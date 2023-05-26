https://sputnikarabic.ae/20230526/مبعوث-صيني-خاص-يجري-محادثات-في-الخارجية-الروسية-حول-التسوية-الأوكرانية-فيديو-1077452124.html
مبعوث صيني خاص يجري محادثات في الخارجية الروسية حول "التسوية الأوكرانية"... فيديو
مبعوث صيني خاص يجري محادثات في الخارجية الروسية حول "التسوية الأوكرانية"... فيديو
وصل الممثل الخاص الصيني للشؤون الأوراسية، لي هوي، اليوم الجمعة، إلى مبنى وزارة الخارجية الروسية، حيث سيجري محادثات مع المسؤولين الروس حول التسوية الأوكرانية. 26.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-26T11:50+0000
2023-05-26T11:50+0000
2023-05-26T11:50+0000
روسيا
الصين
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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، في 19 أيار/ مايو، إن المبعوث الصيني الخاص لشؤون أوراسيا، لي هوي، سيزور مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، للإسهام في التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية.وصرح وانغ ون بين، خلال مؤتمر صحفي: "سيتوجه الممثل الخاص للصين لشؤون أوراسيا إلى مقر الاتحاد الأوروبي، بدعوة من الاتحاد الأوروبي".وأفاد بأن "الصين مستعدة لمواصلة أداء دور بناء في محادثات السلام والإسهام في التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية".وذكرت الخارجية الصينية في بيان، أنه "ابتداءً من 15 مايو سيقوم لي هوي، بجولة تشمل 5 بلدان، أوكرانيا وبولندا وفرنسا وألمانيا وروسيا، وذلك للتواصل مع جميع الأطراف بشأن التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية".وكانت وزارة الخارجية الأوكرانية قد أعلنت أن لي هوي زار أوكرانيا واجتمع مع وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا.
الصين
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الصين
مبعوث صيني خاص يجري محادثات في الخارجية الروسية حول "التسوية الأوكرانية"... فيديو
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وصل الممثل الخاص الصيني للشؤون الأوراسية، لي هوي، اليوم الجمعة، إلى مبنى وزارة الخارجية الروسية، حيث سيجري محادثات مع المسؤولين الروس حول التسوية الأوكرانية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، في 19 أيار/ مايو، إن المبعوث الصيني الخاص لشؤون أوراسيا، لي هوي، سيزور مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، للإسهام في التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية.
وصرح وانغ ون بين، خلال مؤتمر صحفي: "سيتوجه الممثل الخاص للصين لشؤون أوراسيا إلى مقر الاتحاد الأوروبي، بدعوة من الاتحاد الأوروبي".
وأفاد بأن "الصين مستعدة لمواصلة أداء دور بناء في محادثات السلام والإسهام في التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية".
وذكرت الخارجية الصينية في بيان، أنه "ابتداءً من 15 مايو سيقوم لي هوي، بجولة تشمل 5 بلدان، أوكرانيا وبولندا وفرنسا وألمانيا وروسيا، وذلك للتواصل مع جميع الأطراف بشأن التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية".
وكانت وزارة الخارجية الأوكرانية
قد أعلنت أن لي هوي زار أوكرانيا واجتمع مع وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا.