https://sputnikarabic.ae/20230526/ميدفيديف-أوروبا-أصيبت-بالجنون-وتؤجج-الموقف-بقراراتها-1077439183.html
ميدفيديف: أوروبا أصيبت بالجنون وتؤجج الموقف بقراراتها
ميدفيديف: أوروبا أصيبت بالجنون وتؤجج الموقف بقراراتها
اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن أوروبا أصيبت بالجنون، وتستمر في تسخين وتأجيج الموقف بقراراتها، بينما تنطلق الولايات المتحدة من مصالحها... 26.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-26T06:20+0000
2023-05-26T06:20+0000
2023-05-26T06:20+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/07/06/1049485408_0:195:2949:1853_1920x0_80_0_0_5009f8309476b3431067a3badea3a02b.jpg
وقال مدفيديف، في مقابلة مع الصحفيين خلال زيارته إلى فيتنام: "لقد جنت أوروبا. تتصرف الولايات المتحدة بشكل عام بما يتماشى مع مصالحها البراغماتية. هم أنفسهم لا يقاتلون، لكنهم يكسبون المال. إنهم يحاولون تدمير عدو عمره قرون. أما بالنسبة لأوروبا، فهذه قصة [حالة] مذهلة بالنسبة لي. إنهم باستمرار يسخنون ويؤججون الموقف بقراراتهم".ولم يستبعد ميدفيديف أنه في هذه الحالة "سيرسل الغرب لنظام كييف، المقاتلات". علاوة على ذلك، "ربما سيعطونه أسلحة نووية" .كما أضاف ميدفيديف، بأنه في حال زوّد الغرب أوكرانيا بأسلحة نووية، فحينها ستحتاج روسيا إلى توجيه ضربة استباقية، مشيرا إلى أنه يوجد قوانين حرب لا رجعة فيها، إذا تعلق الأمر بالأسلحة النووية.
https://sputnikarabic.ae/20230526/رئيس-مجلس-الأمن-الروسي-الصراع-الأوكراني-سيطول-ربما-لعقود--1077437107.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/07/06/1049485408_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_24d885e3b9dc21ce6202ce25d474e3c5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
ميدفيديف: أوروبا أصيبت بالجنون وتؤجج الموقف بقراراتها
تابعنا عبر
اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن أوروبا أصيبت بالجنون، وتستمر في تسخين وتأجيج الموقف بقراراتها، بينما تنطلق الولايات المتحدة من مصالحها البراغماتية، وتحاول على مدى قرون "تدمير العدو"، المتمثل في روسيا.
وقال مدفيديف، في مقابلة مع الصحفيين خلال زيارته إلى فيتنام: "لقد جنت أوروبا. تتصرف الولايات المتحدة بشكل عام بما يتماشى مع مصالحها البراغماتية. هم أنفسهم لا يقاتلون، لكنهم يكسبون المال. إنهم يحاولون تدمير عدو عمره قرون. أما بالنسبة لأوروبا، فهذه قصة [حالة] مذهلة بالنسبة لي. إنهم باستمرار يسخنون ويؤججون الموقف بقراراتهم".
ولم يستبعد ميدفيديف أنه في هذه الحالة "سيرسل الغرب لنظام كييف، المقاتلات". علاوة على ذلك، "ربما سيعطونه أسلحة نووية" .
كما أضاف ميدفيديف، بأنه في حال زوّد الغرب أوكرانيا بأسلحة نووية، فحينها ستحتاج روسيا إلى توجيه ضربة استباقية، مشيرا إلى أنه يوجد قوانين حرب لا رجعة فيها، إذا تعلق الأمر بالأسلحة النووية.