https://sputnikarabic.ae/20230526/الحكومة-اليمنية-تسيير-7-رحلات-جوية-إضافية-لإجلاء-1250-من-مواطنينا-في-السودان-1077436987.html
الحكومة اليمنية: تسيير 7 رحلات جوية إضافية لإجلاء 1250 من مواطنينا في السودان
الحكومة اليمنية: تسيير 7 رحلات جوية إضافية لإجلاء 1250 من مواطنينا في السودان
أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الجمعة، اعتزامها إطلاق 7 رحلات جوية إضافية لإجلاء 1250 من رعاياها في السودان، إلى مطاري العاصمة المؤقتة عدن... 26.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-26T00:26+0000
2023-05-26T00:26+0000
2023-05-26T00:25+0000
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القاهرة- سبوتنيك. وقالت الخارجية اليمنية في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، إنها "ستسير سبع رحلات إضافية للخطوط الجوية اليمنية ابتداءً من يوم اليوم الجمعة، لإجلاء اليمنيين العالقين في مدينة بورتسودان والبالغ عددهم 1250"، مشيرة إلى أنه "من المتوقع استكمال عملية الإجلاء يوم الإثنين القادم".وأضافت الوزارة في بيانها أنها "أجلت حتى الآن أكثر من 1590 مواطنا منهم 790 عبر 4 رحلات جوية، الأسبوع الماضي إلى كل من مطاري عدن وصنعاء، وأكثر من 800 عبر البحر إلى ميناء جدة بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية".ونقلت الوزارة إحصائيات رسمية تفيد بأن عدد الجالية اليمنية في السودان يتجاوز 17 ألف شخص موزعين على مناطق البلاد.ويذكر أن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، كان قد أعلن يوم الأربعاء الماضي فرار أكثر من 300 ألف شخص من السودان إلى البلدان المجاورة، إثر الاقتتال الذي تشهده عدد من المدن السودانية بين الجيش وقوات الدعم السريع.ويشهد السودان نزاعا مسلحا منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، حيث تستمر الاشتباكات بين قوات الجيش السوداني من جهة، وقوات الدعم السريع من جهة أخرى، رغم توصل الطرفين إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بوساطة سعودية أمريكية، دخل حيز التنفيذ مساء الاثنين الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20230525/ماذا-يحدث-في-السودان-تغطية-متواصلة-للاشتباكات-بين-الجيش-والدعم-السريع-1075946533.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار السودان اليوم, الأخبار, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية
العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار السودان اليوم, الأخبار, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية
الحكومة اليمنية: تسيير 7 رحلات جوية إضافية لإجلاء 1250 من مواطنينا في السودان
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أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الجمعة، اعتزامها إطلاق 7 رحلات جوية إضافية لإجلاء 1250 من رعاياها في السودان، إلى مطاري العاصمة المؤقتة عدن وصنعاء جنوب ووسط اليمن.
القاهرة- سبوتنيك. وقالت الخارجية اليمنية في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، إنها "ستسير سبع رحلات إضافية للخطوط الجوية اليمنية ابتداءً من يوم اليوم الجمعة، لإجلاء اليمنيين العالقين في مدينة بورتسودان
والبالغ عددهم 1250"، مشيرة إلى أنه "من المتوقع استكمال عملية الإجلاء يوم الإثنين القادم".
وأضافت الوزارة في بيانها أنها "أجلت حتى الآن أكثر من 1590 مواطنا منهم 790 عبر 4 رحلات جوية، الأسبوع الماضي إلى كل من مطاري عدن وصنعاء، وأكثر من 800 عبر البحر إلى ميناء جدة بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية".
ونقلت الوزارة إحصائيات رسمية تفيد بأن عدد الجالية اليمنية في السودان يتجاوز 17 ألف شخص موزعين على مناطق البلاد.
ويذكر أن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
، فيليبو غراندي، كان قد أعلن يوم الأربعاء الماضي فرار أكثر من 300 ألف شخص من السودان إلى البلدان المجاورة، إثر الاقتتال الذي تشهده عدد من المدن السودانية بين الجيش وقوات الدعم السريع.
ويشهد السودان نزاعا مسلحا منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، حيث تستمر الاشتباكات بين قوات الجيش السوداني من جهة، وقوات الدعم السريع من جهة أخرى، رغم توصل الطرفين إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بوساطة سعودية أمريكية، دخل حيز التنفيذ مساء الاثنين الماضي.