https://sputnikarabic.ae/20230527/البطريرك-الراعي-يعلن-عن-لقاء-مع-الرئيس-الفرنسي-1077476414.html
البطريرك الراعي يعلن عن لقاء مع الرئيس الفرنسي
البطريرك الراعي يعلن عن لقاء مع الرئيس الفرنسي
أعلن البطريرك الماروني، مار بشارة بطرس الراعي، اليوم السبت، عن عقد لقاء مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون. 27.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-27T10:54+0000
2023-05-27T10:54+0000
2023-05-27T10:54+0000
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وذكر المكتب الإعلامي في الصرح البطريركي في بكركي، أن الراعي سيتوجه إلى العاصمة الفرنسية باريس، يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 30 مايو/ أيار، تلبية لدعوة رسمية من ماكرون، وفقا لصحيفة "النهار" اللبنانية.وأضاف البيان أن اللقاء سيعقد في قصر الإليزيه.وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، صرح في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن لبنان بحاجة إلى رئيس ورئيس وزراء "نزيهين"، لافتا إلى ضرورة تغيير القادة السياسيين الذين يعرقلون الإصلاحات.وأضاف: "ما يهمني هو اللبنانيون واللبنانيات، لأن الطبقة السياسية التي تعيش على حساب البلد ليس لها الشجاعة للتغيير".وحمّل البطريرك الماروني، الكاردينال بشارة بطرس الراعي، في يناير/ كانون الثاني الماضي، نواب الأمة اللبنانية ووزراءها، مسؤولية "وصمة العار التي تلحق بلبنان".وقال في عظة الأحد، في قرية بكركي، موجها حديثة إلى نواب الأمة والوزراء: "أنتم مسؤولون عن وصمة العار التي تلحق بلبنان من خلال فقدانه التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، المكونة من 193 عضوا، بسبب عدم سداد مستحقات الدولة اللبنانية البالغة ما لا يقل عن مليوني دولار".يشار إلى أن لبنان يعاني عدة أزمات اقتصادية وسياسية، كان أبرزها أخيرا شغور المنصب الرئاسي، عقب انتهاء مدة العماد ميشال عون كرئيس للجمهورية، وفشل البرلمان على مدار 10 مرات متتالية في الوصول إلى توافق على انتخاب رئيس جديد للبلاد، وهو ما ألقى بظلاله على الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230514/الراعي-النازحون-السوريون-أصبحوا-خطرا-متزايدا-على-لبنان-1077009249.html
https://sputnikarabic.ae/20220520/محمد-بن-سلمان-وماكرون-يطالبان-بإجراء-إصلاحات-هيكلية-في-لبنان-1062486370.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, العالم العربي
البطريرك الراعي يعلن عن لقاء مع الرئيس الفرنسي
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أعلن البطريرك الماروني، مار بشارة بطرس الراعي، اليوم السبت، عن عقد لقاء مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.
وذكر المكتب الإعلامي في الصرح البطريركي في بكركي، أن الراعي سيتوجه إلى العاصمة الفرنسية باريس، يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 30 مايو/ أيار، تلبية لدعوة رسمية من ماكرون، وفقا لصحيفة
"النهار" اللبنانية.
وأضاف البيان أن اللقاء سيعقد في قصر الإليزيه.
وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، صرح في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن لبنان بحاجة إلى رئيس ورئيس وزراء "نزيهين"، لافتا إلى ضرورة تغيير القادة السياسيين
الذين يعرقلون الإصلاحات.
وأضاف
: "ما يهمني هو اللبنانيون واللبنانيات، لأن الطبقة السياسية التي تعيش على حساب البلد ليس لها الشجاعة للتغيير".
وحمّل البطريرك الماروني، الكاردينال بشارة بطرس الراعي، في يناير/ كانون الثاني الماضي، نواب الأمة اللبنانية ووزراءها، مسؤولية "وصمة العار التي تلحق بلبنان
".
وقال في عظة الأحد، في قرية بكركي، موجها حديثة إلى نواب الأمة والوزراء: "أنتم مسؤولون عن وصمة العار التي تلحق بلبنان من خلال فقدانه التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، المكونة من 193 عضوا، بسبب عدم سداد مستحقات الدولة اللبنانية البالغة ما لا يقل عن مليوني دولار".
يشار إلى أن لبنان يعاني عدة أزمات اقتصادية وسياسية، كان أبرزها أخيرا شغور المنصب الرئاسي، عقب انتهاء مدة العماد ميشال عون كرئيس للجمهورية
، وفشل البرلمان على مدار 10 مرات متتالية في الوصول إلى توافق على انتخاب رئيس جديد للبلاد، وهو ما ألقى بظلاله على الأوضاع الاقتصادية في البلاد.