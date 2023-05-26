https://sputnikarabic.ae/20230526/محمد-صلاح-يعتذر-لجماهير-ليفربول-في-رسالة-مؤثرة-بعد-فشل-التأهل-لدوري-أبطال-أوروبا-1077441364.html

محمد صلاح يعتذر لجماهير ليفربول في رسالة مؤثرة بعد فشل التأهل لدوري أبطال أوروبا

محمد صلاح يعتذر لجماهير ليفربول في رسالة مؤثرة بعد فشل التأهل لدوري أبطال أوروبا

قدم قائد المنتخب المصري لكرة القدم ونجم نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، أمس الخميس، اعتذاره لجماهير الفريق، بعد الفشل في التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا... 26.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-26T08:07+0000

2023-05-26T08:07+0000

2023-05-26T08:07+0000

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أخبار الدوري الإنجليزي

اللاعب محمد صلاح

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ونشر محمد صلاح تغريدة جديدة له في حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء أمس الخميس، بمثابة اعتذار لجماهير فريق ليفربول الإنجليزي، بعد الفشل في التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا، لأول مرة منذ سنوات.وقال النجم المصري:وأكد محمد صلاح أن تأهل ليفربول الإنجليزي للمنافسة هو الحد الأدنى، معربا عن أسفه لذلك، مضيفا: "لكن من السابق لأوانه نشر مشاركة إيجابية أو متفائلة، نحن نخذل أنفسنا".ويشار إلى أن فريق ليفربول قد فشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل 2023-2024، وذلك بعدما حسم منافسه الإنجليزي مانشستر يونايتد المقعد الأخير.ويذكر أن ليفربول الإنجليزي قد توّج بدوري أبطال أوروبا تحت قيادة يورغن كلوب في موسم 2018-2019، على حساب منافسه التقليدي توتنهام، في وقت سيخوض ليفربول منافسات الدوري الأوروبي، لتكون المرة الأولى التي يخوض فيها قائد المنتخب المصري محمد صلاح، منافسات الدوري الأوروبي مع "الريدز".

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ليفربول, أخبار دوري أبطال أوروبا, نادي توتنهام, مانشستر يونايتد, أخبار الدوري الإنجليزي, اللاعب محمد صلاح