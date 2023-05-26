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https://sputnikarabic.ae/20230526/ميدفيديف-المفاوضات-مع-نظام-كييف-مستحيلة-1077444020.html
ميدفيديف: المفاوضات مع زيلينسكي ونظام كييف مستحيلة
ميدفيديف: المفاوضات مع زيلينسكي ونظام كييف مستحيلة
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الجمعة، طالما يوجد نظام كييف وفلاديمير زيلينسكي، فإن المفاوضات مع أوكرانيا مستحيلة، ولكن عاجلا أم آجلا... 26.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-26T09:22+0000
2023-05-26T09:27+0000
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قال ميدفيديف، في مقابلة مع الصحفيين خلال زيارته إلى فيتنام: "طالما هناك نظام كييف، والمهرج زيلينسكي، فإن المفاوضات مستحيلة".وأضاف ميدفيديف: "عاجلًا أم آجلًا، يجب أن نتفاوض. كل شيء ينتهي بالمفاوضات وهذا أمر لا مفر منه، لكن طالما بقي هؤلاء في السلطة، فإن الوضع بالنسبة لروسيا من حيث المفاوضات لن يتغير".وفي حديثه عن خطط السلام المقترحة لحل الوضع في أوكرانيا، أشار إلى أنها "كلها بحاجة إلى الدراسة".وقال ميدفيديف، في وقت سابق اليوم، إن أوروبا أصيبت بالجنون، وتستمر في تسخين وتأجيج الموقف بقراراتها، بينما تنطلق الولايات المتحدة من مصالحها البراغماتية، وتحاول على مدى قرون "تدمير العدو"، المتمثل بروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230526/إحباط-هجوم-إرهابي-في-إنرغودار-1077440107.html
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روسيا, العالم

ميدفيديف: المفاوضات مع زيلينسكي ونظام كييف مستحيلة

09:22 GMT 26.05.2023 (تم التحديث: 09:27 GMT 26.05.2023)
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دميتري ميدفيديف - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2023
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قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الجمعة، طالما يوجد نظام كييف وفلاديمير زيلينسكي، فإن المفاوضات مع أوكرانيا مستحيلة، ولكن عاجلا أم آجلا سيتعين على كييف التفاوض.
قال ميدفيديف، في مقابلة مع الصحفيين خلال زيارته إلى فيتنام: "طالما هناك نظام كييف، والمهرج زيلينسكي، فإن المفاوضات مستحيلة".
وأضاف ميدفيديف: "عاجلًا أم آجلًا، يجب أن نتفاوض. كل شيء ينتهي بالمفاوضات وهذا أمر لا مفر منه، لكن طالما بقي هؤلاء في السلطة، فإن الوضع بالنسبة لروسيا من حيث المفاوضات لن يتغير".
وفي حديثه عن خطط السلام المقترحة لحل الوضع في أوكرانيا، أشار إلى أنها "كلها بحاجة إلى الدراسة".
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2023
إحباط هجوم إرهابي في إنرغودار
07:04 GMT
وقال ميدفيديف، في وقت سابق اليوم، إن أوروبا أصيبت بالجنون، وتستمر في تسخين وتأجيج الموقف بقراراتها، بينما تنطلق الولايات المتحدة من مصالحها البراغماتية، وتحاول على مدى قرون "تدمير العدو"، المتمثل بروسيا.
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