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الدفاع الروسية: الولايات المتحدة الأمريكية تطور أسلحة بيولوجية في أوكرانيا
الدفاع الروسية: الولايات المتحدة الأمريكية تطور أسلحة بيولوجية في أوكرانيا
قال قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، اليوم الجمعة، إن البيانات التي حصلت عليها وزارة الدفاع الروسية تثبت مرة أخرى... 26.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-26T08:12+0000
2023-05-26T08:12+0000
روسيا
أسلحة بيولوجية
العالم
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وأشار إلى أنه على الرغم من انتشار وباء إنفلونزا الطيور في الولايات المتحدة نفسها منذ عام 2003، وحالة واحدة لانتقال العدوى إلى البشر، إلا أنه لم يكن هناك تفشي للأمراض التي تشكل تهديدًا كبيرًا للأمن الغذائي في الولايات المتحدة، مثل مرض حمى القلاعية و حمى الخنازير الأفريقية.وأضاف: "في الوقت نفسه، يدرس الجيش الأمريكي بنشاط هذه الإصابات المهمة اقتصاديًا خارج الأراضي الوطنية، في مختبرات بيولوجية تقع على طول حدود خصومه الجيوسياسيين. وهذا يؤكد مرة أخرى أن الولايات المتحدة تطور مكونات أسلحة بيولوجية خارج الولاية الوطنية، بما في ذلك أراضي أوكرانيا".وقال كيريلوف: "في أكتوبر 2022، أعلنت الولايات المتحدة عن الاستراتيجية الوطنية للتدابير المضادة للأخطار البيولوجية، وهي ذات طبيعة عقائدية، وتحدد إدارة المخاطر البيولوجية كأولوية حيوية للولايات المتحدة".وأوضح كيريلوف أنه "بمساعدة الاستراتيجية المعتمدة، تخطط واشنطن لإنشاء هيكل تسيطر عليه الولايات المتحدة لمنع التهديدات البيولوجية والرد عليها وتحييدها، من أجل مصالحها الوطنية".
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روسيا, أسلحة بيولوجية, العالم
روسيا, أسلحة بيولوجية, العالم

الدفاع الروسية: الولايات المتحدة الأمريكية تطور أسلحة بيولوجية في أوكرانيا

08:12 GMT 26.05.2023
© AFP 2023 / KHALIL MAZRAAWI / هجوم باستخدام أسلحة بيولوجية وكيميائية
هجوم باستخدام أسلحة بيولوجية وكيميائية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2023
© AFP 2023 / KHALIL MAZRAAWI /
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قال قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، اليوم الجمعة، إن البيانات التي حصلت عليها وزارة الدفاع الروسية تثبت مرة أخرى أن الولايات المتحدة تطور أسلحة بيولوجية على أراضي أوكرانيا.
وأشار إلى أنه على الرغم من انتشار وباء إنفلونزا الطيور في الولايات المتحدة نفسها منذ عام 2003، وحالة واحدة لانتقال العدوى إلى البشر، إلا أنه لم يكن هناك تفشي للأمراض التي تشكل تهديدًا كبيرًا للأمن الغذائي في الولايات المتحدة، مثل مرض حمى القلاعية و حمى الخنازير الأفريقية.
وأضاف: "في الوقت نفسه، يدرس الجيش الأمريكي بنشاط هذه الإصابات المهمة اقتصاديًا خارج الأراضي الوطنية، في مختبرات بيولوجية تقع على طول حدود خصومه الجيوسياسيين. وهذا يؤكد مرة أخرى أن الولايات المتحدة تطور مكونات أسلحة بيولوجية خارج الولاية الوطنية، بما في ذلك أراضي أوكرانيا".
وقال كيريلوف: "في أكتوبر 2022، أعلنت الولايات المتحدة عن الاستراتيجية الوطنية للتدابير المضادة للأخطار البيولوجية، وهي ذات طبيعة عقائدية، وتحدد إدارة المخاطر البيولوجية كأولوية حيوية للولايات المتحدة".
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وأوضح كيريلوف أنه "بمساعدة الاستراتيجية المعتمدة، تخطط واشنطن لإنشاء هيكل تسيطر عليه الولايات المتحدة لمنع التهديدات البيولوجية والرد عليها وتحييدها، من أجل مصالحها الوطنية".
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