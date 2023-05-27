عربي
https://sputnikarabic.ae/20230527/إعلام-إصابة-ما-لا-يقل-عن-16-شخصا-جراء-انفجار-هز-مدينة-شمالي-أفغانستان-1077467599.html
إعلام: إصابة ما لا يقل عن 16 شخصا جراء انفجار هز مدينة شمالي أفغانستان
إعلام: إصابة ما لا يقل عن 16 شخصا جراء انفجار هز مدينة شمالي أفغانستان
أكدت وسائل إعلام محلية، أن انفجارًا وقع في مدينة بول-إي-خمري، عاصمة ولاية باغلان شمالي أفغانستان، أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 16 شخصًا بجروح يوم الجمعة. 27.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-27T01:21+0000
2023-05-27T01:21+0000
أخبار أفغانستان اليوم
انفجار عبوة ناسفة
العالم
حركة طالبان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/17/1071514869_0:0:2891:1626_1920x0_80_0_0_9c423222d971808113a6accdbf8f130c.jpg
تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي.شهود عيان أفادوا أن قوات الأمن طوقت المنطقة وشوهدت سيارات الإسعاف وهي تهرع إلى المدينة لنقل المصابين.حتى الآن، لم تصدر إدارة طالبان أي تعليق بشأن الحادث، ولم تعلن أي جماعة أو فرد مسؤوليتها عن الحادث وفقًا لوكالة الأنباء "شينخوا".
https://sputnikarabic.ae/20230524/مقتل-4-أشخاص-جراء-انفجار-في-باكستان-1077377544.html
أخبار أفغانستان اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/17/1071514869_0:0:2569:1927_1920x0_80_0_0_7f793419b1246bb39d39893227bb8b06.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أفغانستان اليوم, انفجار عبوة ناسفة, العالم, حركة طالبان
أخبار أفغانستان اليوم, انفجار عبوة ناسفة, العالم, حركة طالبان

إعلام: إصابة ما لا يقل عن 16 شخصا جراء انفجار هز مدينة شمالي أفغانستان

01:21 GMT 27.05.2023
© AFP 2023 / Wakil Kohsarأفراد أمن طالبان في كابول
أفراد أمن طالبان في كابول - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2023
© AFP 2023 / Wakil Kohsar
تابعنا عبرTelegram
أكدت وسائل إعلام محلية، أن انفجارًا وقع في مدينة بول-إي-خمري، عاصمة ولاية باغلان شمالي أفغانستان، أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 16 شخصًا بجروح يوم الجمعة.
تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي.
شهود عيان أفادوا أن قوات الأمن طوقت المنطقة وشوهدت سيارات الإسعاف وهي تهرع إلى المدينة لنقل المصابين.
انفجار في فندق 5 نجوم سيرينا في غرب باكستان، 21 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2023
مقتل 4 أشخاص جراء انفجار في باكستان
24 مايو, 10:49 GMT
حتى الآن، لم تصدر إدارة طالبان أي تعليق بشأن الحادث، ولم تعلن أي جماعة أو فرد مسؤوليتها عن الحادث وفقًا لوكالة الأنباء "شينخوا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 11:58 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع25 مايو, 05:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала