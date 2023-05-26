https://sputnikarabic.ae/20230526/نسبة-دعم-المرشحين-الجمهوريين-للانتخابات-التمهيدية-في-عام-2024-1077448280.html
نسبة دعم المرشحين الجمهوريين للانتخابات التمهيدية في عام 2024
نسبة دعم المرشحين الجمهوريين للانتخابات التمهيدية في عام 2024
من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. وأعلن ترامب في نوفمبر 2022 دخوله في السباق الرئاسي. 26.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-26T11:28+0000
2023-05-26T11:28+0000
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وفقًا لآخر استطلاع لـ NBC، فإن نحو 46% من ناخبي الحزب الجمهوري الأمريكي سيؤيدون ترشيحه إذا أجريت انتخاباتها التمهيدية الآن.أعد فريق "سبوتنيك" رسما بيانيا يوضح نسبة دعم المرشحين الجمهوريين للانتخابات التمهيدية في عام 2024.وأعلن بايدن رسميا في أبريل/ نيسان الماضي، أنه سيترشح لولاية ثانية "لإنهاء ما بدأه"، وأطلق موقعا إلكترونيا للحملة الانتخابية. إذا نجح، فسيكون عمره 82 عاما في بداية ولايته الرئاسية الثانية.وتُظهر استطلاعات الرأي الأخيرة بشكل عام أن معظم الديمقراطيين مستعدون لدعم بايدن، وأن معظم الجمهوريين مستعدون لدعم سلفه وخصمه السياسي الرئيسي دونالد ترامب، إذا تم ترشيح كليهما من قبل حزبيهما كمرشحين للرئاسة.وفي الوقت نفسه، وفقًا لاستطلاعات الرأي، لا يرغب معظم الأمريكيين في رؤية رئيس الدولة الحالي أو ترامب في البيت الأبيض.اقرأ أيضا - إعلام: الاتحاد الأوروبي يستعد لهزيمة بايدن المحتملة في الانتخابات
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انفوجرافيك, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, инфографика
انفوجرافيك, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, инфографика
نسبة دعم المرشحين الجمهوريين للانتخابات التمهيدية في عام 2024
11:28 GMT 26.05.2023 (تم التحديث: 11:29 GMT 26.05.2023) تابعنا عبر
من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. وأعلن ترامب في نوفمبر 2022 دخوله في السباق الرئاسي.
وفقًا لآخر استطلاع لـ NBC، فإن نحو 46% من ناخبي الحزب الجمهوري الأمريكي سيؤيدون ترشيحه إذا أجريت انتخاباتها التمهيدية الآن.
أعد فريق "سبوتنيك" رسما بيانيا يوضح نسبة دعم المرشحين الجمهوريين للانتخابات التمهيدية في عام 2024.
وأعلن بايدن رسميا في أبريل/ نيسان الماضي، أنه سيترشح لولاية ثانية "لإنهاء ما بدأه"، وأطلق موقعا إلكترونيا للحملة الانتخابية. إذا نجح، فسيكون عمره 82 عاما في بداية ولايته الرئاسية الثانية.
وتُظهر استطلاعات الرأي الأخيرة بشكل عام أن معظم الديمقراطيين مستعدون لدعم بايدن، وأن معظم الجمهوريين مستعدون لدعم سلفه وخصمه السياسي الرئيسي دونالد ترامب، إذا تم ترشيح كليهما من قبل حزبيهما كمرشحين للرئاسة.
وفي الوقت نفسه، وفقًا لاستطلاعات الرأي
، لا يرغب معظم الأمريكيين في رؤية رئيس الدولة الحالي أو ترامب في البيت الأبيض.