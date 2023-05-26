عربي
Наводчик расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230526/صفارات-الإنذار-تدوي-في-جميع-أنحاء-أوكرانيا-محذرة-من-ضربات-روسية-1077437254.html
صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا محذرة من ضربات روسية
صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا محذرة من ضربات روسية
أفادت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية بأن صفارات الإنذار انطلقت، فجر اليوم الجمعة، في جميع أنحاء أوكرانيا، محذرة من ضربات جوية روسية. 26.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-26T01:25+0000
2023-05-26T01:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/0c/1076941147_0:26:2905:1660_1920x0_80_0_0_ed5fe31a06193175b79effc722d7fec5.jpg
موسكو- سبوتنيك. سبق إطلاق صفارات الإنذار إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا تقريبا، باستثناء المناطق الغربية.في سياق متصل، ذكرت صحيفة "زركالو نيديلي" الأوكرانية أن انفجارات دوت في مقاطعة دنيبروبتروفسك بأوكرانيا بالتزامن مع إطلاق صفارات الإنذار، من حدوث غارة جوية.يشار إلى أنه في الوقت الحالي، تم إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا تقريبا، باستثناء المناطق الغربية.وفي وقت سابق، صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الجمعة، بأن الصراع الأوكراني سيطول لفترة قد تصل إلى عقود.وقال ميدفيديف في مقابلة مع الصحفيين خلال زيارة لفيتنام: "أعتقد أن هذا الصراع سيطول وربما لعقود، فهذا واقع جديد وظروف حياتية جديدة".وأوضح المسؤول الروسي: "طالما أن السلطة الأوكرانية موجودة ستكون هناك على سبيل المثال ثلاث سنوات هدنة، وسنتين صراع، وسيتكرر ذلك، لذلك يجب القضاء على النظام النازي في كييف".وبدأت الهجمات الروسية على البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، وذلك بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، وتقف خلفه، وفقًا للسلطات الروسية، الأجهزة الأمنية الخاصة الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230525/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-صاروخا-أوكرانيا-في-مقاطعة-روستوف-1077436712.html
https://sputnikarabic.ae/20230525/البنتاغون-طلبنا-من-أوكرانيا-عدم-استخدام-أسلحتنا-على-الأراضي-الروسية-1077433088.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/0c/1076941147_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_e59599737226c65e6ca09b511f9dc703.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الأخبار
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الأخبار

صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا محذرة من ضربات روسية

01:25 GMT 26.05.2023
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة غورلوفكا، مقاطعة دونيتسك
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة غورلوفكا، مقاطعة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أفادت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية بأن صفارات الإنذار انطلقت، فجر اليوم الجمعة، في جميع أنحاء أوكرانيا، محذرة من ضربات جوية روسية.
موسكو- سبوتنيك. سبق إطلاق صفارات الإنذار إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا تقريبا، باستثناء المناطق الغربية.
في سياق متصل، ذكرت صحيفة "زركالو نيديلي" الأوكرانية أن انفجارات دوت في مقاطعة دنيبروبتروفسك بأوكرانيا بالتزامن مع إطلاق صفارات الإنذار، من حدوث غارة جوية.
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يسقط صاروخا أوكرانيا في مقاطعة روستوف
أمس, 22:57 GMT
يشار إلى أنه في الوقت الحالي، تم إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا تقريبا، باستثناء المناطق الغربية.
وفي وقت سابق، صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الجمعة، بأن الصراع الأوكراني سيطول لفترة قد تصل إلى عقود.
وقال ميدفيديف في مقابلة مع الصحفيين خلال زيارة لفيتنام: "أعتقد أن هذا الصراع سيطول وربما لعقود، فهذا واقع جديد وظروف حياتية جديدة".
رئيس لجنة رؤساء أركان القوات المسلحة الأمريكية مارك ميلي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2023
البنتاغون: طلبنا من أوكرانيا عدم استخدام أسلحتنا على الأراضي الروسية
أمس, 18:53 GMT
وأوضح المسؤول الروسي: "طالما أن السلطة الأوكرانية موجودة ستكون هناك على سبيل المثال ثلاث سنوات هدنة، وسنتين صراع، وسيتكرر ذلك، لذلك يجب القضاء على النظام النازي في كييف".
وبدأت الهجمات الروسية على البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، وذلك بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، وتقف خلفه، وفقًا للسلطات الروسية، الأجهزة الأمنية الخاصة الأوكرانية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Поврежденные многоэтажные дома в западной части Артёмовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 06:33 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 05:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала