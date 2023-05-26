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https://sputnikarabic.ae/20230526/-زلزال-بقوة-62-يضرب-اليابان-1077452998.html
زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب اليابان
زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب اليابان
ذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الجمعة، أن زلزالا بلغت قوته الأولية 6.2 درجة ضرب المناطق الشرقية للبلاد. 26.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-26T12:06+0000
2023-05-26T12:07+0000
العالم
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ووفقا للوكالة، وقع الزلزال في الساعة 7:03 مساء بالتوقيت المحلي بعمق 50 كم. وتم تحديد مركز الزلزال قبالة محافظة تشيبا الشرقية، عند التقاء دائرة عرض 35.6 درجة شمالا وخط طول 140.7 درجة شرقا. ولم يصدر تحذير من حدوث موجات تسونامي، وفقا لوكالة "شينخوا".
https://sputnikarabic.ae/20230524/زلزال-بقوة-62-درجة-يضرب-شرقي-إندونيسيا-1077402604.html
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زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب اليابان

12:06 GMT 26.05.2023 (تم التحديث: 12:07 GMT 26.05.2023)
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العاصمة اليابانية طوكيو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2023
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ذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الجمعة، أن زلزالا بلغت قوته الأولية 6.2 درجة ضرب المناطق الشرقية للبلاد.
ووفقا للوكالة، وقع الزلزال في الساعة 7:03 مساء بالتوقيت المحلي بعمق 50 كم.
تداعيات زلزال بقوة 5.6 درجة أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 162 شخصًا وإصابة المئات وفقد آخرين في سيانجور، إندونيسيا في 22 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2023
زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب شرقي إندونيسيا
24 مايو, 18:27 GMT
وتم تحديد مركز الزلزال قبالة محافظة تشيبا الشرقية، عند التقاء دائرة عرض 35.6 درجة شمالا وخط طول 140.7 درجة شرقا.
ولم يصدر تحذير من حدوث موجات تسونامي، وفقا لوكالة "شينخوا".
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