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https://sputnikarabic.ae/20230526/محمد-صلاح-يعتذر-لجماهير-ليفربول-في-رسالة-مؤثرة-بعد-فشل-التأهل-لدوري-أبطال-أوروبا-1077441364.html
محمد صلاح يعتذر لجماهير ليفربول في رسالة مؤثرة بعد فشل التأهل لدوري أبطال أوروبا
محمد صلاح يعتذر لجماهير ليفربول في رسالة مؤثرة بعد فشل التأهل لدوري أبطال أوروبا
قدم قائد المنتخب المصري لكرة القدم ونجم نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، أمس الخميس، اعتذاره لجماهير الفريق، بعد الفشل في التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا... 26.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-26T08:07+0000
2023-05-26T08:07+0000
مجتمع
ليفربول
أخبار دوري أبطال أوروبا
نادي توتنهام
مانشستر يونايتد
أخبار الدوري الإنجليزي
اللاعب محمد صلاح
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ونشر محمد صلاح تغريدة جديدة له في حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء أمس الخميس، بمثابة اعتذار لجماهير فريق ليفربول الإنجليزي، بعد الفشل في التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا، لأول مرة منذ سنوات.وقال النجم المصري:وأكد محمد صلاح أن تأهل ليفربول الإنجليزي للمنافسة هو الحد الأدنى، معربا عن أسفه لذلك، مضيفا: "لكن من السابق لأوانه نشر مشاركة إيجابية أو متفائلة، نحن نخذل أنفسنا".ويشار إلى أن فريق ليفربول قد فشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل 2023-2024، وذلك بعدما حسم منافسه الإنجليزي مانشستر يونايتد المقعد الأخير.ويذكر أن ليفربول الإنجليزي قد توّج بدوري أبطال أوروبا تحت قيادة يورغن كلوب في موسم 2018-2019، على حساب منافسه التقليدي توتنهام، في وقت سيخوض ليفربول منافسات الدوري الأوروبي، لتكون المرة الأولى التي يخوض فيها قائد المنتخب المصري محمد صلاح، منافسات الدوري الأوروبي مع "الريدز".
https://sputnikarabic.ae/20230514/ليفربول-يبحث-عن-معجزة-تحجز-له-مكانا-بين-الأربعة-الكبار-1077029492.html
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ليفربول, أخبار دوري أبطال أوروبا, نادي توتنهام, مانشستر يونايتد, أخبار الدوري الإنجليزي, اللاعب محمد صلاح
ليفربول, أخبار دوري أبطال أوروبا, نادي توتنهام, مانشستر يونايتد, أخبار الدوري الإنجليزي, اللاعب محمد صلاح

محمد صلاح يعتذر لجماهير ليفربول في رسالة مؤثرة بعد فشل التأهل لدوري أبطال أوروبا

08:07 GMT 26.05.2023
© AFP 2023 / PAUL ELLISمحمد صلاح يصبح الهداف الفوز التاريخي لليفربول برصيد 129 هدفا في الدوري الإنجليزي 5 مارس/ آذار 2023.
محمد صلاح يصبح الهداف الفوز التاريخي لليفربول برصيد 129 هدفا في الدوري الإنجليزي 5 مارس/ آذار 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2023
© AFP 2023 / PAUL ELLIS
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قدم قائد المنتخب المصري لكرة القدم ونجم نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، أمس الخميس، اعتذاره لجماهير الفريق، بعد الفشل في التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا المقبلة.
ونشر محمد صلاح تغريدة جديدة له في حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء أمس الخميس، بمثابة اعتذار لجماهير فريق ليفربول الإنجليزي، بعد الفشل في التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا، لأول مرة منذ سنوات.
وقال النجم المصري:
لقد دمرت تماما، لا يوجد أي عذر على الإطلاق لفشلنا في التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا، كان لدينا كل ما نحتاجه للوصول إلى هذا الدوري العام المقبل وفشلنا.
وأكد محمد صلاح أن تأهل ليفربول الإنجليزي للمنافسة هو الحد الأدنى، معربا عن أسفه لذلك، مضيفا: "لكن من السابق لأوانه نشر مشاركة إيجابية أو متفائلة، نحن نخذل أنفسنا".
لاعب فريق ليفربول المصري، محمد صلاح، في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا مع فريق ريال مدريد الإسباني، 28 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2023
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ويشار إلى أن فريق ليفربول قد فشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل 2023-2024، وذلك بعدما حسم منافسه الإنجليزي مانشستر يونايتد المقعد الأخير.
ويذكر أن ليفربول الإنجليزي قد توّج بدوري أبطال أوروبا تحت قيادة يورغن كلوب في موسم 2018-2019، على حساب منافسه التقليدي توتنهام، في وقت سيخوض ليفربول منافسات الدوري الأوروبي، لتكون المرة الأولى التي يخوض فيها قائد المنتخب المصري محمد صلاح، منافسات الدوري الأوروبي مع "الريدز".
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