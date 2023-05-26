https://sputnikarabic.ae/20230526/تونس-تفوز-على-العراق-بثلاثية-نظيفة-في-كأس-العالم-للشباب-فيديو-1077440201.html
تونس تفوز على العراق بثلاثية نظيفة في كأس العالم للشباب... فيديو
تونس تفوز على العراق بثلاثية نظيفة في كأس العالم للشباب... فيديو
حقق المنتخب التونسي فوزا كبيرا على نظيره العراقي في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للشباب، المقامة حاليا في الأرجنتين، بنتيجة 3-0. 26.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-26T07:17+0000
2023-05-26T07:17+0000
2023-05-26T07:17+0000
مجتمع
رياضة
منتخب تونس الوطني
الأخبار
تونس
العراق
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/1e/1070705980_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_3413d3a68e00db87489855c465083045.jpg
أحرز ثلاثية المنتخب التونسي اللاعبون يوسف سنانة في الدقيقة 55، وشيم الجبالي في الدقيقة 57، ومحمود غربال في الدقيقة 86 من ضربة جزاء.وبهذه النتيجة، أصبح رصيد منتخب تونس 3 نقاط في المركز الثالث، بفارق 3 نقاط عن إنجلترا صاحبة الصدارة.فيما بقي المنتخب العراقي في ذيل الترتيب بلا نقاط، علما بأن منتخب أوروغواي يحتل الوصافة برصيد 3 نقاط.وتضم المجموعة الخامسة كلا من تونس وإنجلترا والعراق وأوروغواي.وكانت الجولة الأولى قد شهدت خسارة العراق 0-4 أمام أوروغواي، أما تونس خسرت 0-1 أمام إنجلترا.وعزز المنتخب التونسي آماله بالتأهل إلى الدور الثاني كأفضل مركز ثالث، في انتظار المواجهة الأخيرة من الدور الأول أمام أوروغواي.وتقام بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2023، بمشاركة 24 منتخبا، تم تقسيمها على 6 مجموعات، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة للدور ثمن النهائي، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حققت المركز الثالث.
تونس
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/1e/1070705980_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_69b98c3b6b6448106e1471fc55675520.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, منتخب تونس الوطني, الأخبار, تونس, العراق
رياضة, منتخب تونس الوطني, الأخبار, تونس, العراق
تونس تفوز على العراق بثلاثية نظيفة في كأس العالم للشباب... فيديو
تابعنا عبر
حقق المنتخب التونسي فوزا كبيرا على نظيره العراقي في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للشباب، المقامة حاليا في الأرجنتين، بنتيجة 3-0.
أحرز ثلاثية المنتخب التونسي
اللاعبون يوسف سنانة في الدقيقة 55، وشيم الجبالي في الدقيقة 57، ومحمود غربال في الدقيقة 86 من ضربة جزاء.
وبهذه النتيجة، أصبح رصيد منتخب تونس 3 نقاط في المركز الثالث، بفارق 3 نقاط عن إنجلترا صاحبة الصدارة.
فيما بقي المنتخب العراقي في ذيل الترتيب بلا نقاط، علما بأن منتخب أوروغواي يحتل الوصافة برصيد 3 نقاط.
وتضم المجموعة الخامسة كلا من تونس وإنجلترا والعراق وأوروغواي.
وكانت الجولة الأولى قد شهدت خسارة العراق 0-4 أمام أوروغواي، أما تونس خسرت 0-1 أمام إنجلترا.
وعزز المنتخب التونسي آماله بالتأهل إلى الدور الثاني كأفضل مركز ثالث، في انتظار المواجهة الأخيرة من الدور الأول أمام أوروغواي.
وتقام بطولة كأس العالم للشباب
تحت 20 سنة 2023، بمشاركة 24 منتخبا، تم تقسيمها على 6 مجموعات، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة للدور ثمن النهائي، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حققت المركز الثالث.