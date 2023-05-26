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https://sputnikarabic.ae/20230526/الولايات-المتحدة-تسمح-باختبار-شريحة-الدماغ-على-البشر-1077441804.html
الولايات المتحدة تسمح باختبار "شريحة الدماغ" على البشر
الولايات المتحدة تسمح باختبار "شريحة الدماغ" على البشر
مُنحت شركة الملياردير إيلون ماسك الإذن بإجراء تجارب بشرية، حسب صفحة الشركة على "تويتر". 26.05.2023, سبوتنيك عربي
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2023-05-26T08:20+0000
مجتمع
علوم
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وقالت شركة "Neuralink"، في بيان: "يسعدنا أن نعلن أننا تلقينا تصريحًا من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لبدء التجارب السريرية البشرية!".وصفت شركة Neuralink قرار إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بأنه خطوة مهمة ستسمح في يوم من الأيام لتقنية الشركة بمساعدة العديد من الأشخاص. تسمح الشرائح التي تصنعها Neuralink باستخدام الكمبيوتر والهاتف بدون استخدام اليدين.في عام 2022، أرسلت Neuralink طلبًا للحصول على إذن لإجراء تجربة سريرية على البشر، ولكن تم رفضها.
https://sputnikarabic.ae/20221220/علماء-يدرسون-بيئة-الرحم-باستخدام-شريحة-تحمل-عينات-بشرية-1071408635.html
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علوم
علوم

الولايات المتحدة تسمح باختبار "شريحة الدماغ" على البشر

08:20 GMT 26.05.2023
الدماغ
الدماغ - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2023
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مُنحت شركة الملياردير إيلون ماسك الإذن بإجراء تجارب بشرية، حسب صفحة الشركة على "تويتر".
وقالت شركة "Neuralink"، في بيان: "يسعدنا أن نعلن أننا تلقينا تصريحًا من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لبدء التجارب السريرية البشرية!".
المهندس الميكانيكي وضّاح ملاعب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2022
مجتمع
علماء يبتكرون أول "رحم على شريحة" في العالم... صور وفيديو
20 ديسمبر 2022, 14:41 GMT
وصفت شركة Neuralink قرار إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بأنه خطوة مهمة ستسمح في يوم من الأيام لتقنية الشركة بمساعدة العديد من الأشخاص. تسمح الشرائح التي تصنعها Neuralink باستخدام الكمبيوتر والهاتف بدون استخدام اليدين.
في عام 2022، أرسلت Neuralink طلبًا للحصول على إذن لإجراء تجربة سريرية على البشر، ولكن تم رفضها.
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