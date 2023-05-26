https://sputnikarabic.ae/20230526/قائد-سلاح-البحرية-الإيراني-سنكون-حاضرين-أينما-دعت-الحاجة-في-العالم-1077452266.html
قائد سلاح البحرية الإيراني: سنكون حاضرين أينما دعت الحاجة في العالم
قائد سلاح البحرية الإيراني: سنكون حاضرين أينما دعت الحاجة في العالم
قال قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، اليوم الجمعة، إن قواته البحرية ستكون حاضرة أينما دعت الحاجة في العالم. 26.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-26T11:56+0000
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ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الجمعة، عن الأدميرال شهرام إيراني، أن "القوات البحرية الإيرانية تمكنت من خلال التواجد في البحر والقيام بمهام طويلة المدى، من ترسيخ العمق الاستراتيجي والبصيرة في القوة البحرية، جنبا إلى جنب مع مجال النفوذ والهوية الإقليمية والشباب الشجاع".وحول عودة الأسطول 86 البحري الإيراني، قال قائد القوات البحرية:وأشار الأدميرال إيراني إلى أن البحرية الاستراتيجية التابعة للجيش الإيراني موجودة على الساحة بشكل مختلف عن ذي قبل، وستقوم بعمليات في الساحة العالمية، مضيفا أن "عدو بلاده لا يعرف كيف يتم تزويد المدمرة الإيرانية بالوقود، وفي غموضهم سيصلون إلى الجحيم".وشدد قائد سلاح البحرية الإيرانية على أن قواته البحرية ستكون حاضرة أينما دعت الحاجة في العالم، مضيفًا أنه "يجب أن يعلم العدو أن شعبنا لن يقبل العزلة ولا يمكن معاقبتهم".ويذكر أن المجموعة البحرية الإيرانية 86 قد دخلت المياه الإقليمية الإيرانية قبالة ميناء جاسك، في السابع عشر من شهر أيار/ مايو الجاري، عائدة من مهمة بحرية طويلة ونوعية حول العالم، استغرقت 8 أشهر كاملة، وبمسافة 65 ألف كم.وضمّت المجموعة الـ 86 البحرية الإيرانية المدمرة "دنا"، وهي إيرانية الصنع بامتياز، وكذلك حاملة المروحيات "مكران" الإيرانية الصنع أيضًا.وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإيراني، أن البحرية الإيرانية تخطط لإرسال مجموعة لها إلى منطقة القطب الجنوبي لأول مرة في المستقبل القريب.
https://sputnikarabic.ae/20230521/الجيش-الإيراني-جولة-الأسطول-86-في-أعالي-البحار-خطوة-تاريخية-1077282006.html
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الأخبار, العالم, إيران, أخبار إيران
الأخبار, العالم, إيران, أخبار إيران
قائد سلاح البحرية الإيراني: سنكون حاضرين أينما دعت الحاجة في العالم
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قال قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، اليوم الجمعة، إن قواته البحرية ستكون حاضرة أينما دعت الحاجة في العالم.
ونقلت وكالة
"إرنا"، مساء اليوم الجمعة، عن الأدميرال شهرام إيراني، أن "القوات البحرية الإيرانية تمكنت من خلال التواجد في البحر والقيام بمهام طويلة المدى، من ترسيخ العمق الاستراتيجي والبصيرة في القوة البحرية، جنبا إلى جنب مع مجال النفوذ والهوية الإقليمية والشباب الشجاع".
وحول عودة الأسطول 86 البحري الإيراني، قال قائد القوات البحرية
:
آمل أن نرفع علم إيران العزيزة على هذا النحو دائما ونصفع العدو هكذا.
وأشار الأدميرال إيراني إلى أن البحرية الاستراتيجية التابعة للجيش الإيراني موجودة على الساحة بشكل مختلف عن ذي قبل، وستقوم بعمليات في الساحة العالمية، مضيفا أن "عدو بلاده لا يعرف كيف يتم تزويد المدمرة الإيرانية بالوقود، وفي غموضهم سيصلون إلى الجحيم".
وشدد قائد سلاح البحرية الإيرانية على أن قواته البحرية ستكون حاضرة أينما دعت الحاجة في العالم، مضيفًا أنه "يجب أن يعلم العدو أن شعبنا لن يقبل العزلة ولا يمكن معاقبتهم".
ويذكر أن المجموعة البحرية الإيرانية 86 قد دخلت المياه الإقليمية
الإيرانية قبالة ميناء جاسك، في السابع عشر من شهر أيار/ مايو الجاري، عائدة من مهمة بحرية طويلة ونوعية حول العالم، استغرقت 8 أشهر كاملة، وبمسافة 65 ألف كم.
وضمّت المجموعة الـ 86 البحرية الإيرانية المدمرة "دنا"، وهي إيرانية الصنع بامتياز، وكذلك حاملة المروحيات "مكران" الإيرانية الصنع أيضًا.
وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإيراني، أن البحرية الإيرانية تخطط لإرسال مجموعة لها إلى منطقة القطب الجنوبي لأول مرة في المستقبل القريب.