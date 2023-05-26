https://sputnikarabic.ae/20230526/الطاقة-الدولية-لأول-مرة-الاستثمار-في-الطاقة-الشمسية-يتجاوز-تمويل-استخراج-النفط-1077439685.html
الطاقة الدولية: لأول مرة الاستثمار في الطاقة الشمسية يتجاوز تمويل استخراج النفط
الطاقة الدولية: لأول مرة الاستثمار في الطاقة الشمسية يتجاوز تمويل استخراج النفط
أعلن المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، أن الاستثمار في الطاقة الشمسية من المقرر أن يتجاوز الإنفاق على إنتاج النفط هذا العام للمرة الأولى. 26.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-26T06:51+0000
2023-05-26T06:51+0000
2023-05-26T06:51+0000
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
اقتصاد
وكالة الطاقة الدولية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/05/1070867231_0:195:1416:992_1920x0_80_0_0_90a8ae73287d7708c824b28ed7928060.jpg
ووفقا للتقرير السنوي لوكالة الطاقة الدولية، الذي نشر أمس الخميس، قال بيرول إن العالم يشهد فعليا طفرة في تطوير الطاقة النظيفة من شأنها أن تساعد في الحد من الانبعاثات العالمية إذا استمر هذا الاتجاه.وأضاف بيرول أن "اقتصاد الطاقة النظيفة العالمي الجديد آخذ في الانتعاش"، مضيفا: "هذا تحول مذهل ودراماتيكي".وأوضح أنه من المتوقع أن يصل إجمالي الإنفاق في عام 2023، إلى 382 مليار دولار، ما يتجاوز 371 مليار دولار المتوقع إنفاقها على إنتاج النفط. بينما في عام 2013، تم إنفاق 636 مليار دولار على إنتاج النفط و127 مليار دولار على الطاقة الشمسية.ووصف بيرول الطاقة الشمسية بـ"نجمة استثمارات الطاقة العالمية".كما دعا بيرول شركات النفط الوطنية والدولية إلى توجيه المزيد من إنفاقها نحو حلول الطاقة المنخفضة الكربون.
https://sputnikarabic.ae/20230525/بقيمة-تتجاوز-8-مليار-دولار-السعودية-تنشئ-أكبر-مصنع-لإنتاج-الهيدروجين-الأخضر-في-العالم-1077427373.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/05/1070867231_0:0:1416:1062_1920x0_80_0_0_3e8057119c09fdb6eb31ca2180ebfae6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, اقتصاد, وكالة الطاقة الدولية
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, اقتصاد, وكالة الطاقة الدولية
الطاقة الدولية: لأول مرة الاستثمار في الطاقة الشمسية يتجاوز تمويل استخراج النفط
تابعنا عبر
أعلن المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، أن الاستثمار في الطاقة الشمسية من المقرر أن يتجاوز الإنفاق على إنتاج النفط هذا العام للمرة الأولى.
ووفقا للتقرير السنوي لوكالة الطاقة الدولية، الذي نشر أمس الخميس، قال بيرول إن العالم يشهد فعليا طفرة في تطوير الطاقة النظيفة
من شأنها أن تساعد في الحد من الانبعاثات العالمية إذا استمر هذا الاتجاه.
وأضاف بيرول أن "اقتصاد الطاقة النظيفة العالمي الجديد آخذ في الانتعاش"، مضيفا: "هذا تحول مذهل ودراماتيكي".
وأوضح أنه من المتوقع أن يصل إجمالي الإنفاق في عام 2023، إلى 382 مليار دولار، ما يتجاوز 371 مليار دولار المتوقع إنفاقها على إنتاج النفط.
بينما في عام 2013، تم إنفاق 636 مليار دولار على إنتاج النفط و127 مليار دولار على الطاقة الشمسية
.
ووصف بيرول الطاقة الشمسية بـ"نجمة استثمارات الطاقة العالمية".
كما دعا بيرول شركات النفط الوطنية والدولية إلى توجيه المزيد من إنفاقها نحو حلول الطاقة المنخفضة الكربون
.