https://sputnikarabic.ae/20230526/صفارات-الإنذار-تدوي-في-جميع-أنحاء-أوكرانيا-محذرة-من-ضربات-روسية-1077437254.html
صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا محذرة من ضربات روسية
صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا محذرة من ضربات روسية
أفادت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية بأن صفارات الإنذار انطلقت، فجر اليوم الجمعة، في جميع أنحاء أوكرانيا، محذرة من ضربات جوية روسية. 26.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-26T01:25+0000
2023-05-26T01:25+0000
2023-05-26T01:25+0000
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موسكو- سبوتنيك. سبق إطلاق صفارات الإنذار إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا تقريبا، باستثناء المناطق الغربية.في سياق متصل، ذكرت صحيفة "زركالو نيديلي" الأوكرانية أن انفجارات دوت في مقاطعة دنيبروبتروفسك بأوكرانيا بالتزامن مع إطلاق صفارات الإنذار، من حدوث غارة جوية.يشار إلى أنه في الوقت الحالي، تم إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا تقريبا، باستثناء المناطق الغربية.وفي وقت سابق، صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الجمعة، بأن الصراع الأوكراني سيطول لفترة قد تصل إلى عقود.وقال ميدفيديف في مقابلة مع الصحفيين خلال زيارة لفيتنام: "أعتقد أن هذا الصراع سيطول وربما لعقود، فهذا واقع جديد وظروف حياتية جديدة".وأوضح المسؤول الروسي: "طالما أن السلطة الأوكرانية موجودة ستكون هناك على سبيل المثال ثلاث سنوات هدنة، وسنتين صراع، وسيتكرر ذلك، لذلك يجب القضاء على النظام النازي في كييف".وبدأت الهجمات الروسية على البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، وذلك بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، وتقف خلفه، وفقًا للسلطات الروسية، الأجهزة الأمنية الخاصة الأوكرانية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الأخبار
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الأخبار
صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا محذرة من ضربات روسية
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أفادت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية بأن صفارات الإنذار انطلقت، فجر اليوم الجمعة، في جميع أنحاء أوكرانيا، محذرة من ضربات جوية روسية.
موسكو- سبوتنيك. سبق إطلاق صفارات الإنذار إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا تقريبا، باستثناء المناطق الغربية.
في سياق متصل، ذكرت صحيفة "زركالو نيديلي" الأوكرانية أن انفجارات دوت في مقاطعة دنيبروبتروفسك بأوكرانيا بالتزامن مع إطلاق صفارات الإنذار، من حدوث غارة جوية.
يشار إلى أنه في الوقت الحالي، تم إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا تقريبا، باستثناء المناطق الغربية.
وفي وقت سابق، صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي
، دميتري ميدفيديف، اليوم الجمعة، بأن الصراع الأوكراني سيطول لفترة قد تصل إلى عقود.
وقال ميدفيديف في مقابلة مع الصحفيين خلال زيارة لفيتنام: "أعتقد أن هذا الصراع سيطول وربما لعقود، فهذا واقع جديد وظروف حياتية جديدة".
وأوضح المسؤول الروسي: "طالما أن السلطة الأوكرانية موجودة
ستكون هناك على سبيل المثال ثلاث سنوات هدنة، وسنتين صراع، وسيتكرر ذلك، لذلك يجب القضاء على النظام النازي في كييف".
وبدأت الهجمات الروسية على البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، وذلك بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، وتقف خلفه، وفقًا للسلطات الروسية، الأجهزة الأمنية الخاصة الأوكرانية.