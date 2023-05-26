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Наводчик расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230526/المدفعية-الروسية-تحبط-4-محاولات-تناوب-للقوات-الأوكرانية-على-محور-كوبيانسك-1077437565.html
المدفعية الروسية تحبط 4 محاولات تناوب للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك
المدفعية الروسية تحبط 4 محاولات تناوب للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك
أحبطت القوات الروسية بنيران مدفعية "مستا – إس" 4 محاولات تناوب للقوات الأوكرانية على المحاور الأمامية باتجاه كوبيانسك، حسبما كشف مدير المركز الصحفي لقوات... 26.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-26T02:53+0000
2023-05-26T02:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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موسكو- سبوتنيك. وأضاف ياكيمكين في حديث لوكالة "سبوتنيك": "في سياق الأعمال القتالية على محور كوبيانسك دمرت مدفعية هاوتزر ذاتية الدفع "مستا - إس" التابعة لقوات " زاباد " بالقرب من بلدة كوتشيروفكا مدفع معادي من طراز " دي -20 " ، وأحبطت 4 محاولات تناوب للقوات الأوكرانية باتجاه المحاور الأمامية ".ولفت ياكيمكين إلى أن طيران مجموعة القوات الغربية نفذت ضربات صاروخية على نقاط الانتشار المؤقت للواء الأغراض الخاصة الأول ومناطق تمركز الأفراد والأسلحة والمعدات العسكرية للواء الآلي المنفصل الرابع عشر ووحدة الدفاع الإقليمي، مشيرا إلى ان أنظمة الدفاع الجوى "بانتسير-اس" أسقطت ثلاث مسيرات.وفي وقت سابق، أفادت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية بأن صفارات الإنذار انطلقت، فجر اليوم الجمعة، في جميع أنحاء أوكرانيا، محذرة من ضربات جوية روسية، سبق ذلك إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا تقريبا، باستثناء المناطق الغربية.في سياق متصل، ذكرت صحيفة "زركالو نيديلي" الأوكرانية أن انفجارات دوت في مقاطعة دنيبروبتروفسك بأوكرانيا بالتزامن مع إطلاق صفارات الإنذار، من حدوث غارة جوية.وبدأت الهجمات الروسية على البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، وذلك بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، وتقف خلفه، وفقًا للسلطات الروسية، الأجهزة الأمنية الخاصة الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230526/رئيس-مجلس-الأمن-الروسي-الصراع-الأوكراني-سيطول-ربما-لعقود--1077437107.html
https://sputnikarabic.ae/20230525/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-صاروخا-أوكرانيا-في-مقاطعة-روستوف-1077436712.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الأخبار
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الأخبار

المدفعية الروسية تحبط 4 محاولات تناوب للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك

02:53 GMT 26.05.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankovالتدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري "سيرغيفسكي" في بريمورسكي كراي.
التدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري سيرغيفسكي في بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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أحبطت القوات الروسية بنيران مدفعية "مستا – إس" 4 محاولات تناوب للقوات الأوكرانية على المحاور الأمامية باتجاه كوبيانسك، حسبما كشف مدير المركز الصحفي لقوات مجموعة "زاباد" الروسية، ياروسلاف ياكيمكين، اليوم الجمعة.
موسكو- سبوتنيك. وأضاف ياكيمكين في حديث لوكالة "سبوتنيك": "في سياق الأعمال القتالية على محور كوبيانسك دمرت مدفعية هاوتزر ذاتية الدفع "مستا - إس" التابعة لقوات " زاباد " بالقرب من بلدة كوتشيروفكا مدفع معادي من طراز " دي -20 " ، وأحبطت 4 محاولات تناوب للقوات الأوكرانية باتجاه المحاور الأمامية ".
دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رئيس مجلس الأمن الروسي: الصراع الأوكراني سيطول ربما لعقود
00:44 GMT
ولفت ياكيمكين إلى أن طيران مجموعة القوات الغربية نفذت ضربات صاروخية على نقاط الانتشار المؤقت للواء الأغراض الخاصة الأول ومناطق تمركز الأفراد والأسلحة والمعدات العسكرية للواء الآلي المنفصل الرابع عشر ووحدة الدفاع الإقليمي، مشيرا إلى ان أنظمة الدفاع الجوى "بانتسير-اس" أسقطت ثلاث مسيرات.
وفي وقت سابق، أفادت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية بأن صفارات الإنذار انطلقت، فجر اليوم الجمعة، في جميع أنحاء أوكرانيا، محذرة من ضربات جوية روسية، سبق ذلك إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا تقريبا، باستثناء المناطق الغربية.
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يسقط صاروخا أوكرانيا في مقاطعة روستوف
أمس, 22:57 GMT
في سياق متصل، ذكرت صحيفة "زركالو نيديلي" الأوكرانية أن انفجارات دوت في مقاطعة دنيبروبتروفسك بأوكرانيا بالتزامن مع إطلاق صفارات الإنذار، من حدوث غارة جوية.
وبدأت الهجمات الروسية على البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، وذلك بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، وتقف خلفه، وفقًا للسلطات الروسية، الأجهزة الأمنية الخاصة الأوكرانية.
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