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https://sputnikarabic.ae/20230526/قناة-عبرية-توقيت-كشف-إيران-صاروخها-الجديد-جزء-من-ردعها-لإسرائيل-1077446863.html
قناة عبرية: توقيت كشف إيران صاروخها الجديد جزء من ردعها لإسرائيل
قناة عبرية: توقيت كشف إيران صاروخها الجديد جزء من ردعها لإسرائيل
أكدت قناة عبرية، أمس الخميس، أن توقيت كشف إيران عن صاروخها الجديد "خيبر" يعد جزءا من ردعها لإسرائيل. 26.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-26T10:55+0000
2023-05-26T10:55+0000
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وذكرت القناة العبرية "الـ 12"، مساء أمس الخميس، أن كشف الصاروخ الإيراني الجديد "خيبر" الذي يعد جزءا من الجيل الرابع لصواريخ "خرمشهر" وتوقيته هما جزء من نظرية الردع الإيرانية الخاصة بردع إسرائيل وتهديداتها.وتساءلت القناة العبرية عن توقيت إعلان السلطات الإيرانية عن الصاروخ البالستي الجديد، المسمى بـ"خيبر"، خاصة وأنه يغطي مداه إسرائيل والممتد لأكثر من 2000 كم.وكان وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني، قد صرح، أمس الخميس، خلال مراسم إزاحة الستار عن الصاروخ الباليستي الاستراتيجي الجديد "خيبر"، أنه في سبيل تحسين القدرات الصاروخية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، تمت إزاحة الستار اليوم عن صاروخ "خيبر" وهو ترقية للصاروخ الباليستي الاستراتيجي السابق.وأكد أن هذا الصاروخ هو نتاج سنوات طويلة، بجهود العلماء الإيرانيين في مجال الصناعات الدفاعية، وأن من أبرز سمات هذا الصاروخ التهرب من الرادار وعدم اكتشافه من قبل الدفاعات الجوية للعدو بسبب انخفاض المقطع العرضي للرادار، حسب وكالة "إرنا".وأضاف أشتياني أن لدى الصاروخ القدرة على استخدام الرؤوس الحربية المختلفة وأن من ميزاته أيضا حركته وإعداده في أقصر وقت ممكن.وأشار وزير الدفاع إلى أنه "من أجل تحسين القدرات الدفاعية لإيران نحن عازمون على الدفاع عن إيران ومنجزات الثورة الإسلامية، وأظهرنا للعدو أنه لا يستطيع منع شبابنا من طريق التقدم والنمو.
https://sputnikarabic.ae/20230525/إيران-تزيح-الستار-عن-صاروخ-باليستي-جديد-يبلغ-مداه-2000-كيلومتر-فيديو-1077413138.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, الأخبار

قناة عبرية: توقيت كشف إيران صاروخها الجديد جزء من ردعها لإسرائيل

10:55 GMT 26.05.2023
© AFP 2023 / HOSSEIN ZOHREVANDإطلاق صاروخ تابع لبحرية الجيش الإيراني
إطلاق صاروخ تابع لبحرية الجيش الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2023
© AFP 2023 / HOSSEIN ZOHREVAND
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أكدت قناة عبرية، أمس الخميس، أن توقيت كشف إيران عن صاروخها الجديد "خيبر" يعد جزءا من ردعها لإسرائيل.
وذكرت القناة العبرية "الـ 12"، مساء أمس الخميس، أن كشف الصاروخ الإيراني الجديد "خيبر" الذي يعد جزءا من الجيل الرابع لصواريخ "خرمشهر" وتوقيته هما جزء من نظرية الردع الإيرانية الخاصة بردع إسرائيل وتهديداتها.
إطلاق صاروخ بالستي إيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2023
إيران تزيح الستار عن صاروخ باليستي جديد يبلغ مداه 2000 كيلومتر... فيديو
أمس, 07:42 GMT
وتساءلت القناة العبرية عن توقيت إعلان السلطات الإيرانية عن الصاروخ البالستي الجديد، المسمى بـ"خيبر"، خاصة وأنه يغطي مداه إسرائيل والممتد لأكثر من 2000 كم.
وكان وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني، قد صرح، أمس الخميس، خلال مراسم إزاحة الستار عن الصاروخ الباليستي الاستراتيجي الجديد "خيبر"، أنه في سبيل تحسين القدرات الصاروخية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، تمت إزاحة الستار اليوم عن صاروخ "خيبر" وهو ترقية للصاروخ الباليستي الاستراتيجي السابق.
وأكد أن هذا الصاروخ هو نتاج سنوات طويلة، بجهود العلماء الإيرانيين في مجال الصناعات الدفاعية، وأن من أبرز سمات هذا الصاروخ التهرب من الرادار وعدم اكتشافه من قبل الدفاعات الجوية للعدو بسبب انخفاض المقطع العرضي للرادار، حسب وكالة "إرنا".
ويبلغ مدى هذا الصاروخ ألفي كيلومتر برأس حربي له قوة تفجيرية عالية للغاية.
وأضاف أشتياني أن لدى الصاروخ القدرة على استخدام الرؤوس الحربية المختلفة وأن من ميزاته أيضا حركته وإعداده في أقصر وقت ممكن.
وأشار وزير الدفاع إلى أنه "من أجل تحسين القدرات الدفاعية لإيران نحن عازمون على الدفاع عن إيران ومنجزات الثورة الإسلامية، وأظهرنا للعدو أنه لا يستطيع منع شبابنا من طريق التقدم والنمو.
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