https://sputnikarabic.ae/20230526/صورة-بألف-كلمة-ومعنى-صحيفة-عبرية-إسرائيل-تعتقل-2000-طفل-فلسطيني-سنويا-صور-1077440463.html
صورة بألف كلمة ومعنى.. صحيفة عبرية: إسرائيل تعتقل 2000 طفل فلسطيني سنويا.. صور
صورة بألف كلمة ومعنى.. صحيفة عبرية: إسرائيل تعتقل 2000 طفل فلسطيني سنويا.. صور
أكدت صحيفة عبرية، اليوم الجمعة، اعتقال السلطات الإسرائيلية لنحو ألفي طفل وقاصر فلسطيني بشكل سنوي، متسائلة حول مدى الاهتمام بصحتهم العقلية والنفسية. 26.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-26T07:26+0000
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وأفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، أمس الخميس، بأن قوات الأمن الإسرائيلية تعتقل ألفي طفل فلسطيني سنويا، من الشوارع والمدارس والمنازل ليلا من الضفة الغربية، بنحو ألف فلسطيني، والألف الأخرى من شرقي مدينة القدس المحتلة.وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل تمارس ضد هؤلاء الأطفال ضغوطا عقلية ونفسية، وتقوم بأعمال محظورة دوليا بحقهم، تؤثر بشكل كبير على صحتهم الجسدية والعقلية والنفسية.ونشرت الصحيفة العبرية على موقعها الإلكتروني صورة لجندي إسرائيلي وهو يعتقل طفلا فلسطينيا معصوم العينين، ويجلس عاريا، واضعا في يديه الأصفاد، مشيرة إلى أن مثل هذه الأعمال المنافية للقوانين الدولية تمارس في جوف الليل وتقوم بإخراج هؤلاء الأطفال من وسط سريرهم، دون أي تفسير أو أي أمر من المحكمة.ولم تكتف الصحيفة العبرية بذلك، بل أكدت أن السلطات الإسرائيلية تحول دون رؤية أسرة وأقارب هؤلاء الأطفال لذويهم، أو حتى محامي من مرافقة الطفل المعتقل، إلى جانب الضرب والإهانات وغيره من الممارسات الإسرائيلية المعروفة.وفي السياق نفسه، ارتفع عدد المصابين من الفلسطينيين جراء اقتحام القوات االإسرائيلية مخيم عقبة جبر جنوبي مدينة أريحا، مساء الأربعاء، إلى 10 مصابين.وقالت وكالة "وفا" الفلسطينية، إن "10 شبان أصيبوا بالرصاص الحي، أحدهم وصفت حالته بالحرجة، فيما اعتقل 12 شابا خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المخيم"من جانبه، قال مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة، إن "قوات الاحتلال اعتقلت 12 شابا خلال اقتحام المخيم، هم: محمد حجاج حبش، وعمر ناصر الحناوي، ومحمد عيسى حجاج، ومحمد عادل فاخوري، وإياد حميدات السحارية، وموسى البيطار، ومحمد فوزي عوضات، وإبراهيم ياغي، وعلاء البيطار، ومحمد فواز بلهان، ورمزي فواز بلهان، وفايز رمزي بلهان".
https://sputnikarabic.ae/20230525/ارتفاع-عدد-المصابين-إلى-10-فلسطينيين-خلال-اقتحام-القوات-الإسرائيلية-لمخيم-عقبة-جير-1077408609.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, آخر أخبار القدس الأن, الأخبار, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, آخر أخبار القدس الأن, الأخبار, العالم العربي
صورة بألف كلمة ومعنى.. صحيفة عبرية: إسرائيل تعتقل 2000 طفل فلسطيني سنويا.. صور
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أكدت صحيفة عبرية، اليوم الجمعة، اعتقال السلطات الإسرائيلية لنحو ألفي طفل وقاصر فلسطيني بشكل سنوي، متسائلة حول مدى الاهتمام بصحتهم العقلية والنفسية.
وأفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، أمس الخميس، بأن قوات الأمن الإسرائيلية تعتقل ألفي طفل فلسطيني سنويا، من الشوارع والمدارس والمنازل ليلا من الضفة الغربية، بنحو ألف فلسطيني، والألف الأخرى من شرقي مدينة القدس المحتلة.
وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل تمارس ضد هؤلاء الأطفال ضغوطا عقلية ونفسية، وتقوم بأعمال محظورة دوليا بحقهم، تؤثر بشكل كبير على صحتهم الجسدية والعقلية والنفسية.
ونشرت الصحيفة العبرية على موقعها الإلكتروني صورة لجندي إسرائيلي
وهو يعتقل طفلا فلسطينيا معصوم العينين، ويجلس عاريا، واضعا في يديه الأصفاد، مشيرة إلى أن مثل هذه الأعمال المنافية للقوانين الدولية تمارس في جوف الليل وتقوم بإخراج هؤلاء الأطفال من وسط سريرهم، دون أي تفسير أو أي أمر من المحكمة.
ولم تكتف الصحيفة العبرية بذلك، بل أكدت أن السلطات الإسرائيلية تحول دون رؤية أسرة وأقارب هؤلاء الأطفال لذويهم، أو حتى محامي من مرافقة الطفل المعتقل، إلى جانب الضرب والإهانات وغيره من الممارسات الإسرائيلية المعروفة.
وفي السياق نفسه، ارتفع عدد المصابين من الفلسطينيين جراء اقتحام القوات االإسرائيلية مخيم عقبة جبر جنوبي مدينة أريحا، مساء الأربعاء، إلى 10 مصابين.
وقالت وكالة
"وفا" الفلسطينية، إن "10 شبان أصيبوا بالرصاص الحي، أحدهم وصفت حالته بالحرجة، فيما اعتقل 12 شابا خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المخيم"
من جانبه، قال مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة، إن "قوات الاحتلال اعتقلت 12 شابا
خلال اقتحام المخيم، هم: محمد حجاج حبش، وعمر ناصر الحناوي، ومحمد عيسى حجاج، ومحمد عادل فاخوري، وإياد حميدات السحارية، وموسى البيطار، ومحمد فوزي عوضات، وإبراهيم ياغي، وعلاء البيطار، ومحمد فواز بلهان، ورمزي فواز بلهان، وفايز رمزي بلهان".