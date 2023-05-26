https://sputnikarabic.ae/20230526/الخارجية-الصينية-بكين-تتخذ-دائما-موقفا-موضوعيا-بشأن-القضية-الأوكرانية-1077456398.html
الخارجية الصينية: بكين تتخذ دائما موقفا موضوعيا بشأن القضية الأوكرانية
الخارجية الصينية: بكين تتخذ دائما موقفا موضوعيا بشأن القضية الأوكرانية
قال ممثل الصين الخاص للشؤون الأوراسية، لي هوي، اليوم الجمعة، إن الصين تتخذ موقفًا موضوعيًا بشأن الأزمة الأوكرانية، وتعمل بنشاط على تعزيز محادثات السلام. 26.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-26T14:38+0000
2023-05-26T14:38+0000
2023-05-26T14:38+0000
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وبحسب وزارة الخارجية الصينية، قال لي هوي، خلال اجتماع مع ممثلي قيادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن الصين تتخذ دائمًا موقفًا موضوعيًا بشأن القضية الأوكرانية، وتعمل بنشاط على تعزيز مفاوضات السلام، واتفقت الصين والاتحاد الأوروبي على هذه القضية.وكان لي هوي قد زار، في وقت سابق، أوكرانيا وبولندا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا. وناقش مبادرة السلام الصينية التي تتناول تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية.وعقد لي هوي، يوم أمس الخميس، اجتماعات منفصلة مع ممثل رئيس المجلس الأوروبي، باريند ليتس، منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، إنريكي مورا. تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية والعلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي.وأشار لي هوي أيضًا إلى أن الصين تدعم الدول الأوروبية في تعزيز استقلالها الاستراتيجي وتبذل جهودًا لضمان الاستقرار الطويل الأجل في القارة الأوروبية.ونشرت وزارة الخارجية الصينية، في فبراير/شباط، خطة لتسوية النزاع من 12 نقطة، بما في ذلك وقف الأعمال العدائية واستئناف المفاوضات بين موسكو وكييف.وصل لي هوي، اليوم الجمعة، إلى موسكو، واجتمع في وزارة الخارجية الروسية لإجراء محادثات حول الوضع مع المسؤولين الروس بشأن التسوية في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230526/مبعوث-صيني-خاص-يجري-محادثات-في-الخارجية-الروسية-حول-التسوية-الأوكرانية-فيديو-1077452124.html
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الصين, العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا
الصين, العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا
الخارجية الصينية: بكين تتخذ دائما موقفا موضوعيا بشأن القضية الأوكرانية
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قال ممثل الصين الخاص للشؤون الأوراسية، لي هوي، اليوم الجمعة، إن الصين تتخذ موقفًا موضوعيًا بشأن الأزمة الأوكرانية، وتعمل بنشاط على تعزيز محادثات السلام.
وبحسب وزارة الخارجية الصينية، قال لي هوي، خلال اجتماع مع ممثلي قيادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن الصين تتخذ دائمًا موقفًا موضوعيًا بشأن القضية الأوكرانية، وتعمل بنشاط على تعزيز مفاوضات السلام، واتفقت الصين والاتحاد الأوروبي على هذه القضية.
وكان لي هوي قد زار، في وقت سابق، أوكرانيا وبولندا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا. وناقش مبادرة السلام الصينية التي تتناول تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية.
وعقد لي هوي، يوم أمس الخميس، اجتماعات منفصلة مع ممثل رئيس المجلس الأوروبي، باريند ليتس، منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، إنريكي مورا. تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية والعلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي.
وأشار لي هوي أيضًا إلى أن الصين تدعم الدول الأوروبية في تعزيز استقلالها الاستراتيجي وتبذل جهودًا لضمان الاستقرار الطويل الأجل في القارة الأوروبية.
ونشرت وزارة الخارجية الصينية، في فبراير/شباط، خطة لتسوية النزاع من 12 نقطة، بما في ذلك وقف الأعمال العدائية واستئناف المفاوضات بين موسكو وكييف.
وصل لي هوي، اليوم الجمعة، إلى موسكو، واجتمع في وزارة الخارجية الروسية لإجراء محادثات حول الوضع مع المسؤولين الروس بشأن التسوية في أوكرانيا.