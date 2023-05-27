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https://sputnikarabic.ae/20230527/الجولة-الثانية-من-الانتخابات-الرئاسية-التركية-2023-في-تركيا-وخارجها-1077487029.html
الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية 2023 في تركيا وخارجها
الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية 2023 في تركيا وخارجها
تنعقد غدًا الأحد، 28 مايو/ أيار، الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا. 27.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-27T16:31+0000
2023-05-27T16:32+0000
الانتخابات الرئاسية التركية 2023
أخبار تركيا اليوم
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أعد فريق "سبوتنيك" رسمًا بيانيًا يبيّن كيف تجري الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية لعام 2023 في تركيا وخارجها.
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الانتخابات الرئاسية التركية 2023, أخبار تركيا اليوم, инфографика
الانتخابات الرئاسية التركية 2023, أخبار تركيا اليوم, инфографика

الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية 2023 في تركيا وخارجها

16:31 GMT 27.05.2023 (تم التحديث: 16:32 GMT 27.05.2023)
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تنعقد غدًا الأحد، 28 مايو/ أيار، الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا.
أعد فريق "سبوتنيك" رسمًا بيانيًا يبيّن كيف تجري الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية لعام 2023 في تركيا وخارجها.
الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية 2023 في تركيا وخارجها - سبوتنيك عربي
الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية 2023 في تركيا وخارجها - سبوتنيك عربي
الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية 2023 في تركيا وخارجها - سبوتنيك عربي
الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية 2023 في تركيا وخارجها - سبوتنيك عربي
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