https://sputnikarabic.ae/20230527/إعلام-إصابة-ما-لا-يقل-عن-16-شخصا-جراء-انفجار-هز-مدينة-شمالي-أفغانستان-1077467599.html
إعلام: إصابة ما لا يقل عن 16 شخصا جراء انفجار هز مدينة شمالي أفغانستان
إعلام: إصابة ما لا يقل عن 16 شخصا جراء انفجار هز مدينة شمالي أفغانستان
أكدت وسائل إعلام محلية، أن انفجارًا وقع في مدينة بول-إي-خمري، عاصمة ولاية باغلان شمالي أفغانستان، أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 16 شخصًا بجروح يوم الجمعة. 27.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-27T01:21+0000
2023-05-27T01:21+0000
2023-05-27T01:21+0000
أخبار أفغانستان اليوم
انفجار عبوة ناسفة
العالم
حركة طالبان
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تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي.شهود عيان أفادوا أن قوات الأمن طوقت المنطقة وشوهدت سيارات الإسعاف وهي تهرع إلى المدينة لنقل المصابين.حتى الآن، لم تصدر إدارة طالبان أي تعليق بشأن الحادث، ولم تعلن أي جماعة أو فرد مسؤوليتها عن الحادث وفقًا لوكالة الأنباء "شينخوا".
https://sputnikarabic.ae/20230524/مقتل-4-أشخاص-جراء-انفجار-في-باكستان-1077377544.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أفغانستان اليوم, انفجار عبوة ناسفة, العالم, حركة طالبان
أخبار أفغانستان اليوم, انفجار عبوة ناسفة, العالم, حركة طالبان
إعلام: إصابة ما لا يقل عن 16 شخصا جراء انفجار هز مدينة شمالي أفغانستان
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أكدت وسائل إعلام محلية، أن انفجارًا وقع في مدينة بول-إي-خمري، عاصمة ولاية باغلان شمالي أفغانستان، أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 16 شخصًا بجروح يوم الجمعة.
تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي
.
شهود عيان أفادوا أن قوات الأمن طوقت المنطقة وشوهدت سيارات الإسعاف وهي تهرع إلى المدينة
لنقل المصابين.
حتى الآن، لم تصدر إدارة طالبان أي تعليق بشأن الحادث، ولم تعلن أي جماعة أو فرد مسؤوليتها عن الحادث وفقًا لوكالة الأنباء "شينخوا".