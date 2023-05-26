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Наводчик расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230526/الجيش-الروسي-يدمر-بصواريخ-جوية-موجهة-مخازن-الذخيرة-الأوكرانية-1077452578.html
الجيش الروسي يدمر بصواريخ جوية موجهة مخازن الذخيرة الأوكرانية
الجيش الروسي يدمر بصواريخ جوية موجهة مخازن الذخيرة الأوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، عن توجيه ضربات متناهية الدقة دمرت خلالها مستودعات لتخزين الذخيرة تابعة لقوات نظام كييف. 26.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-26T11:56+0000
2023-05-26T11:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في البيان الصادر، اليوم الجمعة: "دمرت القوات الروسية مستودعات ذخيرة تابعة للقوات الأوكرانية في هجوم صاروخي متعدد".
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الجيش الروسي يدمر بصواريخ جوية موجهة مخازن الذخيرة الأوكرانية

11:56 GMT 26.05.2023 (تم التحديث: 11:57 GMT 26.05.2023)
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 إطلاق صواريخ كينجال، وزارة الدفاع، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2023
© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation /
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يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، عن توجيه ضربات متناهية الدقة دمرت خلالها مستودعات لتخزين الذخيرة تابعة لقوات نظام كييف.
وجاء في البيان الصادر، اليوم الجمعة: "دمرت القوات الروسية مستودعات ذخيرة تابعة للقوات الأوكرانية في هجوم صاروخي متعدد".

الليلة، نفذت القوات المسلحة الروسية ضربة جماعية بأسلحة بعيدة المدى متناهية الدقة من الجو، استهدفت مواقع تخزين الذخيرة للقوات الأوكرانية، حيث حققت الضربة الغرض المنشود، وتمت إصابة جميع الأهداف المحددة.

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