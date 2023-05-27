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https://sputnikarabic.ae/20230527/إسرائيل-اندلاع-120-حريقا-في-غلاف-غزة-وإخلاء-منازل-بسبب-حالة-الطقس-صور-1077484265.html
إسرائيل.. اندلاع 120 حريقا في غلاف غزة وإخلاء منازل بسبب حالة الطقس... صور
إسرائيل.. اندلاع 120 حريقا في غلاف غزة وإخلاء منازل بسبب حالة الطقس... صور
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، باندلاع ما يزيد عن 120 حريقا في مستوطنات غلاف بفعل حالة الطقس السيئة. 27.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-27T15:29+0000
2023-05-27T15:29+0000
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وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن أكثر من 120 حريقا اندلع في مستوطنات غلاف غزة ومناطق أخرى في الداخل الإسرائيلي، بسبب حالة الطقس الحارة والجافة، حيث اندلعت خاصة في الأحراش والغابات الصغيرة.وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أنه تم إخلاء بعض المنازل فيما لم يبلغ عن إصابات باستثناء الأضرار التي خلفتها الحرائق في المناطق التي اشتعلت بها النيران.وأشارت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إلى أن سلطات الإطفاء والإنقاذ تعمل منذ ساعات الصباح في إطفاء الحرائق التي اندلعت في أماكن متفرقة من الداخل الإسرائيلي، سواء في الشمال أو الجنوب في منطقة غلاف غزة، حيث زاد عدد الحرائق عن 120 حريقا متواصلا.وتحديدا في منطقة "طرعان"، نشب حريق هائل في منطقة جبلية استدعى بدوره مروحيات الإطفاء لمساندة طواقم الإطفاء على إخماد الحريق، في وقت تم إخلاء عشرات المنازل القريبة من ألسنة الدخان، خاصة في الأماكن المحيطة بالأحراش، تخوفا من امتداد ألسنة النيران نحوها.وأوضحت القناة العبرية الـ 13 أنه اندلع حريق كبير بين مستوطنتي "زيكيم وكارميا" شمال قطاع غزة، واشتعال النيران في سيارتين، وأن الشرطة الإسرائيلية تعمل على إخلاء المتنزهين قرب محمية "كرميا" في مستوطنات شمالي غزة، بعد اندلاع الحريق، وعدم قدرة أطقم الدفاع المدني السيطرة عليه.
https://sputnikarabic.ae/20211016/حريق-هائل-في-إسرائيل-يتسبب-في-انهيار-مركز-تجاري-فيديو-1050450737.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم, الأخبار

إسرائيل.. اندلاع 120 حريقا في غلاف غزة وإخلاء منازل بسبب حالة الطقس... صور

15:29 GMT 27.05.2023
© AP Photo / Tsafrir Abayovإطفاء حريق ناجم عن البالونات الحارقة أطلقها فلسطينيون من قطاع غزة، جنوب إسرائيل، 9 مايو 2021
إطفاء حريق ناجم عن البالونات الحارقة أطلقها فلسطينيون من قطاع غزة، جنوب إسرائيل، 9 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2023
© AP Photo / Tsafrir Abayov
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أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، باندلاع ما يزيد عن 120 حريقا في مستوطنات غلاف بفعل حالة الطقس السيئة.
وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن أكثر من 120 حريقا اندلع في مستوطنات غلاف غزة ومناطق أخرى في الداخل الإسرائيلي، بسبب حالة الطقس الحارة والجافة، حيث اندلعت خاصة في الأحراش والغابات الصغيرة.
وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أنه تم إخلاء بعض المنازل فيما لم يبلغ عن إصابات باستثناء الأضرار التي خلفتها الحرائق في المناطق التي اشتعلت بها النيران.
وأشارت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إلى أن سلطات الإطفاء والإنقاذ تعمل منذ ساعات الصباح في إطفاء الحرائق التي اندلعت في أماكن متفرقة من الداخل الإسرائيلي، سواء في الشمال أو الجنوب في منطقة غلاف غزة، حيث زاد عدد الحرائق عن 120 حريقا متواصلا.
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وتحديدا في منطقة "طرعان"، نشب حريق هائل في منطقة جبلية استدعى بدوره مروحيات الإطفاء لمساندة طواقم الإطفاء على إخماد الحريق، في وقت تم إخلاء عشرات المنازل القريبة من ألسنة الدخان، خاصة في الأماكن المحيطة بالأحراش، تخوفا من امتداد ألسنة النيران نحوها.
وأوضحت القناة العبرية الـ 13 أنه اندلع حريق كبير بين مستوطنتي "زيكيم وكارميا" شمال قطاع غزة، واشتعال النيران في سيارتين، وأن الشرطة الإسرائيلية تعمل على إخلاء المتنزهين قرب محمية "كرميا" في مستوطنات شمالي غزة، بعد اندلاع الحريق، وعدم قدرة أطقم الدفاع المدني السيطرة عليه.
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