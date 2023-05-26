https://sputnikarabic.ae/20230526/صفارات-الإنذار-تدوي-في-جميع-أنحاء-أوكرانيا-محذرة-من-ضربات-روسية-1077437254.html

صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا محذرة من ضربات روسية

صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا محذرة من ضربات روسية

أفادت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية بأن صفارات الإنذار انطلقت، فجر اليوم الجمعة، في جميع أنحاء أوكرانيا، محذرة من ضربات جوية روسية. 26.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-26T01:25+0000

2023-05-26T01:25+0000

2023-05-26T01:25+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

سلاح روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار أوكرانيا

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/0c/1076941147_0:26:2905:1660_1920x0_80_0_0_ed5fe31a06193175b79effc722d7fec5.jpg

موسكو- سبوتنيك. سبق إطلاق صفارات الإنذار إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا تقريبا، باستثناء المناطق الغربية.في سياق متصل، ذكرت صحيفة "زركالو نيديلي" الأوكرانية أن انفجارات دوت في مقاطعة دنيبروبتروفسك بأوكرانيا بالتزامن مع إطلاق صفارات الإنذار، من حدوث غارة جوية.يشار إلى أنه في الوقت الحالي، تم إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا تقريبا، باستثناء المناطق الغربية.وفي وقت سابق، صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الجمعة، بأن الصراع الأوكراني سيطول لفترة قد تصل إلى عقود.وقال ميدفيديف في مقابلة مع الصحفيين خلال زيارة لفيتنام: "أعتقد أن هذا الصراع سيطول وربما لعقود، فهذا واقع جديد وظروف حياتية جديدة".وأوضح المسؤول الروسي: "طالما أن السلطة الأوكرانية موجودة ستكون هناك على سبيل المثال ثلاث سنوات هدنة، وسنتين صراع، وسيتكرر ذلك، لذلك يجب القضاء على النظام النازي في كييف".وبدأت الهجمات الروسية على البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، وذلك بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، وتقف خلفه، وفقًا للسلطات الروسية، الأجهزة الأمنية الخاصة الأوكرانية.

https://sputnikarabic.ae/20230525/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-صاروخا-أوكرانيا-في-مقاطعة-روستوف-1077436712.html

https://sputnikarabic.ae/20230525/البنتاغون-طلبنا-من-أوكرانيا-عدم-استخدام-أسلحتنا-على-الأراضي-الروسية-1077433088.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الأخبار