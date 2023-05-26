https://sputnikarabic.ae/20230526/لافروف-روسيا-مستعدة-لتلبية-احتياجات-الجيش-الصومالي-لمكافحة-الإرهاب-1077446333.html

لافروف: روسيا مستعدة لتلبية احتياجات الجيش الصومالي لمكافحة الإرهاب

لافروف: روسيا مستعدة لتلبية احتياجات الجيش الصومالي لمكافحة الإرهاب

يعقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، اجتماعا مع وزير الخارجية الصومالي، أبشير عمر جامع، في موسكو. 26.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-26T10:11+0000

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قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عقب محادثات مع نظيره الصومالي، أبشير عمر جامع، إن روسيا مستعدة لتلبية احتياجات الجيش الصومالي لاستكمال جهوده مكافحة الإرهاب.وأضاف: "التعاون العسكري التقني: أكدنا من جديد استعدادنا لتلبية احتياجات الجيش الوطني الصومالي بالمعدات المناسبة لتكملة جهود مكافحة الإرهابيين والمتطرفين، الذين ما زالوا على أراضي هذا البلد. أعني جماعات مثل حركة الشباب والقاعدة (المحظورة في روسيا الاتحادية)".بدوره، قال وزير الخارجية الصومالية، إن "الجانب الروسي يساعد في وضع الصومال على قدميه في مجالات مثل الأمن، ودعم بعثات الاتحاد الأفريقي، كما يقدم الدعم للبلاد من خلال المنظمات الإنسانية".وأضاف لافروف: "من المهم الآن البدء تدريجيا في رفع عقوبات مجلس الأمن الدولي عن الصومال، فهي بالفعل قديمة. إنهم يعيقون الآن جهود الحكومة الصومالية لتحقيق الاستقرار في الوضع".

https://sputnikarabic.ae/20230526/لافروف-الولايات-المتحدة-تحرض-على-روسيا-من-يدور-في-فلكها-من-الأوروبيين---عاجل-1077443910.html

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