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https://sputnikarabic.ae/20230526/سبب-عدم-ظهور-زيلينسكي-في-كييف-أخيرا-1077438387.html
سبب عدم ظهور زيلينسكي في كييف أخيرا
سبب عدم ظهور زيلينسكي في كييف أخيرا
كتب الناشط الحقوقي الأمريكي، أجام باراكا، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يحجم عن العودة إلى البلاد خوفًا من الانتقام بعد حادث الطائرات المسيرة قرب... 26.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-26T05:48+0000
2023-05-26T05:49+0000
العالم
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في وقت سابق، وصف الصحفي، في صحيفة "غري زون"، ماكس بلومنتال، محاولة مهاجمة مقر إقامة الرئيس الروسي بأنها خطأ من نظام كييف.وقال باراكا، ردًا على منشور الصحفي على "تويتر": "هذا يساعد في تفسير سبب تردد زيلينسكي في الظهور في أوكرانيا أخيرًا".وأعلنت الرئاسة الروسية، في وقت سابق، إسقاط طائرتين مسيرتين أرسلهما نظام كييف، في منطقة الكرملين، الأمر الذي أدى إلى سقوط بقايا هاتين الطائرتين في المنطقة.وأكد الكرملين أن الهجوم على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين، يعتبر عملا إرهابيا مخططا له ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة.
https://sputnikarabic.ae/20230504/الكرملين-يتحدث-عن-خطوات-مدروسة-للرد-الروسي-على-هجوم-الطائرات-مسيرة-1076655240.html
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سبب عدم ظهور زيلينسكي في كييف أخيرا

05:48 GMT 26.05.2023 (تم التحديث: 05:49 GMT 26.05.2023)
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2023
© AP Photo / Leo Correa
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كتب الناشط الحقوقي الأمريكي، أجام باراكا، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يحجم عن العودة إلى البلاد خوفًا من الانتقام بعد حادث الطائرات المسيرة قرب الكرملين.
في وقت سابق، وصف الصحفي، في صحيفة "غري زون"، ماكس بلومنتال، محاولة مهاجمة مقر إقامة الرئيس الروسي بأنها خطأ من نظام كييف.
وقال باراكا، ردًا على منشور الصحفي على "تويتر": "هذا يساعد في تفسير سبب تردد زيلينسكي في الظهور في أوكرانيا أخيرًا".
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين يتحدث عن خطوات مدروسة للرد الروسي على هجوم الطائرات المسيرة
4 مايو, 09:36 GMT
وأعلنت الرئاسة الروسية، في وقت سابق، إسقاط طائرتين مسيرتين أرسلهما نظام كييف، في منطقة الكرملين، الأمر الذي أدى إلى سقوط بقايا هاتين الطائرتين في المنطقة.
وأكد الكرملين أن الهجوم على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين، يعتبر عملا إرهابيا مخططا له ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة.
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