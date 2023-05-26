https://sputnikarabic.ae/20230526/الفاتيكان-يعلن-إصابة-البابا-فرنسيس-بالحمى-1077454489.html

الفاتيكان يعلن إصابة البابا فرنسيس بالحمى

الفاتيكان يعلن إصابة البابا فرنسيس بالحمى

أعلن الفاتيكان، يوم الجمعة، إصابة البابا فرنسيس الثاني، بالحمى، ما تسبب في إلغاء جدول أعماله المقرر صباح ‏اليوم.‏ 26.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-26T13:21+0000

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وقال ماتيو بروني، المتحدث باسم الفاتيكان، إن "البابا فرنسيس (86 عاما) لم يستقبل أي جمهور صباح اليوم، نتيجة الإصابة بالحمى".يشار إلى أنه في شهر مارس/ آذار الماضي، أعلن الفاتيكان عن دخول، البابا فرنسيس، مستشفى جيميلي في روما، لإجراء فحوصات طبية دورية، والتي لم يتم تحديدها في وقت سابق.وقضى البابا فرنسيس، 10 أيام في مستشفى في روما عام 2021 لإجراء عملية جراحية.وفي ديسمبر/ كانون الأول 2022، كشف البابا فرنسيس، لأول مرة، أنه بعد انتخابه في عام 2013، قام بالتوقيع على خطاب استقالته، وذلك من ‏أجل استخدامه إذا حالت مشكلات صحية خطيرة ودائمة يوما ما دون القيام بواجباته.‏وأشار البابا فرنسيس إلى أنه سلّم خطاب الاستقالة إلى وزير خارجية الفاتيكان آنذاك، الكاردينال تارسيسيو بيرتوني، الذي كان تابعا للبابوية السابقة لبينديكتوس السادس عشر.

https://sputnikarabic.ae/20230423/البابا-فرنسيس-يدعو-إلى-إنهاء-العنف-في-السودان-والصلاة-من-أجل-البلاد-1076198296.html

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