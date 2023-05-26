https://sputnikarabic.ae/20230526/مدير-سابق-في-غوغل-الذكاء-الاصطناعي-يشكل-خطرا-وجوديا-يهدد-حياة-البشر-1077457315.html

مدير سابق في "غوغل": الذكاء الاصطناعي يشكل "خطرا وجوديا" يهدد حياة البشر

مدير سابق في "غوغل": الذكاء الاصطناعي يشكل "خطرا وجوديا" يهدد حياة البشر

أكد المدير التنفيذي السابق لشركة "غوغل" الأمريكية، إريك شميدت، أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ‏الرائجة حاليا حول العالم، تشكل "خطرا وجوديا"، من الممكن أن يتسبب... 26.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-26T15:00+0000

2023-05-26T15:00+0000

2023-05-26T15:00+0000

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وفيما أشار خلال مشاركته في مؤتمر مجلس الرؤساء التنفيذيين في صحيفة أمريكية، في العاصمة البريطانية لندن، إلى أنه لا يشعر أن تهديد الذكاء الاصطناعي خطير في الوقت الحالي وقد يكون "خيالي" حاليا، إلا أنه لفت إلى أنه "يرى مستقبلا قريبا لمخاطرها"، وفقا لصحيفة "ذا هانس إنديا" الهندية.وتابع، موضحًا أنهوكان إريك شميدت شارك في لجنة الأمن القومي للذكاء الاصطناعي، التي راجعت مدى خطورة التكنولوجيا، ونشرت تقريرا لعام 2021، والذي خلص إلى أن أمريكا لم تكن مستعدة لتأثيرها.وأكد شميدت خلال المؤتمر، أنه لا يملك حلا ثابتا لتنظيم الذكاء الاصطناعي، لكنه يعتقد أنه لن يكون هناك منظم خاص بالتكنولوجيا داخل أمريكا.يشار إلى أن العديد من أباطرة التكنولوجيا، عارضوا انتشار استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ووقع العديد من رواد الصناعة، أمثال رئيس شركة "تسلا"، إيلون ماسك، على رسالة مفتوحة، تدعو الشركات إلى إيقاف تجارب الذكاء الاصطناعي مؤقتا لمدة 6 أشهر، من أجل إعادة التفكير في الآثار المتعلقة ببروتوكولات السلامة والأخلاقيات الخاصة بعملها.وانتشرت خلال الأشهر الماضية بالفعل، مخاوف من برنامج الذكاء الاصطناعي "شات جي بي تي"، والمتداول استخدامه بين الناس، قد ينتج عنه سرقة للحقوق الفكرية، ونشر معلومات مضللة، والوصول إلى بيانات حساسة، فضلا عن القضاء على العنصر البشري في العديد من الوظائف.

https://sputnikarabic.ae/20230526/الذكاء-الاصطناعي-يبتكر-مضادا-حيويا-خلال-90-دقيقة-فقط-لقتل-بكتيريا-مميتة-1077454209.html

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