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https://sputnikarabic.ae/20230526/وكالات-أذربيجان-وأرمينيا-توقعان-اتفاقية-سلام--1077447343.html
وكالات: أذربيجان وأرمينيا توقعان اتفاقية سلام
وكالات: أذربيجان وأرمينيا توقعان اتفاقية سلام
كتبت وكالات، اليوم الجمعة، أنه من المحتمل أن يوقع الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، اتفاقية سلام بشأن كاراباخ . 26.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-26T11:19+0000
2023-05-26T11:19+0000
العالم
أذربيجان
إنهاء الحرب في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان
أرمينيا
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ووفقا لوكالة "رويترز"، نقلا عن مصادر دبلوماسية، سيجري باشينيان وعلييف محادثات رفيعة المستوى مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس، على هامش القمة.وبدأت يريفان وباكو العام الماضي، بوساطة من روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مناقشة معاهدة سلام مستقبلية.وقال رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، إن "86.6 ألف كيلومتر مربع من أراضي أذربيجان، التي تستعد يريفان للاعتراف بها، تشمل أيضا إقليم كارباخ".وقال باشينيان، يوم أمس الخميس، في قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي: "اتفقت أرمينيا وأذربيجان على الاعتراف المتبادل بوحدة أراضي كل منهما، وعلى هذا الأساس نحقق تقدمًا جيدًا نحو تسوية علاقاتنا".أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، يوم أمس الخميس، عن بوادر جادة لتطبيع العلاقات بين بلاده وأرمينيا على أساس الاعتراف المتبادل بوحدة أراضي الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230519/لافروف-العمل-على-نص-معاهدة-السلام-بين-أرمينيا-وأذربيجان-يجري-بنشاط-1077207639.html
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العالم, أذربيجان, إنهاء الحرب في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان, أرمينيا
العالم, أذربيجان, إنهاء الحرب في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان, أرمينيا

وكالات: أذربيجان وأرمينيا توقعان اتفاقية سلام

11:19 GMT 26.05.2023
© Sputnik . Михаил Климентьев / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف (يسار) ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان (يمين) خلال بيان مشترك حول نتائج المحادثات الثلاثية في سوتشي.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف (يسار) ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان (يمين) خلال بيان مشترك حول نتائج المحادثات الثلاثية في سوتشي. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2023
© Sputnik . Михаил Климентьев
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كتبت وكالات، اليوم الجمعة، أنه من المحتمل أن يوقع الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، اتفاقية سلام بشأن كاراباخ .
وقالت الوكالة، نقلًا عن السفيرة الأذربيجانية لدى فرنسا، ليلى عبد اللاييفا: "نأمل أن يتم توقيع معاهدة سلام أخيرًا في كيشيناو في الأول من يونيو خلال قمة المجموعة السياسية الأوروبية في مولدوفا. هذه لحظة تاريخية لا ينبغي تفويتها".
ووفقا لوكالة "رويترز"، نقلا عن مصادر دبلوماسية، سيجري باشينيان وعلييف محادثات رفيعة المستوى مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس، على هامش القمة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إن توقيع معاهدة سلام بين أرمينيا وأذربيجان ممكن في المستقبل القريب.

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وبدأت يريفان وباكو العام الماضي، بوساطة من روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مناقشة معاهدة سلام مستقبلية.

قال باشينيان إن أرمينيا وأذربيجان تعترف كل منهما بوحدة أراضي الأخرى داخل الحدود الإدارية السوفيتية.

وقال رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، إن "86.6 ألف كيلومتر مربع من أراضي أذربيجان، التي تستعد يريفان للاعتراف بها، تشمل أيضا إقليم كارباخ".
وقال باشينيان، يوم أمس الخميس، في قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي: "اتفقت أرمينيا وأذربيجان على الاعتراف المتبادل بوحدة أراضي كل منهما، وعلى هذا الأساس نحقق تقدمًا جيدًا نحو تسوية علاقاتنا".
أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، يوم أمس الخميس، عن بوادر جادة لتطبيع العلاقات بين بلاده وأرمينيا على أساس الاعتراف المتبادل بوحدة أراضي الطرفين.
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