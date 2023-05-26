https://sputnikarabic.ae/20230526/لتأمين-قمة-الناتو-ألمانيا-تقرر-نقل-نظام-باتريوت-من-سلوفاكيا-إلى-ليتوانيا-1077465133.html
"لتأمين قمة الناتو".. ألمانيا تقرر نقل نظام "باتريوت" من سلوفاكيا إلى ليتوانيا
"لتأمين قمة الناتو".. ألمانيا تقرر نقل نظام "باتريوت" من سلوفاكيا إلى ليتوانيا
أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، اليوم الجمعة، أنها ستنقل منظومة الدفاع الجوي "باتريوت" من سلوفاكيا، المتاخمة لأوكرانيا، إلى ليتوانيا، من أجل تأمين قمة الناتو... 26.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-26T19:37+0000
2023-05-26T19:37+0000
2023-05-26T19:37+0000
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ستقدم ألمانيا الأصول البرية والجوية والبحرية للمساعدة في تأمين اجتماع قادة الناتو في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا في 11-12 يوليو، بناءً على طلب الحلف، وفقا لبيان الوزارة، نقلته وكالة "أسوشيتد برس".وقالت الدفاع الألمانية إن وحدات باتريوت الموجودة حاليا في سلوفاكيا بالإضافة إلى مواد الدعم الموجودة الآن في بولندا سيتم نقلها إلى ليتوانيا.سيؤدي ذلك إلى إنهاء عملية نشر أنظمة باتريوت الألمانية في سلوفاكيا، والتي بدأت بعد وقت قصير من العملية العسكرية الروسية العام الماضي.وقالت وزارة الدفاع إن ألمانيا ستواصل دعم سلوفاكيا، حليف الناتو، جار أوكرانيا، من بين أشياء أخرى، من خلال رادارات مراقبة جوية إضافية وعرض دعم القوات الجوية في مراقبة مجالها الجوي.
https://sputnikarabic.ae/20230526/ألمانيا-تتوعد-بحماية-دول-البلطيق-في-حال-تعرضها-للهجوم-1077464601.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ألمانيا, الناتو, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار ألمانيا, الناتو, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
"لتأمين قمة الناتو".. ألمانيا تقرر نقل نظام "باتريوت" من سلوفاكيا إلى ليتوانيا
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أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، اليوم الجمعة، أنها ستنقل منظومة الدفاع الجوي "باتريوت" من سلوفاكيا، المتاخمة لأوكرانيا، إلى ليتوانيا، من أجل تأمين قمة الناتو التي ستعقد في البلد المطل على بحر البلطيق في يوليو/تموز المقبل.
ستقدم ألمانيا الأصول البرية والجوية والبحرية للمساعدة في تأمين اجتماع قادة الناتو في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا في 11-12 يوليو، بناءً على طلب الحلف، وفقا لبيان الوزارة، نقلته وكالة
"أسوشيتد برس".
وقالت الدفاع الألمانية إن وحدات باتريوت
الموجودة حاليا في سلوفاكيا بالإضافة إلى مواد الدعم الموجودة الآن في بولندا سيتم نقلها إلى ليتوانيا.
سيؤدي ذلك إلى إنهاء عملية نشر أنظمة باتريوت الألمانية في سلوفاكيا، والتي بدأت بعد وقت قصير من العملية العسكرية الروسية العام الماضي.
وقالت وزارة الدفاع إن ألمانيا ستواصل دعم سلوفاكيا
، حليف الناتو، جار أوكرانيا، من بين أشياء أخرى، من خلال رادارات مراقبة جوية إضافية وعرض دعم القوات الجوية في مراقبة مجالها الجوي.