https://sputnikarabic.ae/20230526/-زلزال-بقوة-62-يضرب-اليابان-1077452998.html
زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب اليابان
زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب اليابان
ذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الجمعة، أن زلزالا بلغت قوته الأولية 6.2 درجة ضرب المناطق الشرقية للبلاد. 26.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-26T12:06+0000
2023-05-26T12:06+0000
2023-05-26T12:07+0000
العالم
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ووفقا للوكالة، وقع الزلزال في الساعة 7:03 مساء بالتوقيت المحلي بعمق 50 كم. وتم تحديد مركز الزلزال قبالة محافظة تشيبا الشرقية، عند التقاء دائرة عرض 35.6 درجة شمالا وخط طول 140.7 درجة شرقا. ولم يصدر تحذير من حدوث موجات تسونامي، وفقا لوكالة "شينخوا".
https://sputnikarabic.ae/20230524/زلزال-بقوة-62-درجة-يضرب-شرقي-إندونيسيا-1077402604.html
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العالم
زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب اليابان
12:06 GMT 26.05.2023 (تم التحديث: 12:07 GMT 26.05.2023) تابعنا عبر
ذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الجمعة، أن زلزالا بلغت قوته الأولية 6.2 درجة ضرب المناطق الشرقية للبلاد.
ووفقا للوكالة، وقع الزلزال في الساعة 7:03 مساء بالتوقيت المحلي بعمق 50 كم.
وتم تحديد مركز الزلزال قبالة محافظة تشيبا الشرقية، عند التقاء دائرة عرض 35.6 درجة شمالا وخط طول 140.7 درجة شرقا.
ولم يصدر تحذير من حدوث موجات تسونامي، وفقا لوكالة "شينخوا".