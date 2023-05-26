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بوتين يؤكد لدا سيلفا انفتاح روسيا على الحوار بشأن أوكرانيا
بوتين يؤكد لدا سيلفا انفتاح روسيا على الحوار بشأن أوكرانيا
أفاد المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد في محادثة هاتفية مع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، انفتاح الجانب... 26.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-26T16:11+0000
2023-05-26T16:11+0000
روسيا
أخبار البرازيل
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وجاء في بيان نشره المكتب: "الرئيس الروسي قدم تقييمات أساسية لتطور الوضع حول أوكرانيا، وأكد انفتاح الجانب الروسي على الحوار في المسار السياسي والدبلوماسي، الذي لا تزال كييف ورعاتها في الغرب يعيقونه".وأضاف البيان: "الرئيس الروسي قدم تقييمات أساسية لتطور الوضع حول أوكرانيا، وأكد انفتاح الجانب الروسي على الحوار في المسار السياسي والدبلوماسي، الذي لا تزال كييف ورعاتها في الغرب يعيقونه".فيما أكد الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، استعداده لإجراء حوار مع موسكو وكييف لتحقيق تسوية سلمية للصراع في أوكرانيا.وكتب لولا دا سيلفا في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "تحدثت للتو عبر الهاتف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقد أكدت استعداد البرازيل إلى جانب إندونيسيا والصين والهند، للدخول في حوار مع طرفي النزاع بحثا عن السلام".
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روسيا, أخبار البرازيل
روسيا, أخبار البرازيل

بوتين يؤكد لدا سيلفا انفتاح روسيا على الحوار بشأن أوكرانيا

16:11 GMT 26.05.2023
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مجموعة بريكس - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2023
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أفاد المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد في محادثة هاتفية مع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، انفتاح الجانب الروسي على الحوار بشأن الوضع في أوكرانيا.
وجاء في بيان نشره المكتب: "الرئيس الروسي قدم تقييمات أساسية لتطور الوضع حول أوكرانيا، وأكد انفتاح الجانب الروسي على الحوار في المسار السياسي والدبلوماسي، الذي لا تزال كييف ورعاتها في الغرب يعيقونه".
كما ذكرالمكتب الصحفي للكرملين أن بوتين، أكد لدا سيلفا، انفتاح الجانب الروسي على الحوار بشأن الوضع في أوكرانيا.
وأضاف البيان: "الرئيس الروسي قدم تقييمات أساسية لتطور الوضع حول أوكرانيا، وأكد انفتاح الجانب الروسي على الحوار في المسار السياسي والدبلوماسي، الذي لا تزال كييف ورعاتها في الغرب يعيقونه".
ووصف الكرملين المحادثة بين بوتين والرئيس البرازيلي بأنها كانت بناءة وموضوعية.
فيما أكد الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، استعداده لإجراء حوار مع موسكو وكييف لتحقيق تسوية سلمية للصراع في أوكرانيا.
وكتب لولا دا سيلفا في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "تحدثت للتو عبر الهاتف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقد أكدت استعداد البرازيل إلى جانب إندونيسيا والصين والهند، للدخول في حوار مع طرفي النزاع بحثا عن السلام".
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