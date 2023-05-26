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https://sputnikarabic.ae/20230526/وزيرة-المال-العراقية-حريصون-على-زيادة-حجم-الاستثمارات-السعودية-1077439409.html
وزيرة المال العراقية: حريصون على زيادة حجم الاستثمارات السعودية
وزيرة المال العراقية: حريصون على زيادة حجم الاستثمارات السعودية
أكدت وزيرة المالية العراقية، طيف سامي، أمس الخميس، حرص بلادها على توفير الدعم المطلوب لزيادة حجم الاستثمارات السعودية، والاستفادة مما توفره الحكومة من فرص... 26.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-26T06:25+0000
2023-05-26T06:25+0000
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ونقلت قناة "السومرية نيوز"، صباح اليوم الجمعة، عن الوزيرة العراقية، توصل بلادها مع المسؤولين السعوديين إلى رؤى مشتركة لدعم القطاعات الحيوية في العراق، خاصة الزراعة والصناعة والصحة.وجاءت تصريحات طيف سامي الوزيرة العراقية، خلال مشاركتها اجتماعات المجلس التنسيقي العراقي السعودي في دورته الخامسة، مضيفة أن "الاتفاق على تفعيل عمل اللجان بين الجانبين دعما لمشاريع البنى التحتية في العراق كالمستشفيات والمدارس والمراكز الصحية".وأوضحت وزيرة المال العراقية أن العراق ركز ضمن أولويات لقاءاته بالمسؤولين السعوديين على دعم تطوير القطاع المصرفي ومشاريع الطاقة وتحسين بيئة الأعمال بين الطرفين.وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، حيدر مجيد، الأربعاء الماضي، توصل بلاده لاتفاق مع السعودية بشأن التعاون في مجال تطوير واقع الزراعة وصناعة التمور والملف البيئي، ومواجهة التغير المناخي.وأوضح بيان لحيدر مجيد، أن وزير الزراعة العراقي عباس العلياوي، التقى بوكيل وزارة الزراعة السعودي في مدينة جدة لبحث آفاق التعاون بين البلدين في مجال تطوير القطاع الزراعي.وذكر أن هناك طموحا كبيرا بين البلدين في مجال تبادل الخبرات والعمل على تطوير الواقع الزراعي، خاصة واقع النخيل وصناعة التمور وكذلك التعاون في مجال الثروة السمكية، مشيرا إلى أن هنالك تعاونا مشتركا حسب الرؤية الخاصة بالخطة الحكومية العراقية لمواجهة التغيرات المناخية.وأوضح أنه من المقرر توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في المجال البيئي وتفعيل مذكرات التفاهم السابقة في هذا الشأن.
https://sputnikarabic.ae/20230524/العراق-يعلن-عن-اتفاق-مع-السعودية-للتعاون-الزراعي-ومواجهة-التغير-البيئي-1077406203.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار, العالم العربي

وزيرة المال العراقية: حريصون على زيادة حجم الاستثمارات السعودية

06:25 GMT 26.05.2023
© Fotolia / Eugenesergeevالريال السعودي
الريال السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2023
© Fotolia / Eugenesergeev
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أكدت وزيرة المالية العراقية، طيف سامي، أمس الخميس، حرص بلادها على توفير الدعم المطلوب لزيادة حجم الاستثمارات السعودية، والاستفادة مما توفره الحكومة من فرص استثمارية متميزة.
ونقلت قناة "السومرية نيوز"، صباح اليوم الجمعة، عن الوزيرة العراقية، توصل بلادها مع المسؤولين السعوديين إلى رؤى مشتركة لدعم القطاعات الحيوية في العراق، خاصة الزراعة والصناعة والصحة.
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال مشاركته في القمة العربية الـ 32 بمدينة جدة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2023
العراق يعلن عن اتفاق مع السعودية للتعاون الزراعي ومواجهة التغير البيئي
24 مايو, 20:33 GMT
وجاءت تصريحات طيف سامي الوزيرة العراقية، خلال مشاركتها اجتماعات المجلس التنسيقي العراقي السعودي في دورته الخامسة، مضيفة أن "الاتفاق على تفعيل عمل اللجان بين الجانبين دعما لمشاريع البنى التحتية في العراق كالمستشفيات والمدارس والمراكز الصحية".
وأوضحت وزيرة المال العراقية أن العراق ركز ضمن أولويات لقاءاته بالمسؤولين السعوديين على دعم تطوير القطاع المصرفي ومشاريع الطاقة وتحسين بيئة الأعمال بين الطرفين.
وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، حيدر مجيد، الأربعاء الماضي، توصل بلاده لاتفاق مع السعودية بشأن التعاون في مجال تطوير واقع الزراعة وصناعة التمور والملف البيئي، ومواجهة التغير المناخي.
وأوضح بيان لحيدر مجيد، أن وزير الزراعة العراقي عباس العلياوي، التقى بوكيل وزارة الزراعة السعودي في مدينة جدة لبحث آفاق التعاون بين البلدين في مجال تطوير القطاع الزراعي.
وذكر أن هناك طموحا كبيرا بين البلدين في مجال تبادل الخبرات والعمل على تطوير الواقع الزراعي، خاصة واقع النخيل وصناعة التمور وكذلك التعاون في مجال الثروة السمكية، مشيرا إلى أن هنالك تعاونا مشتركا حسب الرؤية الخاصة بالخطة الحكومية العراقية لمواجهة التغيرات المناخية.
وأوضح أنه من المقرر توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في المجال البيئي وتفعيل مذكرات التفاهم السابقة في هذا الشأن.
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