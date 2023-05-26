https://sputnikarabic.ae/20230526/سبب-عدم-ظهور-زيلينسكي-في-كييف-أخيرا-1077438387.html
سبب عدم ظهور زيلينسكي في كييف أخيرا
سبب عدم ظهور زيلينسكي في كييف أخيرا
كتب الناشط الحقوقي الأمريكي، أجام باراكا، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يحجم عن العودة إلى البلاد خوفًا من الانتقام بعد حادث الطائرات المسيرة قرب... 26.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-26T05:48+0000
2023-05-26T05:48+0000
2023-05-26T05:49+0000
العالم
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في وقت سابق، وصف الصحفي، في صحيفة "غري زون"، ماكس بلومنتال، محاولة مهاجمة مقر إقامة الرئيس الروسي بأنها خطأ من نظام كييف.وقال باراكا، ردًا على منشور الصحفي على "تويتر": "هذا يساعد في تفسير سبب تردد زيلينسكي في الظهور في أوكرانيا أخيرًا".وأعلنت الرئاسة الروسية، في وقت سابق، إسقاط طائرتين مسيرتين أرسلهما نظام كييف، في منطقة الكرملين، الأمر الذي أدى إلى سقوط بقايا هاتين الطائرتين في المنطقة.وأكد الكرملين أن الهجوم على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين، يعتبر عملا إرهابيا مخططا له ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة.
https://sputnikarabic.ae/20230504/الكرملين-يتحدث-عن-خطوات-مدروسة-للرد-الروسي-على-هجوم-الطائرات-مسيرة-1076655240.html
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العالم
سبب عدم ظهور زيلينسكي في كييف أخيرا
05:48 GMT 26.05.2023 (تم التحديث: 05:49 GMT 26.05.2023) تابعنا عبر
كتب الناشط الحقوقي الأمريكي، أجام باراكا، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يحجم عن العودة إلى البلاد خوفًا من الانتقام بعد حادث الطائرات المسيرة قرب الكرملين.
في وقت سابق، وصف الصحفي
، في صحيفة "غري زون"، ماكس بلومنتال، محاولة مهاجمة مقر إقامة الرئيس الروسي بأنها خطأ من نظام كييف.
وقال باراكا، ردًا على منشور الصحفي على "تويتر
": "هذا يساعد في تفسير سبب تردد زيلينسكي في الظهور في أوكرانيا أخيرًا".
وأعلنت الرئاسة الروسية، في وقت سابق، إسقاط طائرتين مسيرتين أرسلهما نظام كييف، في منطقة الكرملين، الأمر الذي أدى إلى سقوط بقايا هاتين الطائرتين في المنطقة.
وأكد الكرملين أن الهجوم على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين، يعتبر عملا إرهابيا مخططا له ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة.