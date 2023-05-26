https://sputnikarabic.ae/20230526/موسكو-تعلق-على-مبادرة-الفاتيكان-للسلام-في-أوكرانيا-1077438679.html
موسكو تعلق على مبادرة الفاتيكان للسلام في أوكرانيا
موسكو تعلق على مبادرة الفاتيكان للسلام في أوكرانيا
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن موسكو على علم بمبادرة بابا الفاتيكان لإرسال مبعوث إلى روسيا لتسوية الأزمة الأوكرانية. 26.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-26T05:51+0000
2023-05-26T05:51+0000
2023-05-26T05:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقالت الوزارة لوكالة "سبوتنيك": "على حد علمنا، فإن البابا فرانسيس يعتزم كجزء من مبادرته للسلام في أوكرانيا، إرسال مبعوثيه إلى موسكو وكييف".وتابعت: "لكن في الوقت نفسه، لم يتخذ الفاتيكان أي خطوات عملية في هذا الشأن".وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام متخصصة في قضايا الفاتيكان، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزيلينسكي، وافقا على إجراء محادثات مع مبعوثي البابا فرانسيس لمناقشة تحقيق السلام في أوكرانيا.وأعلن البابا فرنسيس، في وقت سابق، أن الفاتيكان تقوم بمهمة تهدف إلى تسوية النزاع في أوكرانيا، مشيرا إلى أنها "ليست علنية بعد"، وسيكون من الممكن الحديث عنها لاحقا.
https://sputnikarabic.ae/20230513/بابا-الفاتيكان-يستقبل-زيلينسكي-في-قاعة-للجمهور-ويهديه-رمزا-للسلام-1076996166.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, روسيا, أخبار أوكرانيا, الخارجية الروسية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, روسيا, أخبار أوكرانيا, الخارجية الروسية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
موسكو تعلق على مبادرة الفاتيكان للسلام في أوكرانيا
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن موسكو على علم بمبادرة بابا الفاتيكان لإرسال مبعوث إلى روسيا لتسوية الأزمة الأوكرانية.
وقالت
الوزارة لوكالة "سبوتنيك": "على حد علمنا، فإن البابا فرانسيس يعتزم كجزء من مبادرته للسلام في أوكرانيا، إرسال مبعوثيه إلى موسكو وكييف".
وأضافت الخارجية الروسية أنها تقيّم محاولات الفاتيكان بشكل إيجابي، لافتة إلى أن موسكو تلاحظ الرغبة الصادقة في المساهمة في عملية السلام.
وتابعت: "لكن في الوقت نفسه، لم يتخذ الفاتيكان أي خطوات عملية في هذا الشأن".
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام متخصصة في قضايا الفاتيكان، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
وزيلينسكي، وافقا على إجراء محادثات مع مبعوثي البابا فرانسيس لمناقشة تحقيق السلام في أوكرانيا.
وأعلن البابا فرنسيس، في وقت سابق، أن الفاتيكان
تقوم بمهمة تهدف إلى تسوية النزاع في أوكرانيا، مشيرا إلى أنها "ليست علنية بعد"، وسيكون من الممكن الحديث عنها لاحقا.