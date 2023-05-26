https://sputnikarabic.ae/20230526/وزير-خارجية-بيلاروسيا-المفهوم-الأمني-لدولة-الاتحاد-قيد-المناقشة-1077437693.html
وزير خارجية بيلاروسيا: المفهوم الأمني لدولة الاتحاد قيد المناقشة
وزير خارجية بيلاروسيا: المفهوم الأمني لدولة الاتحاد قيد المناقشة
أعلن وزير الخارجية البيلاروسي، سيرغي ألينك، اليوم الجمعة، أن صياغة المفهوم الأمني لدولة الاتحاد (روسيا وبيلاروسيا) تجري مناقشته حاليا على مستوى مجالس الأمن في... 26.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-26T03:33+0000
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موسكو- سبوتنيك. وأوضح ألينك في حديث لوكالة "سبوتنيك" أن "المفهوم الأمني لدولة الاتحاد قيد المناقشة الآن على مستوى مجلس أمن البلدين، ولا مواعيد نهائية حتى الآن".يأتي ذلك في أعقاب إعلان الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أمس الخميس، بدء نقل الأسلحة النووية غير الاستراتيجية من روسيا إلى بلاده.ونقلت وكالة بيلتا الرسمية عن لوكاشينكو: "أعلمني [ الرئيس الروسي] أنه وقع مرسوما بشأن إجراءاتنا لنشر أسلحة نووية في بيلاروسيا. أي أنها كانت وثيقة محددة، ثم اتخذ القرار بمتابعة ما اتفق عليه شفويا. كان من الضروري تجهيز مواقع للتخزين وما إلى ذلك (في بيلاروسيا). جهزنا كل شيء، ثم تم البدء بنقل الأسلحة النووية".وأكد لوكاشينكو أن الأسلحة النووية الروسية المتمركزة في بلاده "آمنة تماما ولن يمسها أي مخرب".كان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أعلن اليوم الخميس، أن السيطرة على نشر الأسلحة النووية غير الاستراتيجية في بيلاروسيا، ستظل بيد روسيا، إضافة إلى قرار استخدامها.وقال شويغو، خلال التوقيع مع وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين، على وثائق تحدد إجراءات الاحتفاظ بالأسلحة النووية الروسية غير الاستراتيجية في منشأة تخزين خاصة على أراضي الجمهورية: "روسيا لا تنقل أسلحة نووية إلى جمهورية بيلاروسيا: السيطرة عليها وقرار استخدامها يبقى بيد الجانب الروسي".وأضاف أنه "يمكن اتخاذ إجراءات إضافية في المستقبل لضمان أمن دولة الاتحاد (روسيا - بيلاروسيا) والاستجابة للوضع العسكري السياسي".
https://sputnikarabic.ae/20230525/روسيا-وبيلاروسيا-توقعان-وثائق-لنشر-أسلحة-نووية-غير-استراتيجية-في-بيلاروسيا-1077413298.html
https://sputnikarabic.ae/20230418/مجموعة-السبع-ترفض-تهديد-روسيا-بنشر-أسلحة-نووية-في-بيلاروسيا-1076027335.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار بيلاروسيا اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار
وزير خارجية بيلاروسيا: المفهوم الأمني لدولة الاتحاد قيد المناقشة
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أعلن وزير الخارجية البيلاروسي، سيرغي ألينك، اليوم الجمعة، أن صياغة المفهوم الأمني لدولة الاتحاد (روسيا وبيلاروسيا) تجري مناقشته حاليا على مستوى مجالس الأمن في كلا البلدين، إلا أنه لا توجد مواعيد نهائية حتى الآن.
موسكو- سبوتنيك. وأوضح ألينك في حديث لوكالة "سبوتنيك" أن "المفهوم الأمني لدولة الاتحاد قيد المناقشة الآن على مستوى مجلس أمن البلدين، ولا مواعيد نهائية حتى الآن".
يأتي ذلك في أعقاب إعلان الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو
، أمس الخميس، بدء نقل الأسلحة النووية غير الاستراتيجية من روسيا إلى بلاده.
ونقلت وكالة بيلتا الرسمية عن لوكاشينكو: "أعلمني [ الرئيس الروسي] أنه وقع مرسوما بشأن إجراءاتنا لنشر أسلحة نووية في بيلاروسيا. أي أنها كانت وثيقة محددة، ثم اتخذ القرار بمتابعة ما اتفق عليه شفويا. كان من الضروري تجهيز مواقع للتخزين وما إلى ذلك (في بيلاروسيا). جهزنا كل شيء، ثم تم البدء بنقل الأسلحة النووية".
وأكد لوكاشينكو أن الأسلحة النووية الروسية المتمركزة في بلاده "آمنة تماما ولن يمسها أي مخرب".
كان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أعلن اليوم الخميس، أن السيطرة على نشر الأسلحة النووية غير الاستراتيجية في بيلاروسيا، ستظل بيد روسيا، إضافة إلى قرار استخدامها.
وقال شويغو، خلال التوقيع مع وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين، على وثائق تحدد إجراءات الاحتفاظ بالأسلحة النووية
الروسية غير الاستراتيجية في منشأة تخزين خاصة على أراضي الجمهورية: "روسيا لا تنقل أسلحة نووية إلى جمهورية بيلاروسيا: السيطرة عليها وقرار استخدامها يبقى بيد الجانب الروسي".
وأضاف أنه "يمكن اتخاذ إجراءات إضافية في المستقبل لضمان أمن دولة الاتحاد (روسيا - بيلاروسيا) والاستجابة للوضع العسكري السياسي".