https://sputnikarabic.ae/20230526/رياح-عنيفة-تفتح-باب-طائرة-في-الجو-بقوة-وتثير-الفزع-فيديو-يحبس-الأنفاس--1077455664.html
رياح عنيفة تفتح باب طائرة في الجو بقوة وتثير الفزع... فيديو يحبس الأنفاس
رياح عنيفة تفتح باب طائرة في الجو بقوة وتثير الفزع... فيديو يحبس الأنفاس
فُتح باب طائرة ركاب تابعة لشركة "آسيانا" قبيل هبوطها في مطار دايغو جنوب شرقي كوريا الجنوبية، ما أثار حالة من الفزع بين الركاب، البالغ عددهم 194. 26.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-26T14:06+0000
2023-05-26T14:06+0000
2023-05-26T14:06+0000
مجتمع
نادي الفيديو
منوعات
كوريا الجنوبية
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ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية عن قطاع الطيران، يوم الجمعة، أن طائرة برقم رحلة OZ8124 تابعة لشركة طيران "آسيانا" التي غادرت مطار جيجو في الساعة 11:49 قبل ظهر اليوم، تعرضت لفتح بابها فجأة قبيل هبوطها في مطار دايغو جنوب شرقي كوريا الجنوبية في الساعة 12:45 بعد ظهر اليوم.دخلت الرياح القوية داخل الطائرة، مما تسبب في اهتزاز المقاعد وتناثر خصلات شعر الركاب، الذين نقل عدد منهم إلى مستشفى على متن سيارات إسعاف، بسبب شعورهم بصعوبة في التنفس.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, منوعات, كوريا الجنوبية
نادي الفيديو, منوعات, كوريا الجنوبية
رياح عنيفة تفتح باب طائرة في الجو بقوة وتثير الفزع... فيديو يحبس الأنفاس
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فُتح باب طائرة ركاب تابعة لشركة "آسيانا" قبيل هبوطها في مطار دايغو جنوب شرقي كوريا الجنوبية، ما أثار حالة من الفزع بين الركاب، البالغ عددهم 194.
ونقلت وكالة "يونهاب
" الكورية عن قطاع الطيران، يوم الجمعة، أن طائرة برقم رحلة OZ8124 تابعة لشركة طيران "آسيانا" التي غادرت مطار جيجو في الساعة 11:49 قبل ظهر اليوم، تعرضت لفتح بابها فجأة قبيل هبوطها في مطار دايغو جنوب شرقي كوريا الجنوبية في الساعة 12:45 بعد ظهر اليوم.
دخلت الرياح القوية داخل الطائرة، مما تسبب في اهتزاز المقاعد وتناثر خصلات شعر الركاب، الذين نقل عدد منهم إلى مستشفى على متن سيارات إسعاف، بسبب شعورهم بصعوبة في التنفس.