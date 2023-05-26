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https://sputnikarabic.ae/20230526/دراسة-جديدة-تحذر-من-خطورة-الإفراط-في-تناول-السكر-1077447985.html
دراسة جديدة تحذر من خطورة الإفراط في تناول السكر
دراسة جديدة تحذر من خطورة الإفراط في تناول السكر
حذرت دراسة طبية جديدة نشرت، أمس الخميس، من خطورة الإفراط في تناول السكر وتأثيره السلبي على صحة الأمعاء والقولون. 26.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-26T11:15+0000
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وربط الموقع الإلكتروني "ستدي فيندز"، أمس الخميس، بين صحة أمعاء الإنسان والقولون وكميات السكر التي يتناولها في اليوم، وذلك من خلال نتائج نشرتها دراسة طبية حديثة.وأفادت الدراسة بأن استهلاك السكر الزائد قد يعطل الخلايا التي تحافظ على صحة القولون، ويسبب التهاب الأمعاء، حيث نقلت عن تيموثي هاند، أستاذ علم المناعة في جامعة بيتسبرغ الأمريكية للطب، أن تفشي مرض التهاب الأمعاء في جميع أنحاء العالم، يُعزا إلى كثرة تناول السكر.وأوضحت الدراسة الطبية الجديدة أن هناك ارتفاعا ملحوظا في انتشار مرض التهاب الأمعاء في الدول صاحبة أنماط الحياة الصناعية والحضرية، نتيجة لأنه عادة ما يتناول مواطنوها وجبات غنية بالسكر باستمرار.وأوضح الطبيب الأمريكي "تيموثي هاند"، أن الإفراط في تناول السكر ليس مفيدا أو جيدا للإنسان لأكثر من سبب، لأنه ضار بصحة الأمعاء والقولون، خاصة مع تناولهم الحلوى والصودا.ودعا تيموثي هاند في دراسته الجديدة إلى تناول السكر باعتدال وعدم الإفراط في تناوله، مع ضرورة اتباع نظام غذائي معتدل أو قياسي من أجل عدم الإصابة بالقولون أو أمراض الأمعاء.وكانت دراسة حديثة نشرت في شهر أبريل/ نيسان الماضي، قد كشفت أن الاستهلاك العالي للسكر يرتبط بمخاطر تؤدي إلى أكثر من 45 نتيجة صحية سلبية.قدمت الدراسة التي قام بها علماء من الصين والولايات المتحدة، توصيات للحد من استهلاك السكر "المجاني" أو المضاف إلى أقل من 10٪ من السعرات الحرارية اليومية للشخص.
https://sputnikarabic.ae/20230521/السكر-أم-الملح-أيهما-أسوأ-لقلبك-أكثر؟-1077286251.html
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الأخبار, الصحة, منوعات, الأخبار
الأخبار, الصحة, منوعات, الأخبار

دراسة جديدة تحذر من خطورة الإفراط في تناول السكر

11:15 GMT 26.05.2023
© flickr.com / Pay No Mind / السكر
السكر - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2023
© flickr.com / Pay No Mind /
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حذرت دراسة طبية جديدة نشرت، أمس الخميس، من خطورة الإفراط في تناول السكر وتأثيره السلبي على صحة الأمعاء والقولون.
وربط الموقع الإلكتروني "ستدي فيندز"، أمس الخميس، بين صحة أمعاء الإنسان والقولون وكميات السكر التي يتناولها في اليوم، وذلك من خلال نتائج نشرتها دراسة طبية حديثة.
وأفادت الدراسة بأن استهلاك السكر الزائد قد يعطل الخلايا التي تحافظ على صحة القولون، ويسبب التهاب الأمعاء، حيث نقلت عن تيموثي هاند، أستاذ علم المناعة في جامعة بيتسبرغ الأمريكية للطب، أن تفشي مرض التهاب الأمعاء في جميع أنحاء العالم، يُعزا إلى كثرة تناول السكر.
وأوضحت الدراسة الطبية الجديدة أن هناك ارتفاعا ملحوظا في انتشار مرض التهاب الأمعاء في الدول صاحبة أنماط الحياة الصناعية والحضرية، نتيجة لأنه عادة ما يتناول مواطنوها وجبات غنية بالسكر باستمرار.
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وأوضح الطبيب الأمريكي "تيموثي هاند"، أن الإفراط في تناول السكر ليس مفيدا أو جيدا للإنسان لأكثر من سبب، لأنه ضار بصحة الأمعاء والقولون، خاصة مع تناولهم الحلوى والصودا.
ودعا تيموثي هاند في دراسته الجديدة إلى تناول السكر باعتدال وعدم الإفراط في تناوله، مع ضرورة اتباع نظام غذائي معتدل أو قياسي من أجل عدم الإصابة بالقولون أو أمراض الأمعاء.
وكانت دراسة حديثة نشرت في شهر أبريل/ نيسان الماضي، قد كشفت أن الاستهلاك العالي للسكر يرتبط بمخاطر تؤدي إلى أكثر من 45 نتيجة صحية سلبية.
قدمت الدراسة التي قام بها علماء من الصين والولايات المتحدة، توصيات للحد من استهلاك السكر "المجاني" أو المضاف إلى أقل من 10٪ من السعرات الحرارية اليومية للشخص.
© Sputnikملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2023
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
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