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أردوغان يوجه رسالة قبل يوم من بدء الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية
أردوغان يوجه رسالة قبل يوم من بدء الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية
وجه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، رسالة إلى مواطنيه، قبل يوم من بدء الجولة ‏الثانية للانتخابات الرئاسية.‏ 27.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-27T11:06+0000
2023-05-27T11:06+0000
الانتخابات الرئاسية التركية 2023
رجب طيب أردوغان
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وكتب أردوغان على "تويتر": "فلنذهب غدا الأحد إلى صناديق الاقتراع معا من أجل انتصار تركيا العظيم، دعونا نعكس الإرادة التي تجلّت في البرلمان في 14 مايو للرئاسة بقوة أكبر بكثير هذه المرة".وأضاف، قائلا: "فلنبدأ القرن التركي بأصواتنا، وأناشد كل فرد من أمتي: ليس بدونك".يذكر أنه في 14 مايو/ أيار الجاري، شهدت تركيا انتخابات رئاسية، ولم يحصل أي مرشح على أكثر من 50 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى للانتخابات.وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، إجراء جولة الإعادة في 28 مايو الجاري.وتقدم أردوغان بنسبة 49.51 في المئة، وحصل منافسه كمال كيلجدار أوغلو على 44.88 في المئة، وحصل سنان أوغان، المرشح الثالث، على 5.17 في المئة.وبعد الجولة الثانية من الاقتراع بين أردوغان وكيلجدار أوغلو، سيكون المرشح الذي يحصل على عدد أكبر من الأصوات الانتخابية هو الرئيس التركي المقبل، وفقا للقانون التركي.
https://sputnikarabic.ae/20230526/أردوغان-يطالب-كليجدار-أوغلو-بالكشف-عن-تفاصيل-صفقة-مع-حزب-الشعوب-الديمقراطي-1077464977.html
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الانتخابات الرئاسية التركية 2023, رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
الانتخابات الرئاسية التركية 2023, رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

أردوغان يوجه رسالة قبل يوم من بدء الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية

11:06 GMT 27.05.2023
© AFP 2023 / OZAN KOSEالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2023
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
© AFP 2023 / OZAN KOSE
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وجه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، رسالة إلى مواطنيه، قبل يوم من بدء الجولة ‏الثانية للانتخابات الرئاسية.‏
وكتب أردوغان على "تويتر": "فلنذهب غدا الأحد إلى صناديق الاقتراع معا من أجل انتصار تركيا العظيم، دعونا نعكس الإرادة التي تجلّت في البرلمان في 14 مايو للرئاسة بقوة أكبر بكثير هذه المرة".
وأضاف، قائلا: "فلنبدأ القرن التركي بأصواتنا، وأناشد كل فرد من أمتي: ليس بدونك".
يذكر أنه في 14 مايو/ أيار الجاري، شهدت تركيا انتخابات رئاسية، ولم يحصل أي مرشح على أكثر من 50 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى للانتخابات.
وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، إجراء جولة الإعادة في 28 مايو الجاري.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2023
أردوغان يطالب كليجدار أوغلو بالكشف عن تفاصيل صفقة مع "حزب الشعوب الديمقراطي"
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وتقدم أردوغان بنسبة 49.51 في المئة، وحصل منافسه كمال كيلجدار أوغلو على 44.88 في المئة، وحصل سنان أوغان، المرشح الثالث، على 5.17 في المئة.
وبعد الجولة الثانية من الاقتراع بين أردوغان وكيلجدار أوغلو، سيكون المرشح الذي يحصل على عدد أكبر من الأصوات الانتخابية هو الرئيس التركي المقبل، وفقا للقانون التركي.
نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في تركيا - سبوتنيك عربي
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نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في تركيا
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15 مايو, 15:41 GMT
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