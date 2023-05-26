https://sputnikarabic.ae/20230526/بيسكوف-بريطانيا-والدول-الأخرى-التي-تعدت-على-الأصول-الروسية-ملزمة-برفع-التجميد-على-الفور---عاجل-1077446487.html
بيسكوف: يجب على بريطانيا والدول الأخرى رفع تجميدها الأصول الروسية على الفور - عاجل
بيسكوف: يجب على بريطانيا والدول الأخرى رفع تجميدها الأصول الروسية على الفور - عاجل
26.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-26T10:10+0000
2023-05-26T10:10+0000
2023-05-26T10:15+0000
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/1a/1062725211_0:145:3042:1856_1920x0_80_0_0_16e0ec93cd300db360159587213fe054.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/1a/1062725211_311:0:3042:2048_1920x0_80_0_0_33ae3a8acbd49704df83446f9907a62f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
بيسكوف: يجب على بريطانيا والدول الأخرى رفع تجميدها الأصول الروسية على الفور - عاجل
10:10 GMT 26.05.2023 (تم التحديث: 10:15 GMT 26.05.2023) تابعنا عبر
حصري