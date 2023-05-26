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بيسكوف: يجب على بريطانيا والدول الأخرى رفع تجميدها الأصول الروسية على الفور - عاجل
https://sputnikarabic.ae/20230526/بيسكوف-بريطانيا-والدول-الأخرى-التي-تعدت-على-الأصول-الروسية-ملزمة-برفع-التجميد-على-الفور---عاجل-1077446487.html
بيسكوف: يجب على بريطانيا والدول الأخرى رفع تجميدها الأصول الروسية على الفور - عاجل
بيسكوف: يجب على بريطانيا والدول الأخرى رفع تجميدها الأصول الروسية على الفور - عاجل
26.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-26T10:10+0000
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بيسكوف: يجب على بريطانيا والدول الأخرى رفع تجميدها الأصول الروسية على الفور - عاجل

10:10 GMT 26.05.2023 (تم التحديث: 10:15 GMT 26.05.2023)
© Sputnik . Сергей Гунеев / الانتقال إلى بنك الصوردميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية
دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2023
© Sputnik . Сергей Гунеев
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