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برلماني أوروبي: "الناتو" يصب الزيت على النار في أوكرانيا
برلماني أوروبي: "الناتو" يصب الزيت على النار في أوكرانيا
قال عضو البرلمان الأوروبي السابق، فلوريان فيليبو، إن تصرفات "الناتو" تصب الزيت على النار في أوكرانيا من أجل إحداث انفجار في جميع أنحاء العالم. 26.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-26T07:33+0000
2023-05-26T07:49+0000
العالم
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وقال فيليبو: "هؤلاء المجانين يريدون باستمرار صب الزيت على النار بأي ثمن، من أجل مواصلة الحرب وإحداث انفجار في العالم".وبحسب البرلماني السابق، يجب وقف التحالف على الفور. "من أجل السلام أوقفوا الناتو، فلنخرج منه بسرعة".في سبتمبر/ أيلول 2022، تقدمت أوكرانيا بطلب للانضمام السريع إلى حلف "الناتو".
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العالم, أخبار أوكرانيا, الناتو
العالم, أخبار أوكرانيا, الناتو

برلماني أوروبي: "الناتو" يصب الزيت على النار في أوكرانيا

07:33 GMT 26.05.2023 (تم التحديث: 07:49 GMT 26.05.2023)
© Sputnik . Mikhail Markivالعلم الأوكراني وعلم منظمة حلف شمال الأطلسي
العلم الأوكراني وعلم منظمة حلف شمال الأطلسي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2023
© Sputnik . Mikhail Markiv
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قال عضو البرلمان الأوروبي السابق، فلوريان فيليبو، إن تصرفات "الناتو" تصب الزيت على النار في أوكرانيا من أجل إحداث انفجار في جميع أنحاء العالم.
وقال فيليبو: "هؤلاء المجانين يريدون باستمرار صب الزيت على النار بأي ثمن، من أجل مواصلة الحرب وإحداث انفجار في العالم".
وبحسب البرلماني السابق، يجب وقف التحالف على الفور. "من أجل السلام أوقفوا الناتو، فلنخرج منه بسرعة".
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06:22 GMT
في سبتمبر/ أيلول 2022، تقدمت أوكرانيا بطلب للانضمام السريع إلى حلف "الناتو".
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