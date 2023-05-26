https://sputnikarabic.ae/20230526/الفاتيكان-يعلن-إصابة-البابا-فرنسيس-بالحمى-1077454489.html
الفاتيكان يعلن إصابة البابا فرنسيس بالحمى
الفاتيكان يعلن إصابة البابا فرنسيس بالحمى
أعلن الفاتيكان، يوم الجمعة، إصابة البابا فرنسيس الثاني، بالحمى، ما تسبب في إلغاء جدول أعماله المقرر صباح اليوم. 26.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-26T13:21+0000
2023-05-26T13:21+0000
2023-05-26T13:21+0000
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وقال ماتيو بروني، المتحدث باسم الفاتيكان، إن "البابا فرنسيس (86 عاما) لم يستقبل أي جمهور صباح اليوم، نتيجة الإصابة بالحمى".يشار إلى أنه في شهر مارس/ آذار الماضي، أعلن الفاتيكان عن دخول، البابا فرنسيس، مستشفى جيميلي في روما، لإجراء فحوصات طبية دورية، والتي لم يتم تحديدها في وقت سابق.وقضى البابا فرنسيس، 10 أيام في مستشفى في روما عام 2021 لإجراء عملية جراحية.وفي ديسمبر/ كانون الأول 2022، كشف البابا فرنسيس، لأول مرة، أنه بعد انتخابه في عام 2013، قام بالتوقيع على خطاب استقالته، وذلك من أجل استخدامه إذا حالت مشكلات صحية خطيرة ودائمة يوما ما دون القيام بواجباته.وأشار البابا فرنسيس إلى أنه سلّم خطاب الاستقالة إلى وزير خارجية الفاتيكان آنذاك، الكاردينال تارسيسيو بيرتوني، الذي كان تابعا للبابوية السابقة لبينديكتوس السادس عشر.
https://sputnikarabic.ae/20230423/البابا-فرنسيس-يدعو-إلى-إنهاء-العنف-في-السودان-والصلاة-من-أجل-البلاد-1076198296.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, إيطاليا
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, إيطاليا
الفاتيكان يعلن إصابة البابا فرنسيس بالحمى
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أعلن الفاتيكان، يوم الجمعة، إصابة البابا فرنسيس الثاني، بالحمى، ما تسبب في إلغاء جدول أعماله المقرر صباح اليوم.
وقال ماتيو بروني، المتحدث باسم الفاتيكان، إن "البابا فرنسيس (86 عاما) لم يستقبل أي جمهور صباح اليوم، نتيجة الإصابة بالحمى".
يشار إلى أنه في شهر مارس/ آذار الماضي، أعلن الفاتيكان عن دخول، البابا فرنسيس، مستشفى جيميلي في روما، لإجراء فحوصات طبية
دورية، والتي لم يتم تحديدها في وقت سابق.
وقضى البابا فرنسيس
، 10 أيام في مستشفى في روما عام 2021 لإجراء عملية جراحية.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2022، كشف البابا فرنسيس، لأول مرة، أنه بعد انتخابه في عام 2013، قام بالتوقيع على خطاب استقالته
، وذلك من أجل استخدامه إذا حالت مشكلات صحية خطيرة ودائمة يوما ما دون القيام بواجباته.
وأشار البابا فرنسيس إلى أنه سلّم خطاب الاستقالة إلى وزير خارجية الفاتيكان آنذاك، الكاردينال تارسيسيو بيرتوني، الذي كان تابعا للبابوية السابقة لبينديكتوس السادس عشر.