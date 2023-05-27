https://sputnikarabic.ae/20230527/الجولة-الثانية-من-الانتخابات-الرئاسية-التركية-2023-في-تركيا-وخارجها-1077487029.html
الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية 2023 في تركيا وخارجها
الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية 2023 في تركيا وخارجها
تنعقد غدًا الأحد، 28 مايو/ أيار، الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا. 27.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-27T16:31+0000
2023-05-27T16:31+0000
2023-05-27T16:32+0000
الانتخابات الرئاسية التركية 2023
أخبار تركيا اليوم
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أعد فريق "سبوتنيك" رسمًا بيانيًا يبيّن كيف تجري الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية لعام 2023 في تركيا وخارجها.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الانتخابات الرئاسية التركية 2023, أخبار تركيا اليوم, инфографика
الانتخابات الرئاسية التركية 2023, أخبار تركيا اليوم, инфографика
الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية 2023 في تركيا وخارجها
16:31 GMT 27.05.2023 (تم التحديث: 16:32 GMT 27.05.2023) تابعنا عبر
تنعقد غدًا الأحد، 28 مايو/ أيار، الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا.
أعد فريق "سبوتنيك" رسمًا بيانيًا يبيّن كيف تجري الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية لعام 2023 في تركيا وخارجها.