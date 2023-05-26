عربي
https://sputnikarabic.ae/20230526/الدفاع-الروسية-العلماء-يعثرون-على-آثار-إنفلونزا-الطيور-الشديدة-العدوى-في-مقاطعة-خيرسون-1077442515.html
الدفاع الروسية: العلماء يعثرون على آثار إنفلونزا الطيور الشديدة العدوى في مقاطعة خيرسون
الدفاع الروسية: العلماء يعثرون على آثار إنفلونزا الطيور الشديدة العدوى في مقاطعة خيرسون
قال قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، اليوم الجمعة، إن أوكرانيا حاولت تدمير المواد الحيوية المتبقية في المختبر... 26.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-26T09:02+0000
2023-05-26T09:02+0000
أسلحة بيولوجية
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/1a/1077442245_0:381:2963:2048_1920x0_80_0_0_cecae4b6161d9052a4b14bee0fbe2e34.jpg
وأفاد كيريلوف في إفادة صحفية: "حاولت أوكرانيا تدمير المواد المتبقية في المختبر، لكن العلماء العسكريين الروس تمكنوا من تحديد آثار إنفلونزا الطيور الشديدة العدوى في المختبر".وأضاف: "نحن نتحدث عن المختبر الأوكراني السابق في محمية المحيط الحيوي (منطقة أسكانيا نوفا، مقاطعة خيرسون)، حيث تمت دراسة طرق هجرة الطيور المهاجرة".وقال كيريلوف: "على الرغم من محاولات موظفي المحمية لتدمير المواد الحيوية بشكل عاجل عن طريق قطع إمداد مصدر الطاقة عن وحدات التبريد وتدمير منشأة تخزين النيتروجين السائل، فإن المتخصصين في معهد الأبحاث المركزي 48 التابع لوزارة الدفاع الروسية، حتى في العينات التي تعرضت للتدمير، تم اكتشاف آثار المواد الوراثية لأنفلونزا الطيور الشديدة العدوى وفيروس مرض نيوكاسل".وبالإشارة إلى كلمات الموظفين المتبقين، شدّد الجنرال على أن الجانب الأوكراني يقدم مكافأة نقدية كبيرة لإزالة أو تدمير نتائج البحوث.وأفاد بأن "الوثائق التي تم مصادرتها في مختبرات محمية المحيط الحيوي في أسكانيا نوفا في مقاطعة خيرسون، أكدت أن معهد خاركوف للطب البيطري كان يعمل على برنامج بيولوجي عسكري لصالح وزارة الدفاع الأمريكية".
https://sputnikarabic.ae/20230526/الدفاع-الروسية-الولايات-المتحدة-الأمريكية-تطور-أسلحة-بيولوجية-في-أوكرانيا-1077441647.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/1a/1077442245_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_f771f6642a790c883d05e4365463c5f9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أسلحة بيولوجية, العالم
أسلحة بيولوجية, العالم

الدفاع الروسية: العلماء يعثرون على آثار إنفلونزا الطيور الشديدة العدوى في مقاطعة خيرسون

09:02 GMT 26.05.2023
© Sputnik . Денис Асланов / الانتقال إلى بنك الصورعلامة تحذير على باب مختبر
علامة تحذير على باب مختبر - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2023
© Sputnik . Денис Асланов
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، اليوم الجمعة، إن أوكرانيا حاولت تدمير المواد الحيوية المتبقية في المختبر الحيوي في منطقة خيرسون.
وأفاد كيريلوف في إفادة صحفية: "حاولت أوكرانيا تدمير المواد المتبقية في المختبر، لكن العلماء العسكريين الروس تمكنوا من تحديد آثار إنفلونزا الطيور الشديدة العدوى في المختبر".
وأضاف: "نحن نتحدث عن المختبر الأوكراني السابق في محمية المحيط الحيوي (منطقة أسكانيا نوفا، مقاطعة خيرسون)، حيث تمت دراسة طرق هجرة الطيور المهاجرة".
وقال كيريلوف: "على الرغم من محاولات موظفي المحمية لتدمير المواد الحيوية بشكل عاجل عن طريق قطع إمداد مصدر الطاقة عن وحدات التبريد وتدمير منشأة تخزين النيتروجين السائل، فإن المتخصصين في معهد الأبحاث المركزي 48 التابع لوزارة الدفاع الروسية، حتى في العينات التي تعرضت للتدمير، تم اكتشاف آثار المواد الوراثية لأنفلونزا الطيور الشديدة العدوى وفيروس مرض نيوكاسل".
هجوم باستخدام أسلحة بيولوجية وكيميائية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2023
الدفاع الروسية: الولايات المتحدة الأمريكية تطور أسلحة بيولوجية في أوكرانيا
08:12 GMT
وبالإشارة إلى كلمات الموظفين المتبقين، شدّد الجنرال على أن الجانب الأوكراني يقدم مكافأة نقدية كبيرة لإزالة أو تدمير نتائج البحوث.
وأفاد بأن "الوثائق التي تم مصادرتها في مختبرات محمية المحيط الحيوي في أسكانيا نوفا في مقاطعة خيرسون، أكدت أن معهد خاركوف للطب البيطري كان يعمل على برنامج بيولوجي عسكري لصالح وزارة الدفاع الأمريكية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:40 GMTПоврежденные многоэтажные дома в западной части Артёмовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 06:33 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 05:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала