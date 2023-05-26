https://sputnikarabic.ae/20230526/تعرض-رجل-لهجوم-قاتل-من-النحل-فيديو-1077454760.html
تعرض رجل لهجوم قاتل من النحل... فيديو
تعرض رجل لهجوم قاتل من النحل... فيديو
تعرض رجل في مدينة فلورنسا للسعات من سرب من مئات النحل، أثناء قيامه بنزهة على كرسيه المتحرك مع كلبه في الحي الذي يسكن فيه. 26.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-26T13:30+0000
2023-05-26T13:30+0000
2023-05-26T13:30+0000
مجتمع
نادي الفيديو
النحل
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قال فيشر: "لقد تعرضت للسع عدة مرات من قبل، ولكن لم يحدث شيء حيث كانت أكثر من 10 أو 15 لسعة".وأضاف فيشر: "الشيء الذي أعرفه كان هناك نحل في كل مكان حولي، حاولت عبور الشارع، لكنني لم أستطع الرؤية لأنهم كانوا يتجهون نحو عيني، وهم في كل مكان على وجهي".وتابع: "زحفت في طريقي لفترة من الوقت لمحاولة الابتعاد عن مكان وجودهم، لكنهم تبعوني".وأظهر شريط فيديو للمراقبة من تلك الليلة فيشر على الأرض وهو يحاول استخدام قميصه كدرع على رأسه ضد النحل.ثم قامت فرق الإطفاء بغمر فيشر بالماء أثناء وجوده على الأرض. وتم نقله إلى المستشفى.
https://sputnikarabic.ae/20230517/سرب-من-النحل-يهاجم-ضابطا-أمريكيا--فيديو-1077137449.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, النحل
تعرض رجل لهجوم قاتل من النحل... فيديو
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تعرض رجل في مدينة فلورنسا للسعات من سرب من مئات النحل، أثناء قيامه بنزهة على كرسيه المتحرك مع كلبه في الحي الذي يسكن فيه.
قال فيشر: "لقد تعرضت للسع عدة مرات من قبل، ولكن لم يحدث شيء حيث كانت أكثر من 10 أو 15 لسعة".
وأضاف فيشر: "الشيء الذي أعرفه كان هناك نحل في كل مكان حولي، حاولت عبور الشارع، لكنني لم أستطع الرؤية لأنهم كانوا يتجهون نحو عيني، وهم في كل مكان على وجهي".
وتابع: "زحفت في طريقي لفترة من الوقت لمحاولة الابتعاد عن مكان وجودهم، لكنهم تبعوني".
وأظهر شريط فيديو للمراقبة من تلك الليلة فيشر على الأرض وهو يحاول استخدام قميصه كدرع على رأسه ضد النحل.
ثم قامت فرق الإطفاء بغمر فيشر بالماء أثناء وجوده على الأرض. وتم نقله إلى المستشفى.