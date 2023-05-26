https://sputnikarabic.ae/20230526/اليمن-المجلس-الانتقالي-الجنوبي-يعلن-القبض-على-خلية-إرهابية-في-محافظة-لحج-1077466977.html

اليمن.. المجلس الانتقالي الجنوبي يعلن القبض على خلية إرهابية في محافظة لحج

اليمن.. المجلس الانتقالي الجنوبي يعلن القبض على خلية إرهابية في محافظة لحج

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، أن قواته تمكنت، اليوم الجمعة، من القبض على خلية تابعة لتنظيم داعش "المحظور في روسيا وعدد من الدول" في محافظة لحج جنوب... 26.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-26T23:04+0000

2023-05-26T23:04+0000

2023-05-26T23:04+0000

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.القاهرة - سبوتنيك. وذكرت قناة "عدن المستقلة" الناطقة باسم المجلس الانتقالي الجنوبي (مطالب بانفصال جنوب اليمن)، أن القوات الجنوبية ضبطت 7 عناصر بينهم قيادي بارز في (داعش) وأخرى تحمل جنسية عربية، وبحوزتها أسلحة وذخائر وقنابل وحزام ناسف وشعارات تنظيم الدولة، أثناء محاولتها التسلل من محافظة البيضاء وسط اليمن عبر طرق وعرة إلى وادي حطيب في مديرية يافع بمحافظة لحج".ونقلت القناة عن مدير أمن لبعوس في محافظة لحج العميد علي عبادي، القول إن:وتصاعد حضور عناصر تنظيمي "القاعدة" و"داعش" في مناطق عدة في اليمن، مع اندلاع الصراع على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في البلد العربي منذ أكثر من 8 أعوام، إذ تشهد محافظات جنوبية بين الحين والآخر هجمات لعناصر التنظيمين على قوات أمنية وعسكرية والتي غالباً ما توقع قتلى وجرحى في صفوفها.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20230523/قيادي-جنوبي-لـسبوتنيك-الحديث-عن-الوحدة-مغالطة-فقد-كانت-مجرد-مشروع-فشل-في-مهده-1077350857.html

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أخبار اليمن الأن, العالم العربي, المجلس الانتقالي الجنوبي, تنظيم داعش الإرهابي