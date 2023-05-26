https://sputnikarabic.ae/20230526/الدفاع-الروسية-تعلن-القضاء-على-200-جندي-أوكراني-في-اتجاه-دونيتسك-1077452766.html
الدفاع الروسية تعلن القضاء على 200 جندي أوكراني في اتجاه دونيتسك
الدفاع الروسية تعلن القضاء على 200 جندي أوكراني في اتجاه دونيتسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية، اليوم الجمعة، أن قوات "الجنوب" الروسية قضت على ما يصل إلى 190 جنديا أوكرانيا ومرتزقا. 26.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-26T12:00+0000
2023-05-26T12:00+0000
2023-05-26T12:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
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وتابعت الدفاع في بيانها: "دمرت القوات الروسية خلال اليوم 6 قطع من المعدات العسكرية، وأصابت مستودعا للذخيرة".وبحسب البيان: "في اتجاه دونيتسك دمرت القوات الجوية والمدفعية لمجموعة "الجنوب" مركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث سيارات بيك أب وكذلك مدفع هاوتزر من طراز "دي-30" تابعة للقوات الأوكرانية وقضت على ما يصل إلى 190 جنديًا أوكرانيًا".وقالت الدفاع الروسية: "تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الميكانيكي 54 الأوكراني في منطقة فيركنيكامنسكوي في جمهوريةدونيتسك الشعبية".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا
الدفاع الروسية تعلن القضاء على 200 جندي أوكراني في اتجاه دونيتسك
12:00 GMT 26.05.2023 (تم التحديث: 12:06 GMT 26.05.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية، اليوم الجمعة، أن قوات "الجنوب" الروسية قضت على ما يصل إلى 190 جنديا أوكرانيا ومرتزقا.
وتابعت الدفاع في بيانها: "دمرت القوات الروسية خلال اليوم 6 قطع من المعدات العسكرية، وأصابت مستودعا للذخيرة".
وبحسب البيان: "في اتجاه دونيتسك دمرت القوات الجوية والمدفعية لمجموعة "الجنوب" مركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث سيارات بيك أب وكذلك مدفع هاوتزر من طراز "دي-30" تابعة للقوات الأوكرانية وقضت على ما يصل إلى 190 جنديًا أوكرانيًا".
وقالت الدفاع الروسية: "تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الميكانيكي 54 الأوكراني في منطقة فيركنيكامنسكوي في جمهوريةدونيتسك الشعبية".