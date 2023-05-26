https://sputnikarabic.ae/20230526/المدفعية-الروسية-تحبط-4-محاولات-تناوب-للقوات-الأوكرانية-على-محور-كوبيانسك-1077437565.html
المدفعية الروسية تحبط 4 محاولات تناوب للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك
المدفعية الروسية تحبط 4 محاولات تناوب للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك
أحبطت القوات الروسية بنيران مدفعية "مستا – إس" 4 محاولات تناوب للقوات الأوكرانية على المحاور الأمامية باتجاه كوبيانسك، حسبما كشف مدير المركز الصحفي لقوات... 26.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-26T02:53+0000
2023-05-26T02:53+0000
2023-05-26T02:53+0000
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موسكو- سبوتنيك. وأضاف ياكيمكين في حديث لوكالة "سبوتنيك": "في سياق الأعمال القتالية على محور كوبيانسك دمرت مدفعية هاوتزر ذاتية الدفع "مستا - إس" التابعة لقوات " زاباد " بالقرب من بلدة كوتشيروفكا مدفع معادي من طراز " دي -20 " ، وأحبطت 4 محاولات تناوب للقوات الأوكرانية باتجاه المحاور الأمامية ".ولفت ياكيمكين إلى أن طيران مجموعة القوات الغربية نفذت ضربات صاروخية على نقاط الانتشار المؤقت للواء الأغراض الخاصة الأول ومناطق تمركز الأفراد والأسلحة والمعدات العسكرية للواء الآلي المنفصل الرابع عشر ووحدة الدفاع الإقليمي، مشيرا إلى ان أنظمة الدفاع الجوى "بانتسير-اس" أسقطت ثلاث مسيرات.وفي وقت سابق، أفادت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية بأن صفارات الإنذار انطلقت، فجر اليوم الجمعة، في جميع أنحاء أوكرانيا، محذرة من ضربات جوية روسية، سبق ذلك إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا تقريبا، باستثناء المناطق الغربية.في سياق متصل، ذكرت صحيفة "زركالو نيديلي" الأوكرانية أن انفجارات دوت في مقاطعة دنيبروبتروفسك بأوكرانيا بالتزامن مع إطلاق صفارات الإنذار، من حدوث غارة جوية.وبدأت الهجمات الروسية على البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، وذلك بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، وتقف خلفه، وفقًا للسلطات الروسية، الأجهزة الأمنية الخاصة الأوكرانية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الأخبار
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الأخبار
المدفعية الروسية تحبط 4 محاولات تناوب للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك
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أحبطت القوات الروسية بنيران مدفعية "مستا – إس" 4 محاولات تناوب للقوات الأوكرانية على المحاور الأمامية باتجاه كوبيانسك، حسبما كشف مدير المركز الصحفي لقوات مجموعة "زاباد" الروسية، ياروسلاف ياكيمكين، اليوم الجمعة.
موسكو- سبوتنيك. وأضاف ياكيمكين في حديث لوكالة "سبوتنيك": "في سياق الأعمال القتالية على محور كوبيانسك دمرت مدفعية هاوتزر ذاتية الدفع "مستا - إس" التابعة لقوات " زاباد " بالقرب من بلدة كوتشيروفكا مدفع معادي من طراز " دي -20 " ، وأحبطت 4 محاولات تناوب للقوات الأوكرانية
باتجاه المحاور الأمامية ".
ولفت ياكيمكين إلى أن طيران مجموعة القوات الغربية نفذت ضربات صاروخية على نقاط الانتشار المؤقت للواء الأغراض الخاصة الأول ومناطق تمركز الأفراد والأسلحة والمعدات العسكرية للواء الآلي المنفصل الرابع عشر ووحدة الدفاع الإقليمي، مشيرا إلى ان أنظمة الدفاع الجوى "بانتسير-اس" أسقطت ثلاث مسيرات.
وفي وقت سابق، أفادت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية بأن صفارات الإنذار انطلقت
، فجر اليوم الجمعة، في جميع أنحاء أوكرانيا، محذرة من ضربات جوية روسية، سبق ذلك إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا تقريبا، باستثناء المناطق الغربية.
في سياق متصل، ذكرت صحيفة "زركالو نيديلي" الأوكرانية أن انفجارات دوت في مقاطعة دنيبروبتروفسك بأوكرانيا بالتزامن مع إطلاق صفارات الإنذار، من حدوث غارة جوية.
وبدأت الهجمات الروسية على البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، وذلك بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، وتقف خلفه، وفقًا للسلطات الروسية، الأجهزة الأمنية الخاصة الأوكرانية.