https://sputnikarabic.ae/20230526/الدفاع-الروسية-العلماء-يعثرون-على-آثار-إنفلونزا-الطيور-الشديدة-العدوى-في-مقاطعة-خيرسون-1077442515.html
الدفاع الروسية: العلماء يعثرون على آثار إنفلونزا الطيور الشديدة العدوى في مقاطعة خيرسون
الدفاع الروسية: العلماء يعثرون على آثار إنفلونزا الطيور الشديدة العدوى في مقاطعة خيرسون
قال قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، اليوم الجمعة، إن أوكرانيا حاولت تدمير المواد الحيوية المتبقية في المختبر... 26.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-26T09:02+0000
2023-05-26T09:02+0000
2023-05-26T09:02+0000
أسلحة بيولوجية
العالم
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وأفاد كيريلوف في إفادة صحفية: "حاولت أوكرانيا تدمير المواد المتبقية في المختبر، لكن العلماء العسكريين الروس تمكنوا من تحديد آثار إنفلونزا الطيور الشديدة العدوى في المختبر".وأضاف: "نحن نتحدث عن المختبر الأوكراني السابق في محمية المحيط الحيوي (منطقة أسكانيا نوفا، مقاطعة خيرسون)، حيث تمت دراسة طرق هجرة الطيور المهاجرة".وقال كيريلوف: "على الرغم من محاولات موظفي المحمية لتدمير المواد الحيوية بشكل عاجل عن طريق قطع إمداد مصدر الطاقة عن وحدات التبريد وتدمير منشأة تخزين النيتروجين السائل، فإن المتخصصين في معهد الأبحاث المركزي 48 التابع لوزارة الدفاع الروسية، حتى في العينات التي تعرضت للتدمير، تم اكتشاف آثار المواد الوراثية لأنفلونزا الطيور الشديدة العدوى وفيروس مرض نيوكاسل".وبالإشارة إلى كلمات الموظفين المتبقين، شدّد الجنرال على أن الجانب الأوكراني يقدم مكافأة نقدية كبيرة لإزالة أو تدمير نتائج البحوث.وأفاد بأن "الوثائق التي تم مصادرتها في مختبرات محمية المحيط الحيوي في أسكانيا نوفا في مقاطعة خيرسون، أكدت أن معهد خاركوف للطب البيطري كان يعمل على برنامج بيولوجي عسكري لصالح وزارة الدفاع الأمريكية".
https://sputnikarabic.ae/20230526/الدفاع-الروسية-الولايات-المتحدة-الأمريكية-تطور-أسلحة-بيولوجية-في-أوكرانيا-1077441647.html
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أسلحة بيولوجية, العالم
الدفاع الروسية: العلماء يعثرون على آثار إنفلونزا الطيور الشديدة العدوى في مقاطعة خيرسون
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قال قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، اليوم الجمعة، إن أوكرانيا حاولت تدمير المواد الحيوية المتبقية في المختبر الحيوي في منطقة خيرسون.
وأفاد كيريلوف في إفادة صحفية: "حاولت أوكرانيا تدمير المواد المتبقية في المختبر، لكن العلماء العسكريين الروس تمكنوا من تحديد آثار إنفلونزا الطيور الشديدة العدوى في المختبر".
وأضاف: "نحن نتحدث عن المختبر الأوكراني السابق في محمية المحيط الحيوي (منطقة أسكانيا نوفا، مقاطعة خيرسون)، حيث تمت دراسة طرق هجرة الطيور المهاجرة".
وقال كيريلوف: "على الرغم من محاولات موظفي المحمية لتدمير المواد الحيوية بشكل عاجل عن طريق قطع إمداد مصدر الطاقة عن وحدات التبريد وتدمير منشأة تخزين النيتروجين السائل، فإن المتخصصين في معهد الأبحاث المركزي 48 التابع لوزارة الدفاع الروسية، حتى في العينات التي تعرضت للتدمير، تم اكتشاف آثار المواد الوراثية لأنفلونزا الطيور الشديدة العدوى وفيروس مرض نيوكاسل".
وبالإشارة إلى كلمات الموظفين المتبقين، شدّد الجنرال على أن الجانب الأوكراني يقدم مكافأة نقدية كبيرة لإزالة أو تدمير نتائج البحوث.
وأفاد بأن "الوثائق التي تم مصادرتها في مختبرات محمية المحيط الحيوي في أسكانيا نوفا في مقاطعة خيرسون، أكدت أن معهد خاركوف للطب البيطري كان يعمل على برنامج بيولوجي عسكري لصالح وزارة الدفاع الأمريكية".