عربي
https://sputnikarabic.ae/20230526/الفاتيكان-يعلن-إصابة-البابا-فرنسيس-بالحمى-1077454489.html
الفاتيكان يعلن إصابة البابا فرنسيس بالحمى
الفاتيكان يعلن إصابة البابا فرنسيس بالحمى
أعلن الفاتيكان، يوم الجمعة، إصابة البابا فرنسيس الثاني، بالحمى، ما تسبب في إلغاء جدول أعماله المقرر صباح ‏اليوم.‏ 26.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-26T13:21+0000
2023-05-26T13:21+0000
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
إيطاليا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/05/1073118999_0:144:1401:932_1920x0_80_0_0_01bdd89cc9ad1299f356af410a60a424.jpg
وقال ماتيو بروني، المتحدث باسم الفاتيكان، إن "البابا فرنسيس (86 عاما) لم يستقبل أي جمهور صباح اليوم، نتيجة الإصابة بالحمى".يشار إلى أنه في شهر مارس/ آذار الماضي، أعلن الفاتيكان عن دخول، البابا فرنسيس، مستشفى جيميلي في روما، لإجراء فحوصات طبية دورية، والتي لم يتم تحديدها في وقت سابق.وقضى البابا فرنسيس، 10 أيام في مستشفى في روما عام 2021 لإجراء عملية جراحية.وفي ديسمبر/ كانون الأول 2022، كشف البابا فرنسيس، لأول مرة، أنه بعد انتخابه في عام 2013، قام بالتوقيع على خطاب استقالته، وذلك من ‏أجل استخدامه إذا حالت مشكلات صحية خطيرة ودائمة يوما ما دون القيام بواجباته.‏وأشار البابا فرنسيس إلى أنه سلّم خطاب الاستقالة إلى وزير خارجية الفاتيكان آنذاك، الكاردينال تارسيسيو بيرتوني، الذي كان تابعا للبابوية السابقة لبينديكتوس السادس عشر.
https://sputnikarabic.ae/20230423/البابا-فرنسيس-يدعو-إلى-إنهاء-العنف-في-السودان-والصلاة-من-أجل-البلاد-1076198296.html
إيطاليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/05/1073118999_75:0:1318:932_1920x0_80_0_0_47c7251e8ddd97662f41b4bf291d1331.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, إيطاليا
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, إيطاليا

الفاتيكان يعلن إصابة البابا فرنسيس بالحمى

13:21 GMT 26.05.2023
© AFP 2023 / TIZIANA FABIالبابا فرنسيس الثاني
البابا فرنسيس الثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2023
البابا فرنسيس الثاني
© AFP 2023 / TIZIANA FABI
تابعنا عبرTelegram
أعلن الفاتيكان، يوم الجمعة، إصابة البابا فرنسيس الثاني، بالحمى، ما تسبب في إلغاء جدول أعماله المقرر صباح ‏اليوم.‏
وقال ماتيو بروني، المتحدث باسم الفاتيكان، إن "البابا فرنسيس (86 عاما) لم يستقبل أي جمهور صباح اليوم، نتيجة الإصابة بالحمى".
يشار إلى أنه في شهر مارس/ آذار الماضي، أعلن الفاتيكان عن دخول، البابا فرنسيس، مستشفى جيميلي في روما، لإجراء فحوصات طبية دورية، والتي لم يتم تحديدها في وقت سابق.
وقضى البابا فرنسيس، 10 أيام في مستشفى في روما عام 2021 لإجراء عملية جراحية.
البابا فرنسيس - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2023
البابا فرنسيس يدعو إلى إنهاء العنف في السودان والصلاة من أجل البلاد
23 أبريل, 12:57 GMT
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2022، كشف البابا فرنسيس، لأول مرة، أنه بعد انتخابه في عام 2013، قام بالتوقيع على خطاب استقالته، وذلك من ‏أجل استخدامه إذا حالت مشكلات صحية خطيرة ودائمة يوما ما دون القيام بواجباته.‏
وأشار البابا فرنسيس إلى أنه سلّم خطاب الاستقالة إلى وزير خارجية الفاتيكان آنذاك، الكاردينال تارسيسيو بيرتوني، الذي كان تابعا للبابوية السابقة لبينديكتوس السادس عشر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:58 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 05:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала