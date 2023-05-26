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Наводчик расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230526/اليابان-تفرض-حزمة-عقوبات-جديدة-على-روسيا-1077437418.html
اليابان تفرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا
اليابان تفرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا
أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، تفاصيل فرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا في ظل استمرار العملية العسكرية الروسية الخاصة على روسيا. 26.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-26T02:16+0000
2023-05-26T02:16+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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سبوتنيك. ذكرت نشرة على الموقع الإلكتروني للحكومة اليابانية أن حزمة العقوبات الجديدة ضد روسيا أضافت 17 فردا و 78 منظمة روسية.وحظرت الحكومة اليابانية طبقا لحزمة العقوبات الجديدة الصادرات إلى الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، ومؤسسة مشاريع الأبحاث المتقدمة وغيرها من المؤسسات.كما حظرت قائمة العقوبات الجديدة الصادرات إلى مجمع التصنيع العلمي الروسي "المركز التكنولوجي"، ومعهد البحث العلمي لتحليل النظام التابع لأكاديمية العلوم الروسية وشركةبابيليون الروسية، وهي مورد رئيسي لأنظمة تحديد الهوية البيومترية والباليستية لإنفاذ القانون في عدد من الدول، فضلا عن أنظمة التحكم للصناعات الدفاعية ومراكز البحوث في روسيا.في السياق ذاته، شملت حزمة العقوبات اليابانية الجديدةممثلين عن قيادة القوات المسلحة الروسية ووزارة الخارجية، كما حظرت توفير خدمات البناء والهندسة لروسيا.وفي وقت سابق، صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الجمعة، بأن الصراع الأوكراني سيطول لفترة قد تصل إلى عقود.وقال ميدفيديف في مقابلة مع الصحفيين خلال زيارة لفيتنام: "أعتقد أن هذا الصراع سيطول وربما لعقود، فهذا واقع جديد وظروف حياتية جديدة".وأوضح المسؤول الروسي: "طالما أن السلطة الأوكرانية موجودة ستكون هناك على سبيل المثال ثلاث سنوات هدنة، وسنتين صراع، وسيتكرر ذلك، لذلك يجب القضاء على النظام النازي في كييف".
https://sputnikarabic.ae/20230524/رئيس-وزراء-اليابان-يحسم-الجدل-بشأن-الانضمام-إلى-الناتو-1077368275.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار اليابان, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار اليابان, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار

اليابان تفرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا

02:16 GMT 26.05.2023
© AFP 2023 / DAVID MAREUILرئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا
رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2023
© AFP 2023 / DAVID MAREUIL
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أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، تفاصيل فرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا في ظل استمرار العملية العسكرية الروسية الخاصة على روسيا.
سبوتنيك. ذكرت نشرة على الموقع الإلكتروني للحكومة اليابانية أن حزمة العقوبات الجديدة ضد روسيا أضافت 17 فردا و 78 منظمة روسية.
وحظرت الحكومة اليابانية طبقا لحزمة العقوبات الجديدة الصادرات إلى الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، ومؤسسة مشاريع الأبحاث المتقدمة وغيرها من المؤسسات.
رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا خلال جلسة قمة قادة مجموعة العشرين، في نوسا دوا، بالي، إندونيسيا، 16 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2023
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كما حظرت قائمة العقوبات الجديدة الصادرات إلى مجمع التصنيع العلمي الروسي "المركز التكنولوجي"، ومعهد البحث العلمي لتحليل النظام التابع لأكاديمية العلوم الروسية وشركةبابيليون الروسية، وهي مورد رئيسي لأنظمة تحديد الهوية البيومترية والباليستية لإنفاذ القانون في عدد من الدول، فضلا عن أنظمة التحكم للصناعات الدفاعية ومراكز البحوث في روسيا.
في السياق ذاته، شملت حزمة العقوبات اليابانية الجديدةممثلين عن قيادة القوات المسلحة الروسية ووزارة الخارجية، كما حظرت توفير خدمات البناء والهندسة لروسيا.
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وفي وقت سابق، صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الجمعة، بأن الصراع الأوكراني سيطول لفترة قد تصل إلى عقود.
وقال ميدفيديف في مقابلة مع الصحفيين خلال زيارة لفيتنام: "أعتقد أن هذا الصراع سيطول وربما لعقود، فهذا واقع جديد وظروف حياتية جديدة".
وأوضح المسؤول الروسي: "طالما أن السلطة الأوكرانية موجودة ستكون هناك على سبيل المثال ثلاث سنوات هدنة، وسنتين صراع، وسيتكرر ذلك، لذلك يجب القضاء على النظام النازي في كييف".
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