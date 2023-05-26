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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230526/موسكو-تعلق-على-مبادرة-الفاتيكان-للسلام-في-أوكرانيا-1077438679.html
موسكو تعلق على مبادرة الفاتيكان للسلام في أوكرانيا
موسكو تعلق على مبادرة الفاتيكان للسلام في أوكرانيا
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن موسكو على علم بمبادرة بابا الفاتيكان لإرسال مبعوث إلى روسيا لتسوية الأزمة الأوكرانية. 26.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-26T05:51+0000
2023-05-26T05:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقالت الوزارة لوكالة "سبوتنيك": "على حد علمنا، فإن البابا فرانسيس يعتزم كجزء من مبادرته للسلام في أوكرانيا، إرسال مبعوثيه إلى موسكو وكييف".وتابعت: "لكن في الوقت نفسه، لم يتخذ الفاتيكان أي خطوات عملية في هذا الشأن".وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام متخصصة في قضايا الفاتيكان، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزيلينسكي، وافقا على إجراء محادثات مع مبعوثي البابا فرانسيس لمناقشة تحقيق السلام في أوكرانيا.وأعلن البابا فرنسيس، في وقت سابق، أن الفاتيكان تقوم بمهمة تهدف إلى تسوية النزاع في أوكرانيا، مشيرا إلى أنها "ليست علنية بعد"، وسيكون من الممكن الحديث عنها لاحقا.
https://sputnikarabic.ae/20230513/بابا-الفاتيكان-يستقبل-زيلينسكي-في-قاعة-للجمهور-ويهديه-رمزا-للسلام-1076996166.html
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البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, روسيا, أخبار أوكرانيا, الخارجية الروسية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, روسيا, أخبار أوكرانيا, الخارجية الروسية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

موسكو تعلق على مبادرة الفاتيكان للسلام في أوكرانيا

05:51 GMT 26.05.2023
© AFP 2023 / Alberto Pizzoli / الفاتيكان
الفاتيكان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2023
© AFP 2023 / Alberto Pizzoli /
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن موسكو على علم بمبادرة بابا الفاتيكان لإرسال مبعوث إلى روسيا لتسوية الأزمة الأوكرانية.
وقالت الوزارة لوكالة "سبوتنيك": "على حد علمنا، فإن البابا فرانسيس يعتزم كجزء من مبادرته للسلام في أوكرانيا، إرسال مبعوثيه إلى موسكو وكييف".

وأضافت الخارجية الروسية أنها تقيّم محاولات الفاتيكان بشكل إيجابي، لافتة إلى أن موسكو تلاحظ الرغبة الصادقة في المساهمة في عملية السلام.

وتابعت: "لكن في الوقت نفسه، لم يتخذ الفاتيكان أي خطوات عملية في هذا الشأن".
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وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام متخصصة في قضايا الفاتيكان، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزيلينسكي، وافقا على إجراء محادثات مع مبعوثي البابا فرانسيس لمناقشة تحقيق السلام في أوكرانيا.
وأعلن البابا فرنسيس، في وقت سابق، أن الفاتيكان تقوم بمهمة تهدف إلى تسوية النزاع في أوكرانيا، مشيرا إلى أنها "ليست علنية بعد"، وسيكون من الممكن الحديث عنها لاحقا.
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