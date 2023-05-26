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Наводчик расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230526/شولتس-يعلن-أنه-يخطط-للتواصل-مع-بوتين-مرة-أخرى-1077439279.html
شولتس يعلن أنه يخطط للتواصل مع بوتين مرة أخرى
شولتس يعلن أنه يخطط للتواصل مع بوتين مرة أخرى
أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، إنه يخطط للتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرة أخرى، مشيرا إلى احتمال استئناف الاتصالات بينهما. 26.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-26T06:22+0000
2023-05-26T06:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار ألمانيا
روسيا
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وقال شولتس، في مقابلة نشرتها صحيفة "كولنر شتاد أنتسايغر"، اليوم الجمعة: "تعود مكالمتي الهاتفية الأخيرة مع بوتين إلى وقت طويل".وتابع: "لكنني أخطط للتحدث مع بوتين مرة أخرى في الوقت المناسب".وكانت آخر مرة تحدث فيها الرئيس الروسي مع المستشار الألماني عبر الهاتف في أوائل ديسمبر/ كانون الأول 2022.وخلال تلك المكالمة التي استمرت ساعة، حث شولتس بوتين على سحب القوات الروسية من أوكرانيا، بينما اتهم الزعيم الروسي الغرب باتباع سياسات "مدمرة".ومنذ ذلك الحين تصاعدت التوترات بين موسكو وبرلين، لا سيما بعد قرار ألمانيا في يناير/ كانون الثاني الماضي، السماح بإرسال دبابات قتال ثقيلة ألمانية الصنع إلى أوكرانيا.يذكر أن الكرملين كان قد صرح في وقت سابق، بأنه ليس هناك محادثات هاتفية متفق عليها مع المستشار الألماني أولاف شولتس في جدول أعمال الرئيس الروسي، لكنه في الوقت نفسه أكد أن بوتين يبقى منفتحا على التواصل.
https://sputnikarabic.ae/20221202/بوتين-يبلغ-شولتز-أن-ألمانيا-سلكت-خطا-مدمرا-بتسليحها-نظام-كييف-1070767872.html
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أخبار ألمانيا, روسيا, فلاديمير بوتين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار ألمانيا, روسيا, فلاديمير بوتين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

شولتس يعلن أنه يخطط للتواصل مع بوتين مرة أخرى

06:22 GMT 26.05.2023
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصورمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مستشار ألمانيا أولاف شولتز في موسكو، روسيا 15 فبراير 2022
محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مستشار ألمانيا أولاف شولتز في موسكو، روسيا 15 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2023
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، إنه يخطط للتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرة أخرى، مشيرا إلى احتمال استئناف الاتصالات بينهما.
وقال شولتس، في مقابلة نشرتها صحيفة "كولنر شتاد أنتسايغر"، اليوم الجمعة: "تعود مكالمتي الهاتفية الأخيرة مع بوتين إلى وقت طويل".
وتابع: "لكنني أخطط للتحدث مع بوتين مرة أخرى في الوقت المناسب".
وكانت آخر مرة تحدث فيها الرئيس الروسي مع المستشار الألماني عبر الهاتف في أوائل ديسمبر/ كانون الأول 2022.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2022
بوتين يبلغ شولتس أن ألمانيا سلكت "خطا مدمرا" بتسليحها نظام كييف
2 ديسمبر 2022, 11:11 GMT
وخلال تلك المكالمة التي استمرت ساعة، حث شولتس بوتين على سحب القوات الروسية من أوكرانيا، بينما اتهم الزعيم الروسي الغرب باتباع سياسات "مدمرة".
ومنذ ذلك الحين تصاعدت التوترات بين موسكو وبرلين، لا سيما بعد قرار ألمانيا في يناير/ كانون الثاني الماضي، السماح بإرسال دبابات قتال ثقيلة ألمانية الصنع إلى أوكرانيا.
يذكر أن الكرملين كان قد صرح في وقت سابق، بأنه ليس هناك محادثات هاتفية متفق عليها مع المستشار الألماني أولاف شولتس في جدول أعمال الرئيس الروسي، لكنه في الوقت نفسه أكد أن بوتين يبقى منفتحا على التواصل.
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