https://sputnikarabic.ae/20230526/ميدفيديف-المفاوضات-مع-نظام-كييف-مستحيلة-1077444020.html
ميدفيديف: المفاوضات مع زيلينسكي ونظام كييف مستحيلة
ميدفيديف: المفاوضات مع زيلينسكي ونظام كييف مستحيلة
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الجمعة، طالما يوجد نظام كييف وفلاديمير زيلينسكي، فإن المفاوضات مع أوكرانيا مستحيلة، ولكن عاجلا أم آجلا... 26.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-26T09:22+0000
2023-05-26T09:22+0000
2023-05-26T09:27+0000
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102302/24/1023022468_0:254:2741:1795_1920x0_80_0_0_9b35aeff5aaf39c6019a497134504e48.jpg
قال ميدفيديف، في مقابلة مع الصحفيين خلال زيارته إلى فيتنام: "طالما هناك نظام كييف، والمهرج زيلينسكي، فإن المفاوضات مستحيلة".وأضاف ميدفيديف: "عاجلًا أم آجلًا، يجب أن نتفاوض. كل شيء ينتهي بالمفاوضات وهذا أمر لا مفر منه، لكن طالما بقي هؤلاء في السلطة، فإن الوضع بالنسبة لروسيا من حيث المفاوضات لن يتغير".وفي حديثه عن خطط السلام المقترحة لحل الوضع في أوكرانيا، أشار إلى أنها "كلها بحاجة إلى الدراسة".وقال ميدفيديف، في وقت سابق اليوم، إن أوروبا أصيبت بالجنون، وتستمر في تسخين وتأجيج الموقف بقراراتها، بينما تنطلق الولايات المتحدة من مصالحها البراغماتية، وتحاول على مدى قرون "تدمير العدو"، المتمثل بروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230526/إحباط-هجوم-إرهابي-في-إنرغودار-1077440107.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102302/24/1023022468_4:0:2735:2048_1920x0_80_0_0_0abd9310f8dd9cf1f143e2f5cb501185.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
ميدفيديف: المفاوضات مع زيلينسكي ونظام كييف مستحيلة
09:22 GMT 26.05.2023 (تم التحديث: 09:27 GMT 26.05.2023) تابعنا عبر
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الجمعة، طالما يوجد نظام كييف وفلاديمير زيلينسكي، فإن المفاوضات مع أوكرانيا مستحيلة، ولكن عاجلا أم آجلا سيتعين على كييف التفاوض.
قال ميدفيديف، في مقابلة مع الصحفيين خلال زيارته إلى فيتنام: "طالما هناك نظام كييف، والمهرج زيلينسكي، فإن المفاوضات مستحيلة".
وأضاف ميدفيديف: "عاجلًا أم آجلًا، يجب أن نتفاوض. كل شيء ينتهي بالمفاوضات وهذا أمر لا مفر منه، لكن طالما بقي هؤلاء في السلطة، فإن الوضع بالنسبة لروسيا من حيث المفاوضات لن يتغير".
وفي حديثه عن خطط السلام المقترحة لحل الوضع في أوكرانيا، أشار إلى أنها "كلها بحاجة إلى الدراسة".
وقال ميدفيديف، في وقت سابق اليوم، إن أوروبا أصيبت بالجنون، وتستمر في تسخين وتأجيج الموقف بقراراتها، بينما تنطلق الولايات المتحدة من مصالحها البراغماتية، وتحاول على مدى قرون "تدمير العدو"، المتمثل بروسيا.