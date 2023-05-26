انطلاق فعاليات مهرجان بيروت الرياضي الأول
11:30 GMT 26.05.2023 (تم التحديث: 11:49 GMT 26.05.2023)
© Sputnik . Abdul Kader Albayانطلاق فعاليات مهرجان بيروت الرياضي الأول
© Sputnik . Abdul Kader Albay
حصري
تشهد العاصمة اللبنانية بيروت حدثًا رياضيًا هو الأول مع انطلاق "مهرجان بيروت الرياضي الأول"، الذي يقام على مساحة 10 آلاف متر مربع في "الفورم دي بيروت"، وعلى مدى أربعة أيام بمشاركة عشرين لعبة رياضية.
وتتنوع الألعاب والرياضات في المهرجان وهي تضم كرة السلة، الفنون القتالية المختلطة "إم إم آي"، المبارزة، التايكواندو، البادل تنس، كرة الطاولة، بطولة الجامعات في الكباش والكونغ فو ووشو، الريشة الطائرة (البادمنتون) والبيبي فوت وغيرها.
وافتتح المهرجان بحضور وزير السياحة، وليد نصار، وحشد من الفاعليات الرسمية والعسكرية والرياضية، وعدد كبير من الزوار وعشاق الرياضة.
وقال نصار لوكالة "سبوتنيك"، إن "القطاع العام في لبنان يثبت مرة أخرى إلى جانب الاتحادات والرياضة الفردية والجماعية وجوده، عدنا لإظهار الصورة الجميلة عن لبنان، وما نشهده اليوم هو حدث بغاية الأهمية لأنه يجمع الشباب والشابات ويعمل على توعية الجيل الصاعد بأن الرياضة أساسية للجسد والروح".
© Sputnik . Abdul Kader Albayانطلاق فعاليات مهرجان بيروت الرياضي الأول
انطلاق فعاليات مهرجان بيروت الرياضي الأول
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وشهد حفل الاحتفال عددا من العروض الرياضية منها المسايفة، وعرض التايكواندو والفنون القتالية للمنتخب الوطني اللبناني للاستعراض.
وقال فادي نابلسي، مدرب المنتخب الوطني للاستعراض، إن "المهرجان هو حدث مميز جدا لأنه يحتوي جميع الألعاب الرياضية، والمهرجان يفتح المجال أمام جميع الناس للاطلاع على جميع النشاطات الرياضية اللبنانية، وهو نقطة أمل أمام القهر والحالة التعيسة التي يعيشها اللبنانيون".
© Sputnik . Abdul Kader Albayانطلاق فعاليات مهرجان بيروت الرياضي الأول
انطلاق فعاليات مهرجان بيروت الرياضي الأول
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وأشار إلى أن "الاستعراض هو من تنظيم المنتخب اللبناني للتايكواندو، وهو يملك تقنيات عالية وعالمية، وبالتالي استعضنا عن استقدام فرق من بلدان أخرى لصالح الفريق الوطني المكون من أولاد صغار سن ومدربين".
© Sputnik . Abdul Kader Albayانطلاق فعاليات مهرجان بيروت الرياضي الأول
انطلاق فعاليات مهرجان بيروت الرياضي الأول
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وتتنوع أجنحة المهرجان وتتشعب، وهي تضم مئات الرياضيين ومأكولات صحية وألبسة رياضية، بالإضافة إلى آلات ومعدات رياضية متنوعة، وفي هذا الصدد أوضح رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان كريم العنداري، إن "مهرجان بيروت الرياضي، هو أضخم معرض رياضي بتاريخ لبنان على صعيد المستوى، 22 بطولة رسمية ستقام على مدى 4 أيام على مساحة 10 آلاف متر مكعب".
وأضاف: "المهرجان يحتوي على معدات رياضية ومأكولات صحية وألبسة رياضية، ونطلب من اللبنانيين حضور المهرجان ورسم الدخول هو دولار واحد يعود ريعه لدعم الرياضيين في لبنان، ونعلن رسميا من هذا المهرجان انطلاق التمويل الرياضي الذاتي".