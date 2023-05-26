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https://sputnikarabic.ae/20230526/الرئيس-الصربي-يضع-الجيش-في-حالة-تأهب-ويوجهه-نحو-كوسوفو-فيديو-1077454617.html
الرئيس الصربي يضع الجيش في حالة تأهب ويوجهه نحو كوسوفو... فيديو
الرئيس الصربي يضع الجيش في حالة تأهب ويوجهه نحو كوسوفو... فيديو
أوعز الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش للجيش باتخاذ أقصى درجات الاستعداد القتالي بسبب الوضع في كوسوفو وميتوهيا الناجم عن خطوات بريشتينا الأحادية الجانب. 26.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-26T13:25+0000
2023-05-26T13:25+0000
صربيا
كوسوفو
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ووقّع الرئيس الصربي والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ألكسندر فوتشيتش، اليوم الجمعة، على أمر برفع الاستعداد القتالي لوحدات الجيش الصربي إلى أعلى مستوى وأمر بتحرك عاجل نحو الخط الإداري مع كوسوفو وميتوهيا.وكتبت وسائل إعلام محلية أنه "نتيجة للاشتباكات في شمال ميتروفيتشا، تم نقل العديد من الأشخاص إلى المستشفى، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع".وتعتبر هذه الخطوات رد فعل على محاولة سلطات بريشتينا تعيين ألبان كرؤساء بلديات في الشمال ذو الأغلبية الصربية بعد الانتخابات المحلية التي جرت في 23 أبريل/ نيسان، في شمال كوسوفو، والتي قاطعها الصرب المحليون.ويشار الى ان "رئيس الدولة طالب أيضا حلف شمال الأطلسي بوقف العنف ضد الصرب بشكل عاجل" في كوسوفو وميتوهيا.
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صربيا, كوسوفو
صربيا, كوسوفو

الرئيس الصربي يضع الجيش في حالة تأهب ويوجهه نحو كوسوفو... فيديو

13:25 GMT 26.05.2023
© Sputnik . VETALY TEMKEV / الانتقال إلى بنك الصورجنود الجيش الصربي خلال مشاركتهم في مناورات عسكرية مشتركة مع روسيا وبيلاروسيا
جنود الجيش الصربي خلال مشاركتهم في مناورات عسكرية مشتركة مع روسيا وبيلاروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2023
© Sputnik . VETALY TEMKEV
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أوعز الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش للجيش باتخاذ أقصى درجات الاستعداد القتالي بسبب الوضع في كوسوفو وميتوهيا الناجم عن خطوات بريشتينا الأحادية الجانب.
ووقّع الرئيس الصربي والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ألكسندر فوتشيتش، اليوم الجمعة، على أمر برفع الاستعداد القتالي لوحدات الجيش الصربي إلى أعلى مستوى وأمر بتحرك عاجل نحو الخط الإداري مع كوسوفو وميتوهيا.

وأكد وزير الدفاع الصربي ميلوس فوسيفيتش أن الجيش وصل إلى أقصى درجات الاستعداد القتالي وتوجه نحو إقليم كوسوفو (المعلن كجمهورية من طرف واحد).

وكتبت وسائل إعلام محلية أنه "نتيجة للاشتباكات في شمال ميتروفيتشا، تم نقل العديد من الأشخاص إلى المستشفى، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع".
وتعتبر هذه الخطوات رد فعل على محاولة سلطات بريشتينا تعيين ألبان كرؤساء بلديات في الشمال ذو الأغلبية الصربية بعد الانتخابات المحلية التي جرت في 23 أبريل/ نيسان، في شمال كوسوفو، والتي قاطعها الصرب المحليون.
ويشار الى ان "رئيس الدولة طالب أيضا حلف شمال الأطلسي بوقف العنف ضد الصرب بشكل عاجل" في كوسوفو وميتوهيا.
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