناهية الدقة دمرت خلالها مستودعات لتخزين الذخيرة تابعة لقوات نظام كييف.
وجاء في البيان الصادر، اليوم الجمعة: "دمرت القوات الروسية مستودعات ذخيرة تابعة للقوات الأوكرانية في هجوم صاروخي متعدد".
الليلة، نفذت القوات المسلحة الروسية ضربة جماعية بأسلحة بعيدة المدى متناهية الدقة من الجو، استهدفت مواقع تخزين الذخيرة للقوات الأوكرانية، حيث حققت الضربة الغرض المنشود، وتمت إصابة جميع الأهداف المحددة.