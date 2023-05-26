https://sputnikarabic.ae/20230526/شولتس-يعلن-أنه-يخطط-للتواصل-مع-بوتين-مرة-أخرى-1077439279.html
شولتس يعلن أنه يخطط للتواصل مع بوتين مرة أخرى
شولتس يعلن أنه يخطط للتواصل مع بوتين مرة أخرى
أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، إنه يخطط للتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرة أخرى، مشيرا إلى احتمال استئناف الاتصالات بينهما. 26.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-26T06:22+0000
2023-05-26T06:22+0000
2023-05-26T06:22+0000
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وقال شولتس، في مقابلة نشرتها صحيفة "كولنر شتاد أنتسايغر"، اليوم الجمعة: "تعود مكالمتي الهاتفية الأخيرة مع بوتين إلى وقت طويل".وتابع: "لكنني أخطط للتحدث مع بوتين مرة أخرى في الوقت المناسب".وكانت آخر مرة تحدث فيها الرئيس الروسي مع المستشار الألماني عبر الهاتف في أوائل ديسمبر/ كانون الأول 2022.وخلال تلك المكالمة التي استمرت ساعة، حث شولتس بوتين على سحب القوات الروسية من أوكرانيا، بينما اتهم الزعيم الروسي الغرب باتباع سياسات "مدمرة".ومنذ ذلك الحين تصاعدت التوترات بين موسكو وبرلين، لا سيما بعد قرار ألمانيا في يناير/ كانون الثاني الماضي، السماح بإرسال دبابات قتال ثقيلة ألمانية الصنع إلى أوكرانيا.يذكر أن الكرملين كان قد صرح في وقت سابق، بأنه ليس هناك محادثات هاتفية متفق عليها مع المستشار الألماني أولاف شولتس في جدول أعمال الرئيس الروسي، لكنه في الوقت نفسه أكد أن بوتين يبقى منفتحا على التواصل.
https://sputnikarabic.ae/20221202/بوتين-يبلغ-شولتز-أن-ألمانيا-سلكت-خطا-مدمرا-بتسليحها-نظام-كييف-1070767872.html
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أخبار ألمانيا, روسيا, فلاديمير بوتين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار ألمانيا, روسيا, فلاديمير بوتين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
شولتس يعلن أنه يخطط للتواصل مع بوتين مرة أخرى
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أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، إنه يخطط للتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرة أخرى، مشيرا إلى احتمال استئناف الاتصالات بينهما.
وقال شولتس
، في مقابلة نشرتها صحيفة "كولنر شتاد أنتسايغر"، اليوم الجمعة: "تعود مكالمتي الهاتفية الأخيرة مع بوتين إلى وقت طويل".
وتابع: "لكنني أخطط للتحدث مع بوتين مرة أخرى في الوقت المناسب".
وكانت آخر مرة تحدث فيها الرئيس الروسي مع المستشار الألماني عبر الهاتف في أوائل ديسمبر/ كانون الأول 2022.
وخلال تلك المكالمة التي استمرت ساعة، حث شولتس بوتين
على سحب القوات الروسية من أوكرانيا، بينما اتهم الزعيم الروسي الغرب باتباع سياسات "مدمرة".
ومنذ ذلك الحين تصاعدت التوترات بين موسكو وبرلين، لا سيما بعد قرار ألمانيا في يناير/ كانون الثاني الماضي، السماح بإرسال دبابات قتال ثقيلة
ألمانية الصنع إلى أوكرانيا.
يذكر أن الكرملين كان قد صرح في وقت سابق، بأنه ليس هناك محادثات هاتفية متفق عليها مع المستشار الألماني أولاف شولتس في جدول أعمال الرئيس الروسي، لكنه في الوقت نفسه أكد أن بوتين يبقى منفتحا على التواصل.