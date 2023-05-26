https://sputnikarabic.ae/20230526/القوات-الروسية-تصد-جميع-الهجمات-الأوكرانية-على-محور-أرتيوموفسك-فيديو-1077440334.html
القوات الروسية تصد جميع الهجمات الأوكرانية على محور أرتيوموفسك... فيديو
القوات الروسية تصد جميع الهجمات الأوكرانية على محور أرتيوموفسك... فيديو
أفادت وزارة الدفاع الروسية أن الوحدات المحمولة جوًا صدت جميع هجمات القوات المسلحة الأوكرانية من مواقعها المحصنة على الجانب الجنوبي من محور أرتيوموفسك، حيث نشرت... 26.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-26T07:28+0000
2023-05-26T07:28+0000
2023-05-26T07:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الوزارة: "تقوم وحدات القوات المحمولة جوا بثقة بالدفاع النشط، وتدمر أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية على الجانب الجنوبي على محور أرتيوموفسك. وقد جهز المظليون شبكة واسعة من المعاقل وصدوا بثقة جميع هجمات التشكيلات الأوكرانية".على وجه الخصوص، يظهر مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع كيف أطلق مدفع هاوتزر 122 ملم من طراز "دي-30" النار على عدو يتركز في الغابة. كما يظهر الفيديو كيف قام المظليون "بتغطية مدرعات للقوات الأوكرانية بالنيران".وقال قائد مجموعة الاستطلاع الملقب بـ"كامين": "خلال إجراء الاستطلاع الجوي، تم رصد مجموعات مشاة تصل إلى 15 شخصًا وسيارتين قتاليتين للعدو. وتم ضربها باستخدام مدافع هاون".وأوضح أنه خلال الضربة الروسية تكبد العدو خسائر وتراجع.
https://sputnikarabic.ae/20230526/المدفعية-الروسية-تحبط-4-محاولات-تناوب-للقوات-الأوكرانية-على-محور-كوبيانسك-1077437565.html
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روسيا
القوات الروسية تصد جميع الهجمات الأوكرانية على محور أرتيوموفسك... فيديو
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أفادت وزارة الدفاع الروسية أن الوحدات المحمولة جوًا صدت جميع هجمات القوات المسلحة الأوكرانية من مواقعها المحصنة على الجانب الجنوبي من محور أرتيوموفسك، حيث نشرت مقطع فيديو لأعمال المظليين القتالية.
وقالت الوزارة: "تقوم وحدات القوات المحمولة جوا بثقة بالدفاع النشط، وتدمر أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية على الجانب الجنوبي على محور أرتيوموفسك. وقد جهز المظليون شبكة واسعة من المعاقل وصدوا بثقة جميع هجمات التشكيلات الأوكرانية".
على وجه الخصوص، يظهر مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع كيف أطلق مدفع هاوتزر 122 ملم من طراز "دي-30" النار على عدو يتركز في الغابة. كما يظهر الفيديو كيف قام المظليون "بتغطية مدرعات للقوات الأوكرانية بالنيران".
وقال قائد مجموعة الاستطلاع الملقب بـ"كامين": "خلال إجراء الاستطلاع الجوي، تم رصد مجموعات مشاة تصل إلى 15 شخصًا وسيارتين قتاليتين للعدو. وتم ضربها باستخدام مدافع هاون".
وأوضح أنه خلال الضربة الروسية تكبد العدو خسائر وتراجع.