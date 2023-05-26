عربي
https://sputnikarabic.ae/20230526/ميدفيديف-أوروبا-أصيبت-بالجنون-وتؤجج-الموقف-بقراراتها-1077439183.html
ميدفيديف: أوروبا أصيبت بالجنون وتؤجج الموقف بقراراتها
ميدفيديف: أوروبا أصيبت بالجنون وتؤجج الموقف بقراراتها
اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن أوروبا أصيبت بالجنون، وتستمر في تسخين وتأجيج الموقف بقراراتها، بينما تنطلق الولايات المتحدة من مصالحها... 26.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-26T06:20+0000
2023-05-26T06:20+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/07/06/1049485408_0:195:2949:1853_1920x0_80_0_0_5009f8309476b3431067a3badea3a02b.jpg
وقال مدفيديف، في مقابلة مع الصحفيين خلال زيارته إلى فيتنام: "لقد جنت أوروبا. تتصرف الولايات المتحدة بشكل عام بما يتماشى مع مصالحها البراغماتية. هم أنفسهم لا يقاتلون، لكنهم يكسبون المال. إنهم يحاولون تدمير عدو عمره قرون. أما بالنسبة لأوروبا، فهذه قصة [حالة] مذهلة بالنسبة لي. إنهم باستمرار يسخنون ويؤججون الموقف بقراراتهم".ولم يستبعد ميدفيديف أنه في هذه الحالة "سيرسل الغرب لنظام كييف، المقاتلات". علاوة على ذلك، "ربما سيعطونه أسلحة نووية" .كما أضاف ميدفيديف، بأنه في حال زوّد الغرب أوكرانيا بأسلحة نووية، فحينها ستحتاج روسيا إلى توجيه ضربة استباقية، مشيرا إلى أنه يوجد قوانين حرب لا رجعة فيها، إذا تعلق الأمر بالأسلحة النووية.
https://sputnikarabic.ae/20230526/رئيس-مجلس-الأمن-الروسي-الصراع-الأوكراني-سيطول-ربما-لعقود--1077437107.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/07/06/1049485408_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_24d885e3b9dc21ce6202ce25d474e3c5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

ميدفيديف: أوروبا أصيبت بالجنون وتؤجج الموقف بقراراتها

06:20 GMT 26.05.2023
© Sputnik . Ekaterina Shtukina / الانتقال إلى بنك الصورنائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2023
© Sputnik . Ekaterina Shtukina
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن أوروبا أصيبت بالجنون، وتستمر في تسخين وتأجيج الموقف بقراراتها، بينما تنطلق الولايات المتحدة من مصالحها البراغماتية، وتحاول على مدى قرون "تدمير العدو"، المتمثل في روسيا.
وقال مدفيديف، في مقابلة مع الصحفيين خلال زيارته إلى فيتنام: "لقد جنت أوروبا. تتصرف الولايات المتحدة بشكل عام بما يتماشى مع مصالحها البراغماتية. هم أنفسهم لا يقاتلون، لكنهم يكسبون المال. إنهم يحاولون تدمير عدو عمره قرون. أما بالنسبة لأوروبا، فهذه قصة [حالة] مذهلة بالنسبة لي. إنهم باستمرار يسخنون ويؤججون الموقف بقراراتهم".
دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مجلس الأمن الروسي: الصراع الأوكراني سيطول ربما لعقود
00:44 GMT
ولم يستبعد ميدفيديف أنه في هذه الحالة "سيرسل الغرب لنظام كييف، المقاتلات". علاوة على ذلك، "ربما سيعطونه أسلحة نووية" .
كما أضاف ميدفيديف، بأنه في حال زوّد الغرب أوكرانيا بأسلحة نووية، فحينها ستحتاج روسيا إلى توجيه ضربة استباقية، مشيرا إلى أنه يوجد قوانين حرب لا رجعة فيها، إذا تعلق الأمر بالأسلحة النووية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:40 GMTПоврежденные многоэтажные дома в западной части Артёмовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 06:33 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 05:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала