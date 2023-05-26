https://sputnikarabic.ae/20230526/الخارجية-الصينية-بكين-تتخذ-دائما-موقفا-موضوعيا-بشأن-القضية-الأوكرانية-1077456398.html

الخارجية الصينية: بكين تتخذ دائما موقفا موضوعيا بشأن القضية الأوكرانية

الخارجية الصينية: بكين تتخذ دائما موقفا موضوعيا بشأن القضية الأوكرانية

قال ممثل الصين الخاص للشؤون الأوراسية، لي هوي، اليوم الجمعة، إن الصين تتخذ موقفًا موضوعيًا بشأن الأزمة الأوكرانية، وتعمل بنشاط على تعزيز محادثات السلام. 26.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-26T14:38+0000

2023-05-26T14:38+0000

2023-05-26T14:38+0000

الصين

العالم

روسيا

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/18/1077370992_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_8bc9a3e79f8e6a512afb9536a497cfab.jpg

وبحسب وزارة الخارجية الصينية، قال لي هوي، خلال اجتماع مع ممثلي قيادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن الصين تتخذ دائمًا موقفًا موضوعيًا بشأن القضية الأوكرانية، وتعمل بنشاط على تعزيز مفاوضات السلام، واتفقت الصين والاتحاد الأوروبي على هذه القضية.وكان لي هوي قد زار، في وقت سابق، أوكرانيا وبولندا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا. وناقش مبادرة السلام الصينية التي تتناول تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية.وعقد لي هوي، يوم أمس الخميس، اجتماعات منفصلة مع ممثل رئيس المجلس الأوروبي، باريند ليتس، منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، إنريكي مورا. تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية والعلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي.وأشار لي هوي أيضًا إلى أن الصين تدعم الدول الأوروبية في تعزيز استقلالها الاستراتيجي وتبذل جهودًا لضمان الاستقرار الطويل الأجل في القارة الأوروبية.ونشرت وزارة الخارجية الصينية، في فبراير/شباط، خطة لتسوية النزاع من 12 نقطة، بما في ذلك وقف الأعمال العدائية واستئناف المفاوضات بين موسكو وكييف.وصل لي هوي، اليوم الجمعة، إلى موسكو، واجتمع في وزارة الخارجية الروسية لإجراء محادثات حول الوضع مع المسؤولين الروس بشأن التسوية في أوكرانيا.

https://sputnikarabic.ae/20230526/مبعوث-صيني-خاص-يجري-محادثات-في-الخارجية-الروسية-حول-التسوية-الأوكرانية-فيديو-1077452124.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصين, العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا