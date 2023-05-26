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Наводчик расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230526/القوات-الروسية-تصد-جميع-الهجمات-الأوكرانية-على-محور-أرتيوموفسك-فيديو-1077440334.html
القوات الروسية تصد جميع الهجمات الأوكرانية على محور أرتيوموفسك... فيديو
القوات الروسية تصد جميع الهجمات الأوكرانية على محور أرتيوموفسك... فيديو
أفادت وزارة الدفاع الروسية أن الوحدات المحمولة جوًا صدت جميع هجمات القوات المسلحة الأوكرانية من مواقعها المحصنة على الجانب الجنوبي من محور أرتيوموفسك، حيث نشرت... 26.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-26T07:28+0000
2023-05-26T07:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الوزارة: "تقوم وحدات القوات المحمولة جوا بثقة بالدفاع النشط، وتدمر أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية على الجانب الجنوبي على محور أرتيوموفسك. وقد جهز المظليون شبكة واسعة من المعاقل وصدوا بثقة جميع هجمات التشكيلات الأوكرانية".على وجه الخصوص، يظهر مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع كيف أطلق مدفع هاوتزر 122 ملم من طراز "دي-30" النار على عدو يتركز في الغابة. كما يظهر الفيديو كيف قام المظليون "بتغطية مدرعات للقوات الأوكرانية بالنيران".وقال قائد مجموعة الاستطلاع الملقب بـ"كامين": "خلال إجراء الاستطلاع الجوي، تم رصد مجموعات مشاة تصل إلى 15 شخصًا وسيارتين قتاليتين للعدو. وتم ضربها باستخدام مدافع هاون".وأوضح أنه خلال الضربة الروسية تكبد العدو خسائر وتراجع.
https://sputnikarabic.ae/20230526/المدفعية-الروسية-تحبط-4-محاولات-تناوب-للقوات-الأوكرانية-على-محور-كوبيانسك-1077437565.html
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القوات الروسية تصد جميع الهجمات الأوكرانية على محور أرتيوموفسك... فيديو

07:28 GMT 26.05.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورأرتيوموفسك (باخموت) بعد تحرير القوات الروسية لها، دونباس، العملية العسكرية الخاصة
أرتيوموفسك (باخموت) بعد تحرير القوات الروسية لها، دونباس، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2023
© Sputnik
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أفادت وزارة الدفاع الروسية أن الوحدات المحمولة جوًا صدت جميع هجمات القوات المسلحة الأوكرانية من مواقعها المحصنة على الجانب الجنوبي من محور أرتيوموفسك، حيث نشرت مقطع فيديو لأعمال المظليين القتالية.
وقالت الوزارة: "تقوم وحدات القوات المحمولة جوا بثقة بالدفاع النشط، وتدمر أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية على الجانب الجنوبي على محور أرتيوموفسك. وقد جهز المظليون شبكة واسعة من المعاقل وصدوا بثقة جميع هجمات التشكيلات الأوكرانية".
التدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري سيرغيفسكي في بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2023
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02:53 GMT
على وجه الخصوص، يظهر مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع كيف أطلق مدفع هاوتزر 122 ملم من طراز "دي-30" النار على عدو يتركز في الغابة. كما يظهر الفيديو كيف قام المظليون "بتغطية مدرعات للقوات الأوكرانية بالنيران".
وقال قائد مجموعة الاستطلاع الملقب بـ"كامين": "خلال إجراء الاستطلاع الجوي، تم رصد مجموعات مشاة تصل إلى 15 شخصًا وسيارتين قتاليتين للعدو. وتم ضربها باستخدام مدافع هاون".
وأوضح أنه خلال الضربة الروسية تكبد العدو خسائر وتراجع.
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